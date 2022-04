Mocný fotbalový agent Mino Raiola zemřel, psala italská média. Sám je pak zkritizoval na Twitteru

Nebýt fotbalisty Pavla Nedvěda, patrně by jeden z nejmocnějších fotbalových agentů světa dnes nebyl na takovém vrcholu. Hájí zájmy těch největších hvězd, ovšem zákulisí globální fotbalové scény není žádný med. A proto byl Mino Raiola často kontroverzně skloňován především v italských novinách, které ho nyní i pohřbily. Prohlásily, že zemřel, Raiola je ale naživu – a sám se proti vlastní smrti ohradil na Twitteru. Hon za senzacemi v podobě úmrtí slavných osobností tak nadále pokračuje.

Byl čtvrtek odpoledne, když se ve velké většině italských médií objevila zpráva, že fotbalový agent Mino Raiola, který zastupuje známé fotbalisty jako Zlatana Ibrahimoviće, Paula Pogbu, Romelua Lukakua i nesmírně hodnotný talent Erlinga Haalanda, zemřel. Fotbalový svět byl v šoku. Zpráv se chytila i zahraniční média a informaci o jeho úmrtí sdílely také některé weby z Česka.

Ostatně právě tento fotbalový superagent má v českém fotbale také silné jméno. Jednu dobu byl totiž agentem Pavla Nedvěda, který se pro něj stal jedním z prvních velkých tahů. Zprávu o Raiolově údajné smrti tak proto sdílelo i pár českých osobností, například šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Ten však svůj příspěvek brzy stáhl – a dobře věděl proč.

Jak se v následujících hodinách od původního oznámení ukázalo, italská média se trochu honila za senzací. Mino Raiola totiž nezemřel, byl ale v kritickém stavu hospitalizován v nemocnici San Raffaele v Miláně. Agent se totiž od začátku roku potýkal se zdravotními problémy, které vygradovaly až nutnou operací, po níž se závažné komplikace dostavily. Internet už měl ale jasno.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022