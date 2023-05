Michelle Obamová stojí za novou značkou nápojů pro děti. S jejich pomocí chce snížit závislost na cukru

Bývalá první dáma Spojených států amerických Michelle Obamová se dlouhodobě zabývá tím, co jedí malé děti. Proti dětské obezitě v minulosti brojila prostřednictvím kampaně Let’s Move, zaměřila se také na to, jak zpřístupnit obědy ve školách dětem ze sociálně slabých skupin. Nyní se její snahy posouvají do byznysové roviny. Spoluzaložila značku PLEZi Nutrition, s jejíž pomocí chce změnit současný stav na trhu nápojů pro děti.

Nadměrná konzumace slazených nápojů v dětství i v dospělosti je spojována se zvýšeným výskytem obezity, cukrovky 2. typu či s vysokým krevním tlakem. Doporučená maximální dávka cukru se v případě dětí pohybuje kolem 25 gramů denně, což odpovídá asi šesti lžičkám. Přitom jen malá láhev Coca-Coly o objemu 350 mililitrů obsahuje asi 39 gramů cukru ve formě glukózo-fruktózového sirupu.

Americké dítě v průměru zkonzumuje asi 66 gramů cukru denně, což odpovídá ročnímu přísunu 24 kilo. V současnosti zde tak obezitou trpí jedno z pěti dětí. A právě slazené nápoje k této pomyslné hromadě sladkého bílého prášku nejvíce přispívají. Naopak jiných surovin potřebných ke zdravému fungování, jako jsou například ovoce, zelenina, luštěniny, celozrnné produkty a mastné kyseliny, se americkým dětem v takové míře nedostává.

„O této problematice jsem se toho naučila už hodně a vím, že pokud chcete něco změnit, musíte začít zevnitř. Musíte najít způsob, jak změnit samotný potravinářský a nápojářský průmysl,“ oznámila Michelle Obamová na festivalu, který 3. května pořádal deník Wall Street Journal a na kterém představila značku PLEZi Nutrition, za jejímž založením stojí.

Foto: Plezi Nutrition Michelle Obamová představila novou značkou nápojů s nízkým obsahem cukru

Prvním stavebním kamenem nové značky je nápoj, který má o 75 procent méně cukru než běžně dostupné ovocné džusy. Neobsahuje žádné přidané cukry, naopak je obohacený o vlákninu, sladkou stévii a nutrienty jako draslík, hořčík a zinek. V budoucnosti přibudou do portfolia značky další nápoje a také menší snacky. Hlavním cílem je uvést na americký trh výrobky s přirozeně nízkým obsahem cukru, díky kterým si děti nevytvoří závislost na sladkém.

Společnost přitom zdůrazňuje, že chce děti motivovat především k tomu, aby pily zejména vodu a jedly co nejvíce ovoce a zeleniny, což má v plánu dělat prostřednictvím vzdělávací kampaně. Do té plánuje investovat značnou část ze svého marketingového rozpočtu.

„Voda a mléko jsou pro vaše děti tou nejlepší možností. A pravidelně by neměly pít nic jiného, dokud jim není alespoň pět let. Ale jakmile začnou chodit do školy, víme, že není reálné, aby pily jen vodu a mléko. Téměř dvě třetiny dětí konzumují slazené nápoje každý den,“ uvedla Obamová na svém Facebooku.

Někdejší první dáma během festivalu dodala, že nová firma se spuštěním daruje milion dolarů iniciativě FoodCorps‘ Nourishing Futures, která garantuje přístup k bezplatným obědům pro 50 milionů studentů napříč Spojenými státy. Zároveň PLEZi Nutrition bude 10 procent svého výdělku investovat do podpory a propagace dětského zdraví.

Za značkou PLEZi Nutrition stojí investiční společnost Juggernaut Capital Partners, která v minulosti podpořila mimo jiné projekt vody VOSS nebo energetických nápojů ZOA, John Shulman, zakladatel investiční společnosti, je zároveň spoluzakladatelem PLEZi.

Michelle Obamová se do problematiky potravinářského průmyslu a dětské stravy ponořila kolem roku 2010, kdy sama řešila nadváhu svých dětí. Osobní problém se tak postupně stal politickým a začala více vystupovat proti dětské obezitě. Zahájila tak práci na kampani Let’s Move, jejímž cílem nebylo jen naučit děti zdravěji jíst, ale také do jejich života zakomponovat pravidelný pohyb.

Kampaň byla též zaměřená na školy. Během ní vstoupil v Americe v platnost zákon, který zakazoval propagovat ve vzdělávacích institucích potraviny s vysokým obsahem cukru, tuku či soli. Naopak vyžadoval, aby se do popředí dostaly zdravé svačiny s nízkým obsahem kalorií a vysokým obsahem živin. Školám také usnadnil proces, jehož prostřednictvím mohly začít nabízet jídla zdarma dětem ze sociálně slabých skupin.

Ze studie, kterou dali dohromady výzkumníci z Washingtonské univerzity v roce 2020, vyplynulo, že změny, za nimiž Michelle Obamová stála, skutečně přispěly k lepší stravovací situaci na školách. „Dosah programu byl obdivuhodný. V době před pandemií se obědy dostaly ke 30 milionům dětí denně, což znamená, že pozitivně ovlivnil ohromný počet jednotlivců,“ uvedla jedna z autorek studie, profesorka Jessica Jones-Smithová.