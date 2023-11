Miliardový byznys se rozrůstá. Kim Kardashian učí hvězdy basketu nosit její značku prádla

Uložit 0

Od podzimu se už basketbaloví hráči v USA nebudou dělit na trenkaře a slipaře. Ze všech se totiž stanou Skimaři. Podnikatelka a televizní celebrita Kim Kardashian v rámci své značky tvarujícího spodního prádla Skims představila novou řadu pro muže a rovnou podepsala exkluzivní kontrakt s americkou basketbalovou asociací NBA, který z jejích výrobků dělá oficiální spodní prádlo soutěže. Na jejím účtu na Instagramu, který sleduje 364 milionů lidí, se už do Skims svlékl třeba Shai Gilgeous-Alexander, basketbalista hrající za tým Oklahoma City Thunder.

K módě a následně i založení Skims v roce 2019 Kim Kardashian dovedl její tehdejší třetí manžel, rapper Kanye West, nyní oficiálně známý jako Ye. „Je jako můj neviditelný kreativní ředitel. Je úžasné pracovat s někým, jehož kreativních názorů si vážíte a respektujete je,“ svěřila se Kardashian v roce 2019 serveru Business Insider. Ye měl stát i za tvorbou loga značky.

Manželství ale nevydrželo. Yemu, o němž se v současnosti často píše v souvislosti s psychickými problémy a se kterým kvůli antisemitskému chování ukončili spolupráci firma Adidas i jeho vlastní rozvodový právník, po vztahu s Kardashian zůstaly nejen čtyři děti, ale i pětiprocentní podíl ve Skims. A ten začíná být finančně velmi zajímavý.

Coming November 20: Mens Lounge. Introducing Jersey Lounge and Fleece Lounge, two new collections made for lounging, running errands, and everything in between. Join the waitlist for early access to shop: https://t.co/RPcFFjUGOQ pic.twitter.com/7CR5lVQGIR

— SKIMS (@skims) November 17, 2023