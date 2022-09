Místo, kde masožravci nepochodí. Billa otevírá ve Vídni první čistě veganskou prodejnu

Billa jde naproti svým vegetariánským a veganským zákazníkům. Oblíbená rakouská síť supermarketů, která má hojné zastoupení také v Česku, se rozhodla vybudovat svou vůbec první prodejnu, ve které najdete pouze potraviny rostlinného původu. Otevírá se přímo v centru Vídně a pokud se osvědčí, může se tento koncept rozšiřovat i do dalších míst.

Než se Billa pustila do plánování nových poboček, které by nabízely výhradně rostlinné zboží, udělala průzkum. V rámci něj zjistila, že až 46 procent Rakušanů v průběhu let znatelně omezila konzumaci masa a jiných živočišných produktů, přičemž až 28 procent rakouských zákazníků ve věkovém rozmezí 18 až 29 let nejí maso vůbec.

To řetězci supermarketů, který spadá pod skupinu Rewe, evidentně stačilo natolik, aby zkusil ryze rostlinný experiment. Na vyhlášené vídeňské ulici Mariahilferstraße, konkrétně v obchodním domě Gerngross, otevře takovou prodejnu, kde masožravci nebudou mít co dělat. Její sortiment se totiž skládá výhradně z rostlinných výrobků.

„Jsme přesvědčeni o tom, že tímto novým konceptem naplňujeme důležitou potřebu a zároveň přispíváme k uvědomělejší a udržitelnější spotřebě,“ říká šéf mezinárodní skupiny Rewe Marcel Haraszti k nové prodejně, která na zhruba 200 metrech čtverečních nabídne přes 2,5 tisíce rostlinných produktů všeho druhu.

Vedle běžných rostlinných produktů jako ovoce, zeleniny, semen, ořechů nebo luštěnin se budou uvnitř prodávat i alternativní mléčné výrobky. Své místo tam bude mít i takzvané nemaso, respektive rostlinné náhražky jedné z nejtradičnějších surovin. Chybět nebudou ani uvědomělejší snacky a pečivo nebo vína.

O jaké značky konkrétně půjde, Billa zatím nezmiňuje. Je však nutno podotknout, že mateřská firma supermarketové sítě již prodává veganské výrobky mnoha rakouských potravinářských firem, například rostlinného uzeného lososa od firmy Revo Foods.

Pomyslná slavnostní páska se u prodejny pod názvem Billa Pflanzilla (podle pflanzlich – rostlinný) přestřihne zítra. Není tomu navíc tak dávno, co se ve Vídni – nikoliv však v centru, ale u stanice Margaretengürtel – spustil jiný vegetariánský experiment. Tamní pobočka fastfoodu Burger King totiž začala přednostně nabízet rostlinná jídla. Když by tam tedy zákazník chtěl masový burger, bude muset upřesnit, že chce právě tuto variantu.