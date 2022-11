Miliony na dostupné malíře pokojů. Češi k financování svého startupu přesvědčili i zakladatele Boltu

Dlouhé čekací lhůty, nepřehledné termíny, nejasné ceny i kvalita. Sehnat malíře pokojů je – jako ostatně u spousty jiných řemeslníků – práce na celé dny hledání i doptávání. A čekání přinejlepším na týdny. Takže představa, že to jde na jeden klik a skoro na počkání, přišla na trh jako velmi žádané osvěžení. Startup Adam nejdřív přesvědčil zákazníky, kterých už našel tisíce. A teď i investory. Celkem 25 milionů korun do projektu posílají čeští Presto Ventures a Markus Villig. V Česku možná ne příliš známé jméno je veliká pochvala. Villig totiž založil Bolt, kde se dva zakladatelé českého projektu potkali, nadchli a inspirovali.

Startup Adam totiž spouštěli s tím, že chtějí udělat objednání malířů pokojů nebo třeba kanceláří stejně jednoduché jako objednání taxíku v aplikaci. Vystavěli kolem nápadu celou platformu, která rovnou ukazuje online kalkulačku a tedy nabídne odhadovanou cenu výmalby a nechá uživatele na jeden klik poptat malíře, který je dostupný v daném termínu a lokalitě. Vymalováno může být podle zakladatelů hned následující den.

V Česku už si služby Adama vyzkoušely tisíce lidí. Malíři se dostali do bytů, domů, kanceláří a dalších prostor, jako jsou školy, restaurace či společné prostory panelových domů. Roční obrat firmy letos narostl téměř pětinásobně a společnost se dostala na kladnou hrubou marži. Firma se přelila na Slovensko a v posledních měsících i do Polska, Maďarska a Velké Británie. Plánuje expandovat i do dalších zemí střední a východní Evropy.

„Adam je skvělý produkt, který řeší zákazníkům i řemeslníkům jejich největší problémy. Roman a Jakub si z Boltu odnesli zkušenosti s tím, jak rychle a efektivně škálovat do zahraničí, které nám v Česku bohužel chybí. Trh se řemeslníky je sice složitý, zároveň přináší obrovskou globální příležitost. Silný byznys model a skvělá exekuce napříč zeměmi odlišují Adama od všech startupů, které si v tomto segmentu historicky vylámaly zuby,“ myslí si partner Presto Ventures Roman Nováček.

„Podobně jako dříve taxislužba, ani řemesla nefungují nikde na světě ideálně. Je zde velký prostor pro lepší službu. Na základě naší předchozí dlouholeté spolupráce s Romanem a Jakubem věřím, že se týmu Adama takovou službu podaří postavit a rozšířit, proto do nich investuji,“ přidává zakladatel a CEO Boltu Markus Villig.

Podle zápisu v obchodním rejstříku v Adamovi získává Villig prostřednictvím firmy Mordor Management zhruba osm procent, Presto Ventures pak deset procent.

Postav třeba dům

Roman Sysel a Jakub Dvořák se potkali před šesti lety ve zmiňovaném Boltu, tehdy malé a celkem neznámé estonské společnosti. Z první ruky viděli, jak se po celé Evropě dá škálovat byznys s aplikací, která propojuje nabídku služeb a jejich poptávku. Z Boltu se i s jejich pomocí stal jednorožec a taky obrovský hráč s taxíky, koloběžkami i koly, který od investorů sbírá už miliardy. S Villigem spolupracovali úzce a říkají, že i jeho zkušenosti pro ně teď budou hrát důležitou roli.

„Tradiční řemeslo modernizaci jednoznačně potřebuje. Nikdo ale nevyřešil zároveň všechny tři rozhodující faktory – kvalitu, dostupnost a cenu. Začínáme s malíři a brzy chceme přidat i další řemesla. Naše vize je, že si jednou skrze Adama postavíte třeba celý dům,“ plánuje Sysel.

„Určitě nezůstaneme jen u malování pokojů, v tuto chvíli je však prioritou růst mezinárodně,” ujasňuje. Adam investici využije zejména na posilování své pozice, a to jak na stávajících trzích, tak i pro expanzi na nové trhy. Aktuálně spouští byznys ve Španělsku.