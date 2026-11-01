Mezi Prahou a Berounem vyrostl dům, který splývá s lesem. Ve svahu skrývá i věž se saunou
Dřevostavba kopíruje svah, ložnice jako by se vznášela nad terénem a z obytné části se vychází rovnou na dřevěné terasy. Podívejte se, jak dům vypadá.
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Pár toužil po úniku z ruchu metropole a místě, kam by mohl jezdit na víkendy do přírody. Příležitost se naskytla na rodinném pozemku mezi Prahou a Berounem, ukrytém nedaleko lesa mezi vzrostlými listnáči. Architekt Jan Alex Řezáč ze studia Modulora tu navrhl dřevostavbu Kotini. Finské slovo v názvu znamená „můj domov“ a vystihuje i záměr: vytvořit místo, které přirozeně zapadne do okolní krajiny.
Největší výzvou se stal prudký svah, který určil podobu celého domu. Architekt proto rozdělil stavbu do tří samostatných hmot. Nahoře u vjezdu na pozemek stojí garáž s krytým stáním, obytná část se pak noří hlouběji do svahu. Interiér kopíruje terén a člení se do čtyř výškových úrovní propojených schody. Od vstupního zádveří se prostor otevírá do obývací části s pracovnou, o úroveň níž navazuje jídelna s kuchyní a krbem. Nejníže položená ložnice nabízí posezení v okně a díky svému umístění působí, jako by se vznášela nad terénem. Obytné místnosti plynule přecházejí na venkovní dřevěné terasy.
Samostatná věž ukrývá finskou saunu s ochlazovnou. Funguje nezávisle na hlavním domě, takže nabízí soukromí také hostům. Skandinávskou atmosféru interiéru podtrhují motivy medvěda, vydry a lišky od finského výtvarníka Teemu Järviho. Kvůli obtížnému přístupu na pozemek stavba vznikla technologií sbíjené dřevostavby. Fasádu tvoří přírodní dřevo bez povrchové úpravy, které bude časem přirozeně stárnout a získávat stříbřitý odstín. „Co jsme si vzali z pozemku, vracíme o úroveň výš – na střechy, kde bují zeleň,“ doplňuje Řezáč.