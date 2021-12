Měl to být jeden z největších rapových festivalů letošního roku, nakonec se ale změnil v děsivou tragédii, která stála životy deset lidí. Včetně chlapce, jemuž bylo teprve devět let. Ve středobodu festivalu stál věhlasný rapper Travis Scott, který se svým týmem čelí desítkám žalob v řádech miliard dolarů a nařčením, jež ho mohou stát skvěle rozjetou kariéru. Na dlouho očekávaný letošní Astroworld se už nikdy nezapomene. A to pro jednoho z nejúspěšnějších a nejvýdělečnějších rapperů světa nevypadá vůbec dobře.

Sicko Mode, Stargazing nebo Antidote. To je jen velmi skromný výčet hitů, které amerického rappera Travise Scotta vystřelily do výšin. A protože jde o umělce s citem pro moderní rap s melodickými vokály a údernými beaty, stal se extrémně oblíbeným i mezi dětmi. Ostatně tomu mohlo pomoci i jeho virtuální angažmá v populární hře Fortnite, v níž uspořádal koncert a přitáhl davy. Travis Scott je zkrátka velkým jménem se silnou fanouškovskou základnou. A masivními příjmy.

Ve svém repertoáru ovšem nemá jen veleúspěšné singly a masivní following, ale také vlastní festival pod názvem Astroworld. Ten se po úvodních letech 2018 a 2019 kvůli pandemii koronaviru loni neuskutečnil, což byl důvod, proč byla očekávání od letošního ročníku, konajícího se v americkém Houstonu, ještě vyšší. Na dvoudenní show bylo vypuštěno 100 tisíc vstupenek (dvojnásobek oproti roku 2019), které se prodaly do třiceti minut. Na festival lákal i slavný Drake.

Vše bylo vybaveno – a festival mohl 5. listopadu vypuknout. Před velkým, precizně nasvětleným pódiem se postupně skládaly davy. Mnohé reportáže přímo z akce uvádí, že se na energické vystoupení Travise Scotta v jeden moment bezprostředně dívalo až 50 tisíc lidí, z toho velká část děti a náctiletí. Obrovské vlny nadšení šly ostatně cítit také z přímého přenosu, který vysílala streamovací služba Apple Music. Formovaly se moshpity, skandování mnohdy přehlušovalo samotnou show.

Jak už to na koncertech bývá, najednou chtěli být všichni diváci vepředu, respektive u první řady zátaras, které oddělují pódium od fanoušků. Tím, jak se lidé cpali blíže k oblíbenému rapperovi, vznikala velká tlačenice, jež se následně změnila na katastrofu. Desítky lidí začaly kolabovat, hrozilo jim ušlapání, na místě vypukla panika. Děsivé záběry z místa dění se začaly objevovat na sociální síti TikTok, odkud se šířily do celého světa. A hlavně do médií.

Travis Scott na festivalu Openair Frauenfeld ve Švýcarsku Foto: Frank Schwichtenberg / Wikimedia Commons

Zatímco Travis Scott burcoval fanoušky, v davech se začaly tvořit velice provizorní ošetřovací místa, kde dokonce docházelo k resuscitacím. Některým včasný zásah ostatních diváků a ochranky zachránil život, jiným však ne. Přímo během koncertu zemřelo osm lidí, další dva se na následky davového šílenství rozloučili se životem později. Byl mezi nimi i teprve devítiletý chlapec, pro kterého měla být návštěva slavného rappera životním zážitkem. Naneštěstí byla tím posledním.

Tragédie na Astroworldu se ihned dostala na úvodní stránky médií. Internetem kolovala děsivá videa z akce, ve článcích se objevovaly srdceryvné citace pozůstalých. Z bombastické hudební show, která měla lidem přinést radost a báječný zážitek, se stal předmět aktivního vyšetřování ze stran policejních orgánů a zapojených partnerských firem. A také předmět kontroverzí, které s největší pravděpodobností odnese právě Travis Scott. A první „postihy“ už přicházejí.

Přece to musel vidět

Věcí, kterých bylo na festivalu Astroworld špatně, se odehrálo několik. Hojně se skloňovalo nedostatečné organizační zajištění akce, které podle mnohých jednoduše selhalo. A byť se objevují protinázory, že davovému šílenství, ke kterému svým vystupováním vyzývá sám interpret, nejde na akcích tohoto typu zcela dobře zabránit, na takové úrovni by to mělo být podchyceno. Ať už snížením kapacity, nebo lepší prací ochranky, jež v mnohých případech nedokázala zastavit fanoušky přeskakující boční zátarasy.

