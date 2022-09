Místo televizí úsporná energetika. Panasonic bude v Plzni vyrábět půl milionu tepelných čerpadel ročně

Máloco tak dobře ilustruje proměny ekonomiky v roce 2022 jako rozhodnutí japonské společnosti Panasonic mohutně investovat do továrny u Plzně, aby mohla během pár let začít chrlit stovky tisíc tepelných čerpadel ročně. Ještě nedávno se v ní přitom vyráběly televize a DVD přehrávače. Jenže zatímco poptávka po nich v Evropě klesá, čerpadla zažívají kvůli energetické krizi boom.

Panasonic chce investovat postupně do roku 2026 zhruba 145 milionů eur (přes 3,5 miliardy korun), aby v Plzni výrazně posílil výrobu tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Do fiskálního roku, který končí v březnu 2026, chce zvýšit roční výrobní kapacitu na půl milionu jednotek, oznámila centrála Panasonic Corporation v japonské Ósace.

Podnik přijme stovky lidí, při plném vytížení linek by to mohlo být podle informací ČTK až 2 000 zaměstnanců. Generální manažer Panasonic AVC Networks Czech Radek Vach uvedl, že teď začíná rekonstrukce plzeňského závodu, kde letos v březnu skončila výroba televizorů.

„Spouštíme velmi širokou promo kampaň na nábor. Potřebujeme do budoucna stovky zaměstnanců,“ řekl Vach. Podle šéfa podnikových odborů Jana Dvořáka je nyní v továrně asi 350 kmenových pracovníků a asi stovka agenturních, kteří vyrábějí hlavně tepelná čerpadla (zatím jen jejich vnitřní jednotky) a menší počet lidí ještě blu-ray přehrávače a rekordéry.

Po tepelných čerpadlech je v Evropě aktuálně obří zájem. Tuzemská Asociace pro využití tepelných čerpadel v srpnu uvedla, že jen v Česku letos meziročně stoupla poptávka o 50 procent a že se tu prodá přes 45 tisíc kusů. Británie i Německo hlásí nárůst poptávek dokonce o stovky procent. Evropská komise pak v rámci snahy zbavit se závislosti na ruském plynu vyhlásila plán instalovat v rámci EU do roku 2030 na 30 milionů tepelných čerpadel. Celý trh momentálně tedy nejvíc trápí nikoli malý zájem, ale totální převis poptávky nad nabídkou. A právě proto se Panasonic rozhodl plzeňskou výrobu posílit.

Rozšířená produkce tepelných čerpadel, kdy budou z plzeňských výrobních linek sjíždět také venkovní jednotky, má začít od dubna 2023 a dále se do ní bude investovat a kapacita se bude zvyšovat až do roku 2026. „Jsme a budeme jedinou centrálou Panasoniku (na výrobu tepelných čerpadel) pro celou Evropu,“ dodal Vach. Venkovní jednotky dnes vyrábí korporace v Malajsii a do Evropy se vozí loděmi. Kromě Panasoniku jsou největšími světovými výrobci čerpadel koncerny Mitsubishi, Carrier nebo Danfoss.

Foto: Depositphotos Fotovoltaika na střeše

Panasonic AVC Networks Czech zahájil v Plzni výrobu tepelných čerpadel v roce 2018, vnitřních jednotek dnes vyrábí desítky tisíc ročně a jejich produkce podle Vacha meziročně násobně roste. V Evropě se teď v době energetické krize snižuje spotřeba plynu a dalších fosilních paliv a posiluje se elektrifikace. Panasonic chce rychle vytvořit výrobní kapacitu, která by poptávku uspokojila.

„Výroba tepelných čerpadel se meziročně znásobuje kvůli zelené politice Evropy, Green Dealu a nedostatku plynu vinou války na Ukrajině,“ uvedl Vach. Lidé teď podle něj panikaří a chtějí měnit plynové kotle. A všechny státy EU včetně Česka dotují tepelná čerpadla a fotovoltaiku.

Podnik letos v březnu ukončil výrobu televizorů. Loni v říjnu uvedl, že ji přesouvá z Plzně do externí společnosti, jak to několik let dělá většina firem v oboru, a loni v říjnu slíbil, že rozšíří výrobu tepelných čerpadel. „Začali jsme rekonstruovat továrnu hned po ukončení výroby televizorů. Během té doby ale poptávka po tepelných čerpadlech v Evropě vinou války na Ukrajině a nedostatku plynu dramaticky rostla,“ připomněl Vach.

Potvrdil také, že ve fiskálním roce od dubna 2025 do března 2026 jich chce firma vyrobit 500 tisíc kusů, tedy vnitřních a vnějších jednotek. Podle zatím nepotvrzených informací má být v Plzni výhledově také vývojové oddělení.

Tepelná čerpadla vzduch-voda, která sbírají a využívají teplo ze vzduchu, vypouštějí méně emisí oxidu uhličitého než konvenční spalovací kamna na fosilní paliva. Systém Panasonic A2W je vybaven technologií, která umožňuje topným tělesům udržet si topný výkon i při nízkých venkovních teplotách, uvedla firma.

Kvůli ukončení výroby televizí mělo do letošního března z firmy odejít 400 nebo 450 kmenových lidí. Podle Vacha jich firma nakonec propustila o necelou stovku méně, protože se zachránily desítky lidí pro velkovýrobu tepelných čerpadel. Propuštěné zaměstnance si rozebraly okolní firmy z průmyslové zóny Borská pole. Panasonic v Plzni v dobách největšího rozmachu výroby televizí zaměstnával až 7 500 lidí, z toho asi třetinu kmenových.

Vrchol měl v roce 2010, kdy vyrobil 3,9 milionu televizorů. Poslední fiskální rok to byl už asi jen milion. Panasonic otevřel továrnu na televizory v Plzni v roce 1997. Další závody na výrobu autorádií má Panasonic v Pardubicích a v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku vyrábí elektronické součástky.

S využitím ČTK.