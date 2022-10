Mladí mohou inovacemi změnit svět. Mezinárodní konference pro školy jim ukáže, jak na to

Technologie, inovace a pozitivní výhled do budoucnosti. V takovém duchu se bude v listopadu konat jak online, tak přímo na středních a vysokých školách konference Future Port Youth. Studentům v Česku i ve zbytku Evropy představí trendy v nových technologiích, inovacích nebo digitalizaci a ukáže jim, jak takové nástroje mohou sami použít a vytvořit nové úspěšné projekty, které mohou zlepšit svět kolem nich. CzechCrunch je mediálním partnerem akce.

Druhý ročník evropské technologické konference pro studenty Future Port Youth mladým lidem představí pozitivní vizi budoucnosti a technologie, které mohou k jejímu spoluvytváření využít. Akce se uskuteční 10. listopadu na více než stovce středních a vysokých školách, kde ji budou moct v přímém přenosu sledovat studenti se svými učiteli ve třídách a posluchárnách místo standardní výuky.

„Konference se chce cíleně zaměřit na rozvoj mladých studentů v oblasti inovací, technologií, digitalizace a dovedností pro jednadvacáté století,“ vysvětlil zakladatel Future Portu Martin Holečko. Školy, které mají o akci zájem, se mohou registrovat na webových stránkách akce.

Konference chce podle Holečka mladé přesvědčit, že i přes dnešní složitou dobu má cenu dívat se do budoucnosti. „Ať už vezmeme pandemii covidu-19, klimatickou krizi nebo konflikt na Ukrajině, mladým lidem to nedává do budoucnosti moc pozitivní perspektivu. A přitom právě jejich aktivní zapojení, jejich nápady a energie jsou k vytvoření lepšího světa zásadní. Snažíme se jim proto ukázat, jak daleko už jsme díky technologickému pokroku jako lidstvo došli a že díky inovacím má jejich generace více než kterákoliv před nimi v rukou neuvěřitelně silné nástroje,“ říká.

Foto: Future Port Youth Konferenci Future Port Youth budou moct studenti sledovat s vyučujícími ze tříd

Formát akce, kdy jsou přednášky z Prahy živě přenášeny do škol v Česku a dalších evropských zemích, je unikátním spojením fyzických a online akcí. Přináší společný zážitek, přirozenou diskusi s dalšími účastníky a světový obsah bez nutnosti cestovat. Zároveň podle organizátorů umožňuje řečníkům propojit se se studenty a školám mezi sebou v mezinárodním měřítku.

Zatímco převážná většina škol se konference zúčastní vzdáleně prostřednictvím živého vysílání, žáci z vybraných lokálních škol mají možnost být na akci fyzicky v Praze. Za celou událostí stojí mezinárodní tým Future Port Youth složený ze studentů, učitelů a členů organizačního týmu. Akce se koná pod záštitou radního Magistrátu hlavního města Prahy Víta Šimrala. Konferenci také podpořili hlavní město Praha, technologická skupina Etnetera Group a získala i grant z evropského programu Erasmus+.

V interaktivním programu se představí světoví řečníci z předních technologických firem. Vystoupí například Gary Lai, hlavní návrhář společnosti Blue Origin, která vyvíjí znovupoužitelné vesmírné rakety.

Využití technologií se mylně považuje za doménu technologických oborů

Další výraznou postavou bude Tilly Lockey, ambasadorka společnosti Open Bionics. Lockey museli lékaři v jejích osmi letech kvůli zdravotním komplikacím amputovat obě ruce v předloktí. Díky bionickým protézám od britské společnosti je dnes šestnáctiletá Lockey ale schopná nejen uchopit předměty, ale dokonce hrát videohry a prosazuje se také jako modelka. Za zmínku stojí i vizuální architekt Enea Le Fons, který strávil třicet dní v kuse ve virtuální realitě.

S přednášejícímu bude možné i diskutovat a na jednotlivá témata navážou online workshopy v konkrétních oblastech, jako je například tvorba videí pomocí umělé inteligence.

„Využití technologií se často mylně považuje za doménu studentů hlavně technologických oborů,“ uvádí Holečko. Proto chtějí letos organizátoři zapojit přes sto středních a vysokých škol nejen z technologických, ale i humanitních, ekonomických a uměleckých oborů.

Akce Future Port Youth chce navázat na úspěšný loňský ročník, kterého se zúčastnilo 73 škol z jedenácti zemí světa. Díky tomu se podařilo oslovit přibližně 2 500 studentů. „Naši žáci si konferenci náramně užili a byli nadšeni ze všech přednášek. I přesto, že každý řečník vystoupil s jiným tématem a přinesl svou specifickou vizi budoucnosti, všichni se nakonec vrátili ke stejné myšlence – že udržitelná budoucnost je důležitá pro lidstvo a životní prostředí,“ hodnotila loňský ročník Jennifer Hutton za Park Lane International School.