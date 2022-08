Místo rakve třeba smuteční strom. České startupy nabídnou ekologické urny, které se rozloží

Smrt. Téma, o kterém neradi mluvíme a mnohem raději dáváme na denní bázi přednost méně pochmurným myšlenkám. Když pak ale přijde situace, kdy odejde někdo blízký, následuje spousta otázek, stres smíšený s truchlením a dost možná i náraz na tvrdou, dekády neinovovanou oblast pohřebnictví.

Jiří Štěpánek často s lehkou nadsázkou říká, že jsou na světě jen dvě oblasti, které jsou sto let víceméně stejné – školství a pohřebnictví. Před dvěma roky se sám pustil do toho druhého oboru. A v zavedeném a stagnujícím oboru se snaží způsobit startupovou bouři.

Podpořena kapitálem z Jinýho fondu od Jiřího Hlavenky a Jana Slámy zprostředkovala jeho firma Goodbye už asi 350 pohřbů. Službu staví v podstatě jako concierge pro pohřebnictví – zavolá pozůstalý, sdělí své přání ohledně posledního rozloučení i dalších úkonů, dodá ohledací list a plnou moc a Goodbye dokáže zbytek zařídit za něj pomocí široké sítě partnerů. Přidanou hodnotou jsou pak nulové starosti pro pozůstalé a čas na truchlení.

„Fungujeme v podstatě jako Kiwi.com v pohřebnictví. Zprostředkujeme pohřeb a na to nabalujeme extra služby, jako například náš balíček Péče+, pomoc s dědickým řízením, vyklizením nemovitosti a podobně,“ vysvětluje Štěpánek.

Jednou z takových dodatečných služeb jsou i netypické způsoby posledního rozloučení. Stále více lidí přemýšlí například nad pohřbením v přírodě. Horkým trendem jsou ale také způsoby ekologického uložení popela. Goodbye se proto spojil s dalšími dvěma startupy, Myco a Reborn.

Foto: Goodbye.cz Goodbye prosazuje i netradiční způsoby pohřbu

První z nich už zaujal výrobou nového materiálu z mycelia, tedy podhoubí. Ten dokáže nahradit třeba polystyren i další plasty a ukázal se jako vhodný i na výrobu urny. Pozůstalí si tak při výběru mohou nově z nabídky Goodbye vybrat bio urnu z odpadu dřevozpracujícího průmyslu a houbového mycelia, která po uložení do země zároveň slouží jako výživa pro okolní půdu.

Decentní urny v přírodních odstínech tvoří 100% přírodní materiál, který se v zemi lehce rozkládá a nezatěžuje přírodu. Naopak v suchém prostředí obal vydrží i několik let. Další výhodou je, že ani při samotné výrobě uren od Myco nejsou použity žádné škodlivé chemické látky a nevzniká další odpad zatěžující planetu.

Ještě o krok dál se vydal startup Reborn, který vytváří pomocí 3D tisku bio urny z rostlinných škrobů a dřevěné moučky. I jeho netradiční urnu Goodbye zařadil do nabídky. Přímo do její konstrukce vždy zakomponuje sazenici nebo semínko jednoho ze sedmi druhů stromů. Samotná urna se pak po uložení do země stane společně s popelem výživou pro sazenici a místo náhrobku tak může být vzpomínkou na zesnulého po čase i vzrostlý, živý strom.

Zajištění pozůstalosti v metaverzu

Okamžikem, kdy se zasype urna nebo rakev zeminou, ale pro pozůstalé často ty největší starosti teprve začínají. Goodbye spočítalo, že pozůstalí řeší úkony spojené se smrtí blízkého až třináct měsíců a mohou zabrat až stovky hodin produktivního času. A tak i s touto částí trablí chce firma pomoci.

Nejčastěji se jedná o věci spojené s dědickým řízením, vyklizením nemovitosti, ale i takzvanou digitální pozůstalostí. Do ní spadají třeba účty na sociálních sítích, e-maily, předplatná online služeb, online peněženky, bankovní účty, ale i kryptoměny. V rámci prémiových služeb, které Goodbye nabízí, stačí předat jméno pozůstalého a Štěpánek s týmem to následně zařídí. Dostali se tak až do velmi futuristické dimenze problému.



„Jednu dobu jsme i přemýšleli nad tím, jak vyřešit pozůstalost v metaverzu. V decentralizovaném online světě totiž samozřejmě není žádný notář, ke kterému by člověk mohl zajít a převést NFT nebo kryptoměny pozůstalého. Řešili jsme to přes takzvané smart kontrakty, které, pakliže se člověk určitou dobu nepřihlásil do své kryptopeněženky, převedly všechen její obsah jinam,“ vysvětluje Štěpánek.

A kdo ví, možná právě takto budou jednou v metaverzu, respektive virtuálním vesmíru, který silně zviditelnil Mark Zuckerberg, vypořádávané závěti. Online a právně zajištěná závěť, kterou si každý může zpracovat během pár minut, byl ostatně produkt, s nímž Goodbye začalo.

Podle Štěpánka dnes Goodbye obdrží přibližně jednu až dvě nové objednávky denně. Přiznává, že v posledních měsících na jeho firmu negativně dopadá sezónnost. Po poměrně vysoké úmrtnosti z poslední covidového podzimu a zimy přišly na jaře a v létě byznysově slabší měsíce, ovšem s přibližujícím se podzimem opět vidí, že se trend obrací. Měsíční obraty Goodbye tak v současnosti činí asi 600 tisíc korun, ovšem Štěpánek věří v rychlý růst do budoucna.

„Hraje nám do karet i fakt, že pro spoustu lidí je smrt naprosté tabu. Naše kampaň #mluvimeosmrti tak slaví úspěch, například i na TikToku. To byl úplně náhodný pokus kolegyně, ale skvěle vychází,“ popisuje Štěpánek. „Lidé se nás stále ptají na základní věci typu jaký je rozdíl mezi kremací a pohřbením do země, takže vidíme, že je před námi stále ještě spousta práce,“ vysvětluje.

Zejména z městských algomerací se postupně vytrácí tradice pohřbívání s klasickým obřadem. Jak řekl pro Deník už před sedmi lety majitel pohřební služby David Všetečka, částečně může být jednoduše snaha neprodlužovat truchlení. Podle serveru iDnes jsou už dnes tři čtvrtiny pohřbů vykonány žehem. Zcela bez obřadu ho preferuje i přes 80 procent pražských zákazníků Goodbye.

Problémem s klasickými pohřby ale může být také cena. Stejně jako v případě jakýchkoliv jiných služeb šla jejich cena v posledních měsících prudce nahoru. Jak zjistil v květnu server TN.cz, například pardubické krematorium zdražil obřad bez květin z patnácti na sedmnáct tisíc korun. Pohřební služby oslovené serverem Seznam Zprávy se shodují, že ceny ze strany dodavatelů (například květin, rakví a dalších výrobků) vzrostly oproti loňsku mezi deseti a dvaceti procenty.