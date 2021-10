Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše a někteří jejich dodavatelé razantně zdražují. Tento trend se odrazil také na působení společnosti Bohemia Energy, největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku, která po více než patnácti letech končí. Že by ale zákazníci zůstali bez dodávek energie, to podle vyjádření firmy nehrozí.

Bohemia Energy měla přibližně 900 tisíc odběrných míst a zajišťovala dodávky elektřiny a plynu zákazníkům firem jako Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle dat Operátora trhu s elektřinou pak skupina dodávala ke konci letošního srpna elektřinu přes 600 tisícům zákazníků, plyn necelým 300 tisícům. Dnešním dnem ale její štace končí.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat. Bohemia Energy jsme založili před více než patnácti lety a naším posláním bylo být vždy spolehlivým a výhodným dodavatelem energií. Důvěra více než milionu zákazníků byla ohromným závazkem a posouvala nás neustále kupředu k poskytování co nejlepších služeb,“ říká majitel skupiny Jiří Písařík.

Momentálně má firma v plánu požádat Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Spolu s tím ale dodává, že se zákazníci nemusí obávat, že by zůstali bez přísunu energie – dodávky jim má zajistit takzvaný dodavatel poslední instance, respektive hlavní dodavatel na konkrétním distribučním území.

K celé situaci se ostatně vyjádřila i společnost E.ON Energie, která patří k jednomu z pěti dodavatelů poslední instance. „Jsme připraveni se o nové klienty postarat. Tito klienti se nemusí obávat, že o dodávky energie přijdou a zůstanou bez elektřiny nebo plynu. V aktuální situaci je důležité zachovat klid a nepanikařit, tito klienti nemusí aktivně vůbec nic dělat, sami se jim ozveme a předáme jim všechny důležité informace,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

Bohemia Energy mimo jiné uvádí, že nadcházející prioritou celé skupiny je nyní poskytnout součinnost zákazníkům při přechodu k novému dodavateli a najít pro ně pokud možno nejvhodnější řešení. Necelému milionu lidí, kterých se ukončení činnosti Bohemia Energy dotkne, pak nadále bude zajišťovat kontaktní infolinky či možnost spojit se pomocí e-mailu.

„Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem je nutné uzavřít do šesti měsíců. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný a hrozí nejen přerušení dodávek energií, ale i vymáhání náhrady za vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru nebo plynoměru,“ píše na svém webu Energetický regulační úřad.

Příliš vysoké zdražování

Primárním důvodem pro ukončení činnosti je zdražování ze strany dodavatelů. Před několika dny opustila Bohemia Energy i slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300 tisíc odběrných míst. Zdůvodnila to právě vývojem velkoobchodních cen energií a také státní regulací cen. Po stránce tržeb se ale Bohemia Energy (minimálně loni) dařilo.

V roce 2020 meziročně vzrostly o sedm procent na 23,1 miliardy korun, přičemž podle zveřejněných výsledků stoupl čistý zisk mateřské entity Bohemia Energy o třetinu na 647,2 milionu korun. I to napomohlo majiteli firmy Jiřímu Písaříkovi nabýt majetku ve výši 7,3 miliardy korun, se kterým dle loňského žebříčku Forbesu dosáhl na pozici 32. nejbohatšího Čecha.

Celá situace se nyní projednává i na vládní úrovni. Zástupci vlády podle slov premiéra Andreje Babiše řeší, jak minimalizovat dopad na lidi. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka jde o selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií.

S přispěním ČTK.