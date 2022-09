Dokumenty, filmy, seriály nebo zkrátka informace o skutečných zločinech jsou nepopiratelně atraktivní, přirozeně nás totiž zajímá, co lidi k podobným činům vede. A zvlášť k těm nejhrůznějším. Proto je široce známé i jméno Američana Jeffreyho Dahmera, který mezi 70. a 90. léty zavraždil a brutálně znetvořil sedmnáct chlapců a mužů. Netflix o něm a jeho zločinech natočil minisérii, která teď dosáhla na jednu z největších premiér streamovací služby.

Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera sleduje život vraha od útlého dětství s problémy v rodině a fascinací smrtí, přes dospívání v sociální izolaci až po sérii vražd. Tvůrce Ryan Murphy, stojící třeba za American Horror Story nebo Ratchedovou, přitom do hlavní role obsadil svého častého spolupracovníka Evana Peterse, který se už v minulosti vícekrát ukázal jako schopný, charismatický herec.

Kombinace námětu a zpracování si okamžitě získala pozornost milionového publika. Za první týden, tedy přesněji pět dnů, jeho sledováním na Netflixu diváci strávili 196,2 milionů hodin. Nebýt nedávné premiéry obrovsky očekávané čtvrté řady Stranger Things, byla by to nejvyšší týdenní sledovanost od Hry na oliheň z konce loňského roku.

Jak ovšem vysvětluje server Indiewire, Monstru se korejský globální hit, stejně jako všechny ostatní tituly Netflixu, podařilo dokonce překonat. Hra na oliheň totiž skutečně rekordně velké publikum zasáhla až ve svém druhém týdnu. Pro všechny ostatní seriály, jejichž týdenní sledovanost převyšuje Dahmera, pak platí, že se jedná minimálně o druhou řadu seriálu, který už měl oddané publikum.

Vzhledem k tomu už není příliš překvapivé, že se novinka v uplynulém týdnu dostala na první místo v 92 zemích po celém světě a ve většině z nich stanula na úplném vrcholu. To platí i pro Česko, kde Dahmer dominuje Netflixu i nyní. Sečteno a podtrženo, minisérii o známém sériovém vrahovi lze v určitém ohledu považovat za dosud největší televizní premiéru na streamovací službě.

Zatímco miliony lidí se zaujetím sledovali poměrně věrně zpracované Dahmerovy činy, jiní varovali, aby se diváci nenechali strhnout jeho atraktivním vzezřením a nezapomněli na ty, kterým ublížil. Ostatně skutečný vrah, a mnoho jemu podobných, si po zatčení získali bizarní fanklub většinou mladých žen. Fanynky odsouzencům psaly dopisy, někdy s nimi dokonce navázali vztah.

K novince se vyjádřila také rodina jedné z obětí vraha. Eric Perry, bratranec Erolla Lindseyho, zavražděného v devatenácti letech v roce 1991, na Twitteru napsal: „Nikomu neříkám, na co se má dívat, vím, že true crime (žánr pořadů o skutečných zločinech – pozn. red.) je teď velké, ale pokud vás zajímají oběti, moji rodinu ten seriál naštval. „Znovu a znovu to obnovuje trauma – proč? Kolik filmů/seriálů/dokumentů potřebujeme?“

Dahmerův případ byl široce medializovaný takřka okamžitě po jeho zatčení v roce 1991 a v nadcházejících letech následovala série televizních dokumentů. Později přibývaly také fikční seriály či filmy a také knihy, sledující Dahmera samostatně, nebo jako jeden z příkladů psychologického profilu sériových vrahů. Seznam titulů o něm čítá téměř třicet položek. Monstrum se jistě zařadí mezi ty, které vyvolaly nejvíce zájmu.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx

— eric. (@ericthulhu) September 22, 2022