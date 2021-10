Bill Gates už roky upozorňuje na negativní dopady klimatických změn, které jsou zčásti formovány uhlíkovou stopou, jež za sebou firmy (i jedinci) na planetě zanechávají. I proto před nedávnem vydal další knížku, kde se řešením klimatické krize zabývá, a také založil kapitálový fond Breakthrough Energy, v rámci kterého chce pro záchranu Země investovat do inovativních projektů. A právě prostřednictvím něj bude pomáhat i ve Velké Británii.

Čtvrtý nejbohatší muž planety se dohodl s britskou vládou na nové spolupráci, jež se bude soustředit na investice do technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Obě strany to oznámily na Globálním investičním summitu (GIS), jehož pořadatelem je vláda Velké Británie. Jedním z účastníků byl i samotný britský premiér Boris Johnson.

Cílem nové spolupráce je finančně podpořit takzvané zelené technologie, aby se staly cenově dostupnějšími a urychlila se jejich adopce napříč komerční sférou. „Musíme snížit náklady na čisté technologie, aby mohly konkurovat a nahradit výrobky s vysokými emisemi, které používáme dnes,“ zmínil Gates a reagoval na fakt, že přelomové inovace jsou dnes příliš drahé. Spolu s vládou chce navrhnout, které projekty dostanou prioritu, přičemž alespoň jeden z nich by měl být rozpracován do pěti let.

Za uhlíkovou neutralitu

K tomuto účelu plánují britská vláda a spoluzakladatel Microsoftu vymezit až 400 milionů liber, které do zelených technologií ve Velké Británii poputují. Primárně půjde o čtyři hlavní oblasti: zelený vodík (ve smyslu paliva), udržitelná letecká paliva, přímý záchyt oxidu uhličitého ze vzduchu a dlouhodobé uchovávání elektrické energie (vývoj lepších baterií).

Bill Gates a britský premiér Boris Johnson Foto: Number 10/Flickr

„Před Konferencí OSN o změně klimatu (COP26) je toto nové partnerství podporou britské vize zelené průmyslové revoluce. Pomůže uvést inovativní technologie na trh v celosvětovém měřítku a zároveň umožní budovat nové dovednosti a vytvářet vysoce kvalitní pracovní místa v celé Velké Británii,“ řekl k novému partnerství Boris Johnson.

Strategická investice, která v přepočtu činí zhruba 12 miliard korun, je rozdělena na dvě části – polovinu z ní již vyčlenila britská vláda na vývoj, demonstraci a zavádění projektů, přičemž druhá polovina bude plynout od investorů a podniků, které jsou partnery tzv. programu Catalyst od kapitálového fondu Breakthrough Energy. To pomůže uvést jednotlivé technologie na trh.

Právě od programu Catalyst se bude celý plán odvíjet. Sdružují se v něm totiž subjekty veřejného a soukromého sektoru, jež spojují podniky, vlády, filantropy a další s cílem investovat do kritických technologií v oblasti klimatu. A právě Catalyst má být i důležitým faktorem pro ambiciózní plán Evropské unie, která silně prosazuje takzvanou uhlíkovou neutralitu.

Jak letos v červnu uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, konečným cílem je, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním uhlíkově neutrálním kontinentem. To znamená, že by ideálně všechny evropské země měly být do tohoto roku schopny zneutralizovat tolik emisí, kolik jich reálně vyprodukují. A také s tím bude mimo jiné Bill Gates pomáhat.

Vedle toho, že nyní ohlásil partnerství s Velkou Británií, stál i v popředí nové spolupráce, kterou uzavřelo jeho Breakthrough Energy s Evropskou unií. V rámci ní investuje až 820 milionů eur (zhruba 21 miliard korun) prakticky do stejných oblastí, jaké jsou v plánu na britských ostrovech – do inovativních technologií, které pomohou k cestě za uhlíkovou neutralitou.