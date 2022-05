Miliardář Karel Janeček prodal podíl v RSJ Investments. Důvodem je jeho kandidatura na prezidenta

Už příští rok se uskuteční další prezidentské volby a jedním z kandidátů, který o pozici hlavy státu chce bojovat, je i český miliardář Karel Janeček. A právě to je důvod, proč se vystudovaný matematik, jehož jmění magazín Forbes odhaduje na 2,8 miliardy korun (což ho řadí na 84. místo v žebříčku nejbohatších Čechů), nyní vzdává veškerého podílu v investiční skupině RSJ Investments.

Svého podílu v RSJ Investments, které se zaměřuje na investice do realitních projektů, zemědělství, strojírenství, informačních technologií nebo biotechnologií, se Janeček zbavoval postupně. Ještě loni na jaře držel v investiční skupině téměř 24 procent akcií, letos v lednu ovšem Seznam Zprávy informovaly o tom, že jeho podíl klesl na sedm procent.

Zbylých akcií se pak výstřední osobnost tuzemského byznysu, která se mimo jiné angažuje také v profesionálním hraní počítačových her či kosmetice, zbavila krátce poté, co začátkem roku ohlásila záměr kandidovat příští rok na prezidenta. „Karel Janeček k březnu tohoto roku podíl odprodal, a to právě s ohledem na své zaměření na prezidentskou kampaň,“ řekla deníku E15 mluvčí RSJ Investments Vendula Dittrichová.

Mírně nadpoloviční většinu akcií skupiny nově drží její spoluzakladatel a stávající šéf Libor Winkler. „Odkoupil části podílů většiny ostatních akcionářů a stal se jedinou ovládající osobou společnosti,“ potvrdila Dittrichová a dodala, že směřování investiční skupiny se nemění.

V sesterské společnosti RSJ, zaměřené na obchodování s finančními deriváty na burzách, Janeček i nadále zůstává, byť i tam jeho podíl postupně klesá. Čtyři pětiny akcií RSJ jsou momentálně v držení Libora Winklera a dalších pěti akcionářů, mezi kterými Janeček nefiguruje.

Finanční podmínky nového uspořádání podílů skupina nezveřejnila. Celková hodnota aktiv pod její správou k loňskému březnu dosahovala podle Dittrichové přibližně jednadvacet miliard korun.

Hele, co vůbec ty prezidentské volby? Že nějaké za 3/4 roku budou, mi vždycky připomene akorát tahle reklama, kolem které chodim 3x týdně. Neměla by už běžet trochu ostřejší kampaň? pic.twitter.com/NZ9D9fP9jM — Jiri Svoboda (@_jirisvoboda_) April 20, 2022

S přispěním ČTK.