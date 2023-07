Mnohem chytřejší, než se čekalo. Barbie je podle kritiky jedním z nejzajímavějších filmů léta

Barbie, film na motivy slavné hračky, klidně mohl být prostá povrchní komedie – dvouhodinová reklama mířící čistě na dětské publikum. Jakmile se ale k projektu připojila režisérka Greta Gerwig, stojící za Lady Bird či Malými ženami z roku 2019, a Noah Baumbach, oceňovaný tvůrce nezávislých filmů, očekávání začala rychle růst. Desítky velice pozitivních recenzí, které teď vyšly, potvrzují, že byla zcela na místě.

Snímek o pohledné blondýnce milující růžovou zaskočil už první upoutávkou, která zcela otevřeně napodobovala záběry a scény z legendárního sci-fi Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea. Následující trailery se už nesly ve více konvenčním duchu, když představily fantazijní město Barbie Land, hlavní postavy nebo premisu příběhu. Až do zítřejší premiéry nicméně zůstává velkou otázkou, o čem vlastně Barbie je.

Děj startuje právě v Barbie Landu, kde každý den začíná i končí s úsměvem na tváři a, přinejmenším u ženského osazenstva, nohama dokonale padnoucíma do lodiček. Jednoho dne si ale Barbie všimne, že jí nohy zploštily. A co víc, napadne ji, že jednou nejspíš zemře. Ve snaze situaci napravit jde za místní vědmou, která ji vyšle najít sama sebe do skutečného světa.

Co přesněji se tam bude dít, vyjma konfliktů s obyčejnými lidmi a hrabivým šéfem Mattelu, vůbec není jasné. První ohlasy asi před týdnem ovšem naznačily, že to stojí za pozornost. A nové recenze to potvrzují. Snímku se dostává chvály z mnoha stran, ať už za propracovanou výpravu a kostýmy, herectví většiny zúčastněných nebo samotný příběh. Podle kritiků je Barbie velice inteligentní a sebeuvědomělá, a zároveň překypuje humorem.

Například Liz Shannon Miller ze serveru Consequence píše: „Barbie je kouzlo, vynikající příklad toho, jak filmařka vezme zavedené duševní vlastnictví firmy a použije ho pro jasné a hlasité zprostředkování poselství. Pro jeho sílu je přitom zásadní fakt, že se třetímu filmu Grety Gerwig coby samostatné režisérky zároveň daří fungovat jako šibalská, hloupoučká a veselá zábava.“

Velice podobným způsobem se vyjadřuje také většina ostatních, se značnou převahou kladných recenzí. „Barbie ví, že může být vnímána jako obří reklama Mattelu,“ poznamenává Odie Henderson z The Boston Globe. A právě tato uvědomělost, spolu s chytrým vývojem děje a zájmem o postavy snímku prý dodává jeho půvab. Clarrise Loughrey z The Independent pak říká: „Ačkoliv je pro jakýkoliv studiový film nemožné, aby byl skutečně subverzivní, tato komedie schválená Mattelem zachází mnohem dále, než byste mohli čekat.“

Pokud Barbie neměla být pouhým bezduchým korporátním produktem, nutně se nějak musela vyjádřit k historii svého předobrazu. Ačkoliv jde totiž jen o plastovou hračku, má poměrně složitý kulturní odkaz. Ve své základní podobě zosobňuje mnoho patriarchálních stereotypů naivní ženy, kterou zajímá jen růžová barva, kosmetika, nakupování nebo ležení na pláži. A jejíž hlavní hodnota spočívá v její kráse. Také pozdější řady, snažící se reagovat na kritiku, se nevyhnuly problémům s posilováním nerealistických očekávání vzhledu nebo prezentováním žen závislých na mužích.

Foto: Vertical Ent. Film Barbie

Barbie se všechny tyto aspekty snaží – ať už uvědomělými odkazy nebo samotnou výstavbou světa filmu – obsáhnout a polemizovat s nimi. Například Barbie Landu tak dominuje stereotypická dvojice Barbie a Kena, různé další verze Barbie ale dostaly nebílou barvu kůže, jiné typy těla a statusy prezidentky nebo držitelky Nobelovy ceny. Jiné verze Kena jsou naproti tomu pořád jen Ken, nepříliš zajímavý chlapík frustrovaný ze své podřadné role ve fantazijním světě. Obě postavy si pak vyměňují až existenciální poznámky.

Podle některých je výsledek myšlenkově bohatý, nabízející zajímavé komentáře nejen k historii Barbie, ale také k současnému stavu společnosti. Objevují se ale také názory, že nakonec se snímek přeci jen hlubším komentářům obratně vyhýbá nebo, byť je vůči historii hračky kritický, do značné míry stále funguje jako snaha ji očistit a chránit její značku.

Každopádně, při průměrném hodnocení pohybujícím se nad 8 body z 10 a naznačených tématech se zdá, že Barbie si zaslouží pozornost jak samostatně, tak vedle Oppenheimera. Ostatně už před pár dny jsme přiblížili, proč je ideální zhlédnout oba filmy, které se zajímavě doplňují. Barbie i Oppenheimer na velká plátna vstupují zítra.