Komentář Anny Píchové, hlavní analytičky Cyrrus: Po dlouhé době klidu to vypadá, že trh s primárními úpisy konečně ožije. Na trh půjde designér čipů Arm. Že nevíte, co společnost dělá? Nevadí, pravděpodobně se s Armem nepřímo setkáváte každý den. Jejich architekturu využívá čip ve vašem mobilu, palubní počítač vašeho auta, případně – pokud jste „jablíčkář“ a máte nejnovější MacBook – tak je najdete i tam. O čipech Arm se v poslední době hodně mluví, protože jsou o mnoho efektivnější a energeticky méně náročné než čipy na architektuře x86/x64, které vyrábí Intel a AMD. Inu, tradičním výrobcům vyrostla v průběhu let konkurence.

Trh, ze kterého může Arm krájet svůj podíl, je obrovský. Zároveň je poměrně jednoduchý i jejich byznysový model, který je založen na licenčních poplatcích. Arm reálně žádné čipy nevyrábí, jen vyvíjí architekturu, kterou pak za poplatek využívají ostatní čipy. A za každý vyrobený a prodaný čip si Arm připíše tržby. Když si vezmeme, že takovéto čipy jsou ve všech mobilech, z každého prodaného telefonu jde část financí za Armem.

Telefony celosvětově měníme poměrně často, Arm tak má zajištěn celkem stabilní příjem s cyklickými výkyvy. Navíc k tomu musíme připočítat stejně stabilní tržby z automobilového průmyslu a datových center, kde na úkor Intelu a AMD získal už desetinový podíl. Firma tak operuje s jednoduchým modelem a díky tomu jsou dobré i její hospodářské výsledky – hrubé marže 95 procent a čisté ziskové marže 20 procent. Růst ve finančním roce 2022 byl 33 procent na tržbách a 41 procent na zisku. Cyklické zpomalení ve finančním roce 2023 a pokles tržeb i zisků jsou jen nízké jednotky procent.

Příběh Arm tedy zní skoro jako pohádka. Společnost v roce 2016 koupila japonská Softbank za 32 miliard dolarů a dnes je to jedna z těch úspěšnějších firem, které má investiční kolos v čele s Masajoši Sonem ve svém portfoliu. V posledních letech prosluli spíše těmi ne moc povedenými sázkami, například na WeWork, a je tak velká škoda, že chtějí pomocí IPO, tedy vstupem Arm na burzu, „vytřískat“ z firmy tak moc. Softbank totiž cílí na tržní kapitalizaci 60 až 70 miliard dolarů.

Když si tedy sestavíme základní valuační ukazatele, měl by se Arm obchodovat za 114násobek čistého zisku a 22násobek tržeb. To mě vede k zamyšlení, zda má firma před sebou skutečně tak dramatické růsty, které by ospravedlnily tak vysoký valuační násobek. Druhou legitimní otázkou je, proč se chce Masajoši firmy vlastně zbavit a vrátit ji na trh.

Valuace Arm mi připadá značně přepálená. Ale možná nejsem jen schopna vidět dostatečně dopředu a architektura Armu se uchytí i v datových centrech. Jenže tam jsou momentálně CPU (čipové desky, na které se soustředí Arm) „válcovány“ GPU (grafickými, výkonnějšími procesory) od Nvidie. Ta při posledních výsledcích ukázala opět neskutečné růsty právě kvůli poptávce po vysokém výpočetním výkonu. V meziročním srovnání jde v případě Nvidie o více než stoprocentní skok vzhůru, mezikvartálně pak o 87 procent.

Šílenství kolem umělé inteligence má své vítěze a Nvidia je jedním z nich. Jde poznat, že pro některé firmy v čele s Nvidií už prostě AI není jen buzzword. A třeba i z Arm bude další Nvidia (ta chtěla mimochodem Arm před časem koupit, ale deal zablokovali regulátoři) a investoři budou za její příběh ochotni platit opravdu vysoké násobky. Já jsem k tomuto příběhu zatím spíš skeptická, ale těším se, jak dopadne.