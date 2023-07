Mladý Willy Wonka vs. čokoládový kartel. Kouzelný film o neotřelém vynálezci sladkostí má trailer

Ačkoliv původní román Roalda Dahla nese název Karlík a továrna na čokoládu, de facto hlavní postavou slavného příběhu o sladkostech a dobrém srdci je Willy Wonka, zakladatel a ředitel čokoládovny. Do středu děje ho zasazuje nový film Wonka, který má sledovat období před založením továrny. Mladší hrdina dostal tvář Timothéeho Chalameta a snaží se vytvořit tu nejlepší kakaovou pochoutku, jakou kdy svět ochutnal.

Sám Dahl, jeden z nejznámějších britských spisovatelů, napsal pokračování původní knihy, mládí Willyho Wonky ale nikdy více neprozkoumal. Novinka tak představí původní příběh sloužící jako přímý prequel filmové adaptace Pan Wonka a jeho čokoládovna z roku 1971, kde hlavní postavu ztvárnil Gene Wilder. Námět a scénář napsali Paul King a Simon Farnaby, mezi jinými tvůrci oceňovaného Paddingtona a Paddingtona 2.

Zatímco v Karlíkovi byl Wonka jedním z největších a nejoblíbenějších tvůrců čokolády na světě, v připravovaném filmu to bude velký snílek, který čelí zdánlivě nepřekonatelné konkurenci ze strany kartelu ovládajícího celý trh. Zveřejněný trailer ale ukazuje, že spolu s korporátní mocí se bude třeba postavit konzervativnímu, strnulému nastavení celé společnosti ovládané striktními pravidly, hamižnými podnikateli a církví. Wonka má tento svět osvobodit od konformity.

„Pracovat na něčem, co bude mít necynické mladé publikum, byla velká radost. Proto mě to táhlo,“ řekl Chalamet v rozhovoru pro Vogue. „V době a atmosféře intenzivní politické rétoriky, kdy se pořád objevuje tolik špatných zpráv, doufám, že tohle bude kousek čokolády,“ pokračoval. Pravděpodobně si také užil natáčení scény, v níž plaval v bazénu plném skutečné rozpuštěné čokolády.

Dahlův román je určený pro dětské publikum, i přesto ale má zajímavý podtext, o němž se diskutovalo ještě v době autorova života. Willy Wonka měl mnoho více i méně uvěřitelných nápadů, tím možná vůbec nejradikálnějším byl ale Everlasting Gobstopper – sladkost určená pro chudé děti. Bonbon při cucání měnil barvu i chuť a nikdy ho neubylo, takže stačilo koupit jen jeden.

V normální firmě by podobný produkt nemohl vzniknout, protože by ohrozila svůj vlastní byznys. Wonka ale na něco takového vůbec nepomyslel, šlo mu hlavně o to, aby si každý mohl osladit život. V jeho továrně navíc pracovali Umpa-lumpové, malí lidé, které v jejich rodné zemi neustále někdo vykořisťoval. Zakladatel nejslavnější čokoládovny na světě jim u sebe poskytl azyl a za práci jim dával jejich nejoblíbenější jídlo – kakaové boby, což byla na rodném ostrově Umpa-lumpů velká rarita.

Příběh lze nicméně interpretovat i výrazně jiným způsobem. Ředitel továrny sice jako svého nástupce z pozvaných dětí vybere to, které nejlépe splňuje jeho nároky, zatímco ostatní, kteří nemají požadované charakteristiky, nechá zcela anihilovat. U někoho tak může vyvolat dojem příslušníka ultrapravice.

Jeho reputaci vůbec nezlepšuje právě ani zaměstnávání Umpa-lumpů. Původně je Dahl v knize explicitně přirovnal k africkým pygmejům, což vyvolalo silnou kritiku kvůli analogiím s evropským a americkým otroctvím. Spisovatel jejich vzhled v reakci na to změnil, nařčení z nemorálního importu a nucené práce chudých cizinců se ovšem nikdy tak docela nezbavil. Trailer nového filmu sugeruje, že Wonka bude hrdina lidu stojící na straně chudých, bojující proti utlačovatelskému establishmentu.

Vedle Timothéeho Chalameta v titulní roli se v něm objeví také Sally Hawkins známá z Tváře vody jako jeho matka, oscarová Olivia Colman, Paterson Joseph jako Wonkův rival Arthur Slugworth, Rowan Atkinson jako kněz a Hugh Grant překvapivě v roli Umpa-lumpy. Film měl původně vyjít už v březnu, Warner Bros. Discovery ale premiéru odložilo na vánoční termín 14. prosince.