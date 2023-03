Morfujeme! Strážci vesmíru se po 30 letech vracejí s původními herci, v traileru nechybí ani Megazord

„Po deseti tisících letech na svobodě. Je čas dobýt Zemi!“ skřípala ve znělce legendárního devadesátkového seriálu odporná čarodějnice Rita Repulsa. V traileru na nový snímek Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy jsou její slova ještě hrůznější. Našla si totiž nové tělo a nové nohsledy, se kterými opět ohrožuje naši planetu. Ještě štěstí, že tu jsou právě Power Rangers alias Strážci vesmíru. Jenže ti na rozdíl od své arcisokyně nová těla povětšinou nemají. Morfujeme!

Nostalgická novinka, která se na Netflixu objeví už 19. dubna, na obrazovkách ukáže známé tváře. Speciální film vydaný ku příležitosti 30 let od premiéry trochu laciného, ale o to víc kultovního seriálu totiž přizval některé původní herce. První generaci Strážců zastupují Zack a Billy neboli černý a modrý Strážce (Walter Emanuel Jones a David Yost), druhou pak Kat a Rocky, tedy růžová bojovnice a rudý ranger (Catherine Sutherlandová a Steve Cardenas).

Znalci seriálu jistě zbystří, že do pětice základních barev Strážců vesmíru chybí doplnit žlutá – a v tomto případě chystaný snímek ukáže novou herečku. Thuy Trangová z původní série totiž před dvaadvaceti lety zemřela při autonehodě, kanárkový úbor tak navlékne Charlie Kershová. Ta představuje Minh, dceru původní Strážkyně Trini, jejíž smrt dá do pohybu právě i události Mighty Morphin Power Rangers: Jednou provždy.

V traileru se objeví také robotický pomocník Alfa 5, zato skleněný válec, v němž se zjevoval strážcovský rádce Zordon, zůstává po jeho sebeobětování prázdný. Naději pro naše hrdiny ale vzbuzuje záběr na jednotlivé Dinozordy, tedy pilotované roboty ve tvaru pravěkých zvířat. A samozřejmě nemůže chybět ani z nich nakombinovaný Megazord.

Všechno to vypadá tak trochu jako přenesené strojem času přímo z roku 1993, na mistrovské triky moderních filmových produkcí zapomeňte. Šediví formelíni (zlotřilí pohůnci ohavné Rity) jsou stále legrační chlápci v kombinézách, se kterými se Strážci utkávají prostě někde v parku. Z robotických modelů rozpočet taktéž nestříká.

Ale tak to má být, vždyť i díky tomu jsou Strážci vesmíru kult, který zpříjemňoval nejedno poškolní odpoledne v devadesátkách. Hlavní ingrediencí upoutávky i samotného díla tak bude zjevně čirá nostalgie. Jenže kdo by navzdory lacinosti necítil nadšení, když zazní tóny ikonické znělky a slova: „Jednou strážce, provždy strážce. Morfujeme!“ Do nového filmu nicméně nepřimorfují všichni původní herci.

Favorit fanoušků Jason David Frank, představitel zeleného a později bílého strážce Tommyho, loni na podzim spáchal sebevraždu. Austin St. John, herec prvního červeného strážce Justina, zase čelí potížím se zákonem. Na natáčení nekývla Amy Jo Johnsonová alias růžová Kimberly. Zato žlutá Aisha (Karan Ashleyová) a černý Adam (Johnny Yong Bosch) z druhé generace hrdinů se podle traileru mihnou alespoň v menší roli bez barevných oblečků.

Třicítku slavící značka Power Rangers je kopií obdobné japonské produkce Super Sentai. Za tři dekády od premiéry úvodního amerického seriálu přibyly tři filmy i téměř tři desítky dalších sérií, které jsou z části ke zhlédnutí na Netflixu. Třeba včetně zatím nejnovější Power Rangers Dino Fury. Už za méně než měsíc k nim přibude i nostalgická novinka. Jednou provždy.