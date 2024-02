Mladí čeští tvůrci spojují umění a sport. Jejich dílo můžete vidět v Praze, pak i v olympijské Paříži

Uložit 0

Propojuje novou i stávající generaci umělců. Zároveň spojuje dva často velice odlišně vnímané světy – výtvarný a sportovní. Projekt Art Grand Slam navíc vrchol domácí výtvarné tvorby snoubí i s vrcholem sportovních klání, umělcům totiž dává šanci vystavit svá díla v Paříži během letošních olympijských her. Tvorbu renomovaných i nadějných autorů ale můžete vidět už mnohem dřív a mnohem blíž.

Od pátku 16. února se v pražské SmetanaQ Gallery naskytne pohled na neobvyklé spojení. Kulturní platforma Sport in Art zde představuje první ročník výstavního projektu Art Grand Slam, jenž návštěvníkům ukáže domácí vizuální tvorbu kombinující sport a umění. Výstava s tématem Uvnitř pohybu představí díla deseti zavedených autorů, ty zároveň doplňuje tvorba nadějných mladých umělců.

Součástí Art Grand Slamu byla i otevřená výzva, v rámci níž mohli svá díla z různých kategorií vizuálního umění přihlásit tvůrci do třiceti let. Podmínkou bylo propojení s pohybem, sportem či olympijskými hrami. „Musím říci, že mě překvapilo, kolik kvalitních děl umělci do open callu přihlásili. Nebylo jednoduché udělat primární výběr a ztenčit počet ze 107 umělců na shortlist dvanácti, z nichž kurátor vybral tři,“ říká koordinátorka projektu Josefína Frýbová.

Kurátorem výstavy je historik umění a vysokoškolský pedagog Petr Vaňous. „Jsem rád, že mladí autoři obohatí připravovanou výstavu o video a pohyblivý obraz. Díla jsou to mnohoznačná a jejich vazba ke sportu má spíše polemickou příchuť,“ říká. „Pokud se ptáte na to, co vybrané mladé umělce spojuje, pak je to přítomnost určité kritické ironie revidující vztah ke sportu a pohybu z hlediska nejmladší umělecké generace. Na sport a jeho provozní zázemí je tu nahlíženo prostřednictvím určitého ozvláštnění,“ přibližuje Vaňous.

V pražské galerii tak uvidíte videoart Dialogue with the Previous od Veroniky Čechmánkové, triptych obrazů a videa Glory Glory od laureáta loňské Ceny kritiky za mladou malbu Lukáše Slavického a pak i filmový experiment Dead in the Pool, umístěný na městskou plovárnu, od autorské dvojice Terezy Sikorové a Tomáše Moravanského z platformy Institut Institut.

Jeden vybraný autor (či tvůrčí duo) získá rezidenční pobyt v Paříži a možnost vystavit své dílo v tamním Českém centru. Na jednoho z mladých umělců také čeká cena v podobě cesty do některé z předních evropských galerií.

Do Českého centra v Paříži se výstava Uvnitř pohybu přesune 24. června a potrvá až do 25. srpna. Navštívit ji tak mohou i ti, kteří do francouzské metropole zavítají na letní olympijské hry. Kromě spojování umění a sportu propojuje Art Grand Slam i generace umělců, při návštěvě SmetanaQ Gallery tak uvidíte také tvorbu desítky etablovaných autorů.

„Můžete se těšit například na dvoumetrového zápasníka Pavla Šmída, jehož červené pozadí vnáší do obrazu ambivalentní atmosféru současného mezinárodního napětí. Nebo na obrazy Jakuba Janovského, který zajímavým způsobem řeší vztah lidského těla a přiděleného pořadového čísla,“ láká Vaňous.

Zapojení mladých tvůrců navíc překračuje rámec výstavy jako takové. Během vernisáže budou vyhlášeny ceny za nejlepší umělecko-sportovní počiny roku v šesti kategoriích od výtvarného umění až po realizace ve veřejném prostoru. Autorkou designu cen je Hana Vopravilová, studentka ateliéru Skla Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho, vedeného designérem Marcelem Mochalem. Trofeje vznikly za podpory nadace společnosti Lasvit, která podporuje rozvoj českého sklářství.

Art Grand Slam ve SmetanaQ Gallery své dveře zavře v polovině března, následovat bude letní olympijská repríza v Paříži. Nicméně tím plány platformy Sport in Art, jež už pořádala například výstavu k pražským Primátorkám a k nadcházejícímu hokejovému mistrovství chystá spolupráci s Národní galerií, nekončí.

„I do budoucna budeme určitě dále rozvíjet formát open callu a mladé umělce do projektu zapojovat. To samé platí pro spolupráci s Českými centry, díky které máme možnost napojení na zahraniční velké sportovní akce a skvělou možnost nabídnout mladým umělcům rezidenční pobyt,“ uzavírá Josefína Frýbová.