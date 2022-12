Money Maker: Na plynu jsme podle Tykače a Šnobra absolutně závislí. Může nám pomoci překonat krizi

S energetickou krizí plynoucí z války na Ukrajině si Češi osázeli střechy solárními panely, pořídili tepelná čerpadla a snaží se spoléhat na to, co Země dá. Stát se ale podle odborníků takto nezařídí. „Obnovitelné zdroje určitě pojedou. Jediný rozdíl mezi tím, co si myslím já a jak se k tomu staví v Evropě, je ten, že podle mě budou obnovitelné zdroje vždy pouze doplňkový zdroj energie, nikoliv ten nosný a klíčový, který by energetiku držel nad vodou,“ uvedl na naší konferenci Money Maker miliardář a vlastník několika uhelných elektráren v Česku Pavel Tykač.

Tykačova energetická skupina Sev.en Energy se sama chystá v Česku stavět fotovoltaické elektrárny. Pět by jich mělo vzniknout na Mostecku. Podle Tykače je sice skvělé, že budeme obnovitelné energie využívat, energetika tak, jak ji známe dnes, ale zůstane. „Speciálně to platí pro Česko. Nejsme stát s přístupem k moři, který by mohl stavět velké větrné parky, ani země s extrémním slunečním svitem. Jistý podíl si tady sektor obnovitelných zdrojů vybojuje, není to ale nic, na co můžeme spoléhat jako na základní kostru energetiky,“ míní Tykač.

Podobně hovoří i odborník na energetiku a menšinový akcionář státní společnosti ČEZ Michal Šnobr. Ten míní, že obnovitelné zdroje nemohou saturovat spotřebu. Šnobr na investiční konferenci Money Maker, pořádané CzechCrunchem, mimo jiné uvedl, že energetická krize je v současné chvíli spojována především s Ukrajinou, válka ale podle něj přinesla jen katarzi problému, který tady byl už dávno.

„Hlavní problém je v tom, že se dvacet let do ničeho neinvestovalo. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se v Evropě představilo dvě stě projektů jaderných elektráren. V socialistickém bloku nebo západní Evropě se také dokončili a pozvedli Evropu na úroveň, kterou si ještě dnes užíváme,“ líčí Šnobr. Problém dneška je tak v tom, že se staví trojnásobnou dobu a cena raketově roste.

To všechno vede podle obou mužů k tomu, že ceny za energie jsou vysoké a jen tak zase nespadnou. „Dobu, kdy se plyn obchodoval za dvanáct či třináct eur za megawatthodinu, dlouho neuvidíme, možná už nikdy,“ odhaduje Tykač s tím, že minimálně dva nebo tři roky budou podmínky na evropském trhu s plynem velmi složité a volatilní. Primárně jde o plyn, elektřina ale podle podnikatele bude následovat. Nestaví se totiž řiditelné zdroje, tedy takové, které jsou schopny dodávat elektřinu plánovaně nebo na vyžádání. Kromě jaderných elektráren to znamená například ty plynové.

„Jaderné elektrárny se zavírají, stejně tak ty uhelné. Nejsou ale nahrazovány řiditelným výkonem. Změnu tedy nevidím. Nelze vyloučit, že někdo během patnácti až dvaceti let vyvine malé modulární reaktory, s tím ale není možné napevno počítat,“ dodává Tykač.

Šnobr uvádí, že v Evropě se po roce 2000 postavil jediný jaderný blok. Tím byl Temelín v roce 2003, který se navíc začal stavět ještě před revolucí. Představa, že v následujících deseti nebo dvaceti letech stát udělá něco jednoduchého a energetika se změní, je podle něj nesmysl. „O jaderné elektrárně se v Česku mluví od roku 2008. Je skoro rok 2023 a neposunuli jsme se ani o krok. Je tedy potřeba něco dělat,“ míní Šnobr.

Podle něj jsme i proto na plynu absolutně závislí. „Potřebujeme ho bez ohledu na to, co si o něm myslíme. Ne proto, abychom ho milovali, ale protože to je to jediné, co se dá postavit relativně rychle. Plyn nám může do budoucna pomoci krizi částečně utlumit či překonat,“ míní expert s tím, že uhelné elektrárny se sice už stavět nebudou, potřebovat je ale budeme ještě hodně dlouho.

