Milionové bydlení. KKCG Karla Komárka staví u Vidoule řadové domy a luxusní vily

Je to v přírodě a zároveň blízko pražskému centru. To je kombinace, za kterou se platí miliony. Kousek od Vidoule, v lokalitě Pomezí, se nyní staví rodinné řadové domy a luxusní vily. To vše pod taktovkou světových architektonických studií a firmy jednoho z nejbohatších mužů v Česku.

Pozemky v Košířích koupila společnost KKCG miliardáře Karla Komárka už v roce 2014. Projekt tu už existoval, a tak ho KKCG převzala. Ovšem jen zčásti. Původní bytové domy, které vznikly podle návrhu pražského studia ABM architekti, firma zachovala. Další část projektu ale Komárek zahodil a začal od znovu. A přizval si k tomu další známé architektonické ateliéry.

Prémiové řadové domy navrhla studia Baumschlager Eberle Architekten s pražským ateliérem Pavel Hnilička Architects and Planners. „U tohoto projektu nás zajímá především otázka, jak nabídnout kvalitu bydlení ve vlastním domě a zároveň šetřit půdou,“ popisuje studio architekta Pavla Hniličky.

Foto: Pavel Hnilička Architects and Planners Řadové domy jsou dílem Baumschlager Eberle Architekten a ateliéru Pavla Hniličky

Řadové domy se tu vinou v křivkách svahu a v půdorysu se zalamují. Tím podle studia nabídnou intimitu vlastní malé zahrady. „Na první pohled nenápadný pozemek na úpatí stolové hory Vidoule nabízí výjimečné výhledy na samotné centrum Prahy,“ líčí architekti. Výhoda projektu tkví především v tom, že nabízí místo k bydlení ve vlastním domě, a to jen kousek od přírodního parku Košíře-Motol, navíc s dobrou dostupností na pražský Anděl.

Hniličkovo studio vyčlenilo pro bydlení dva samostatné celky, jejichž základ tvoří jasná uliční čára. To znamená, že se jasně vymezí soukromý prostor, což dá vyniknout tomu veřejnému. „V reakci na topografii místa a jeho přírodní charakter tvarujeme ulice měkkými křivkami, které vytváří vždy jeden spojený sdílený prostor v každém samostatném celku. Namísto jednotvárné komunikace vytváříme sled pěti drobných náměstí se vzrostlými stromy,“ uvádí ateliér.

Druhou zónu pak tvoří domy, které stojí kolem malého náměstí. Ty jsou umístěny na hlavní ulici a před sebou ve svahu mají luxusní vily a také výhled na pražské centrum. Právě vily tvoří druhou významnou část projektu. Jejich autorem je slavné londýnské studio Bogle Architects, které má sídlo rovněž v Praze.

Dohromady jde o čtyři luxusní vily ve svahu. Všechny mají kolem tří set metrů čtverečních plochy. V jednom případě je vila dvoupatrová, tři zbývající mají patra tři včetně jednoho podzemního. U dvou vil se dole skrývají pokoje pro hosty, obývací pokoj s kuchyní, jídelna a vstup na terasu a zahradu. U dalších dvou je pak nejníže wellness, fitness a zázemí. Vstup do vily se nachází ale ve všech případech o patro výš.

Foto: top-rezidence.cz Součástí projektu jsou také luxusní vily

Výše jmenované odborníky doplnila také zahradní architektka Štěpánka Šmídová ze studia Šmídová Landscape Architects. Ta si vzala na starosti veřejná prostranství i zahrady jednotlivých domů. „Projekt je z jižní strany vymezen souvislým lesním porostem, z východní strany pak rozvolněnou zelení podél železniční tratě Praha hlavní nádraží–Rudná. Právě specifické okolí nám bylo největší inspirací,“ líčí Šmídová.

Řadové domy i luxusní vily by měly být hotové už na přelomu letošního a příštího roku.