Kontroverzním středem zájmu se stal pochopitelně i Travis Scott, jenž byl jedním z organizátorů festivalu. Na amatérských záběrech přímo z místa šlo vidět, jak na něj pokřikují fanoušci, ať koncert zastaví. Dokonce za ním měli přijít také lidé z produkčního týmu – ty však ignoroval. A byť rapper své vystoupení zhruba dvakrát přerušil, aby se ujistil, co se děje, nezpozoroval, že jde o něco vážného. To ostatně potvrdil také v prvním velkém rozhovoru po této děsivé listopadové noci.

„Od toho momentu jsem na emoční horské dráze. Je to strašně těžké, protože jsem se vždycky cítil spojený se svými fanoušky – já jsem si něčím prošel, oni si něčím prošli. Bolí to komunitu, bolí to město a bylo to hodně myšlenek, hodně pocitů a hodně truchlení,“ zmiňuje Travis Scott v rozhovoru s legendou rapové scény Charlamagne tha God. A pomyslná horská dráha to nepochybně byla, respektive stále je – musí totiž velmi rychle vyřešit vše, co se stalo. A to nebude snadné. Ani levné.

V návaznosti na tragédie začaly na adresu Travise Scotta a dalších přicházet desítky žalob, žádostí o odškodnění a dalších právních materiálů. V polovině listopadu pak texaský právník Thomas J. Henry podal jménem 282 žalobců žalobu ve výši dvou miliard dolarů nejen na Travise Scotta, ale také na kanadského rappera Drakea nebo eventovou agenturu Live Nation. Předmětem vyšetřování se stane i Apple, který zajišťoval živý přenos přes Apple Music.

Upozorňujeme, že video obsahuje i drastické záběry.

„Obžalovaní mohli na této akci vydělat nehorázné peníze, přesto se rozhodli šetřit, snižovat náklady a vystavovat účastníky riziku. Zprávy z vyšetřování katastrofy na Astroworldu naznačují i to, že byly prostory uspořádány tak, aby co nejlépe sloužily online streamování koncertu společností Apple na úkor bezpečnosti návštěvníků koncertu,“ uvedl Henry. Na stejné firmy a organizace byla už předtím podána jiná žaloba ve výši 750 milionů dolarů.

Před několika dny se zapojila i houstonská advokátní kancelář Brent Coon & Associates, která podala žalobu na Travise Scotta ve výši deseti miliard dolarů. Zastupuje celkem 1 547 návštěvníků koncertu, což je dosud nejvyšší počet seskupených účastníků. „To, co se stalo na festivalu Astroworld, byla nesmlouvavá tragédie a je důležité, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti pro všechny postižené,“ uvedl advokát Brent Coon, zakladatel firmy.

Omluvy a lítost nestačí

Travis Scott ví, s čím je jeho jméno nyní spojováno. A podle svých výpovědí si to zcela uvědomuje. Proto se už omluvil, vyjádřil lítost, dokonce nabídl, že zaplatí pohřby. Také vrátil zpět peníze všem, kteří si lístky na festival koupili – ostatně aby také ne, když byla jeho druhá část kompletně zrušena. To ale podle všeho nestačí. Z Travise Scotta se nyní stal „rapový psanec“, jenž schytává jednu ránu za druhou. A to se může výrazně odrazit na jeho renomé a kariéře.

Před pár dny s ním rozvázala smlouvu firma Anheuser-Busch, se kterou vyráběl kaktusový nápoj Cacti, a pořadatelé velkého festivalu Coachella, jenž se uskuteční příští rok v dubnu, ho smazali ze seznamu vystupujících. Zasáhli i tvůrci hry Fortnite, kde měl Travis Scott svůj taneček. Po událostech na Astroworldu jej odstranili. Začaly se mimo jiné objevovat i iniciativy za bojkot streamování jeho hudby na Spotify, což ale mělo opačný efekt – poslechovost vzrostla.

Jak tento sled událostí poškodí úspěšně rozjetou kariéru Travise Scotta, díky které si měl přijít na jmění ve výši až 60 milionů dolarů, je otázkou. V očích mnohých nepochybně klesl, na druhou stranu má natolik velkou základnu příznivců, že ani větší otřes se nemusí odrazit na jeho dalším počínaní. Stále je to především hudební tvůrce, který lidi baví svou muzikou. Dnešní svět je ale nevyzpytatelný a až ukončená vyšetřování ukážou lepší obrázek toho, co ho může v následujících měsících či letech čekat.