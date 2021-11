Prozatímní prostory v karlínské budově v Praze zatím působí poloprázdně. Několik zaměstnanců v prosklených kancelářích upřeně hledí do notebooků, místa vedle nich vypadají neobsazeně. Přesto jsou čísla, ve kterých se tu počítá, velmi vysoká. Globální hráč na poli zabezpečení před kybernetickými hrozbami SentinelOne oznámil, že v Česku vybuduje své vývojové centrum za miliardu korun. A potřebuje na to tři stovky IT specialistů. V českém prostředí to může znamenat významný posun: místo montovny Evropy tu firma vidí technologické talenty.

Zatím se tu zaměstnanci společnosti potkávají v sedmi místnostech. „Ale do konce roku budeme až na konec chodby,“ mávne do dáli rukou Martin Matula, viceprezident pro inženýring v SentinelOne a zároveň šéf zastoupení firmy v tuzemsku a v celém regionu. Až na konec chodby to jsou desítky metrů.

Ten prostor ale není tak zajímavý svou rozlohou. Ostatně do každé z místností se reálně vejde jen několik lidí, teď se jich tu pohybuje kolem 26 a současné kanceláře tak budou stačit zhruba pro stovku zaměstnanců. SentinelOne ale láká pozornost k tomu, kdo jsou a kdo ještě budou. Firma vyvíjí software pro kybernetickou bezpečnost. Využívá pro něj umělou inteligenci, která sama hrozby umí detekovat a reagovat na útoky. A stovky Čechů mají pracovat přímo na tomto vývoji.

Martin Matula, viceprezident pro inženýring v SentinelOne Foto: SentinelOne

Firma tu hodlá 300 vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT najít během příštích tří let. Nově otevírané centrum bude fungovat jako inženýrská centrála, největší a nejdůležitější pracoviště tohoto typu v Evropě. Místní pracovníci budou na vývoji produktů spolupracovat s týmy v dalších zemích, pražské centrum rozšíří řady zaměstnanců firmy ve Spojených státech, v Asii i na Středním východě.

V Evropě měl SentinelOne dosud zastoupení jen v Nizozemsku. Pobočka v Amsterdamu však funguje do velké míry jako obchodní a právní zázemí. Ta česká se bude reálně soustředit především na technologie. „Skrze tuto pobočku chceme přivést do firmy i seniorní talentované lidi, kteří nám pomůžou se zráním firmy,“ popisuje Matula.

Češi? Ideální základna

Matula je jeden ze čtyř viceprezidentů pro inženýring firmy. Další dva působí ve Spojených státech a jeden v Izraeli. Jako americko-izraelská společnost také SentinelOne vznikl, první takto vysoká pozice Čecha tak odkazuje na důležitost, kterou zdejšímu budování týmu společnost připisuje. Opakuje při tom, že ji zaujaly zdejší inženýrské talenty.

„Rozhodnutí bylo opravdu technické než jakékoliv jiné – kde by nám Evropa nabídla nejlepší šanci na vývoj světových produktů? A to je otázka hlavně lidí, tedy kde bychom měli přístup k těm nejlepším inženýrům a dalším technickým talentům. Proto Praha zvítězila,“ uvádí pro CzechCrunch Nicholas Warner, COO SentinelOne.

Podle všeho přitom nerozhodovala cena takových zaměstnanců. „Myslím, že už jsme na hranici toho, že je podobná jako v západní Evropě. Jsou regiony, kde jsou lidé podstatně levnější,“ dodává Matula. Toho firma našla v Avastu, kde zastával obdobnou pozici. Ještě předtím pracoval pro Cisco nebo GoodData. „Znám sám spoustu dobrých lidí, prošel jsem si mnoha firmami, kde jsem se potkal s řadou kvalitních pracovníků. Takže věřím, že co se týče talentů, je z čeho brát,“ popisuje.

K tomu ale hned dodává, že on sám ani nemusí být velkým propagátorem Čechů jako zaměstnanců. „CTO společnosti Ric Smith už tu vybudoval několik úspěšných týmu, spoluzaložil tu pobočku firmy Medallia a Česko je jeho srdcovka. Myslím, že on má zásluhu na tom, že firma toto strategické rozhodnutí učinila,“ říká.

„Ohromily nás znalosti a kritické myšlení zdejších talentů.“

Pro Smithe je aktuální působení v tuzemsku už třetí. „Ze strategického hlediska je to pro společnost SentinelOne velmi důležitý okamžik,“ popisuje. „Český vzdělávací systém vychovává mimořádně kvalitní inženýry, takže tuto zemi považujeme za ideální základnu pro vývoj špičkových technologických produktů,“ dodává.

„Ohromily nás matematické, přírodovědné i jazykové znalosti a kritické myšlení zdejších talentů,“ doplňuje k tomu Warner. Tuzemskou centrálu popisuje přímo jako „celosvětové srdce produktového vývoje naší společnosti“. I proto zdůrazňuje, že investici předcházel velmi detailní obchodní plán.

Velké americké firmy i izraelská armáda

Zmíněnou miliardu tu firma bude utrácet tři roky. „Většina z toho bude na lidi a zřízení místního zastoupení, tedy nábor 300 inženýrů, které tu během oněch tří let zaměstnáme,“ doplňuje Warner. Firma se zatím dívá kromě Prahy i po dalších českých regionech. Než si tu spoluprací s vysokými školami vychová nové, nebrání se ani najímání lidí z širšího okolí, Matula zmiňuje mimo jiné Slovensko.

Prostory se tu zatím zaplňují tempem zhruba deset nových zaměstnanců měsíčně. V červnu už stačit nebudou. SentinelOne se přestěhuje jen kousek vedle, kde bude mít k dispozici tři patra, což bude reálně asi 220 míst k práci. „Vzhledem k hybridnímu modelu, na který jsme přešli, předpokládáme, že to pokryje tu naši potřebu,“ popisuje Matula.

Nicholas Warner, COO SentinelOne na akci v Praze Foto: SentinelOne

Na vstupu společnosti SentinelOne je kromě vysoké částky a nadšení pro talentované Čechy zajímavá ještě jedna skutečnost. Pokud velká zahraniční firma vstupuje do České republiky, často jí s investicí pomáhá peněžní pobídka státu. U SentinelOne to tak nebylo. I když spolupracoval na plánech s agenturou CzechInvest, globální hráč sem posílá plnou částku.

Česko se však z otevírání pobočky raduje, oficiálního otevření se účastnil mimo jiné ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek s tím, že taková investice je k podpoře hospodářského oživení potřeba. „Zároveň je zcela v souladu s naším cílem přeměnit tuto zemi v evropského lídra v oblasti inovací,“ dodal.



Globálně osobnější

SentinelOne založili bývalí zaměstnanci IBM, McAfee, Intelu, Palo Alto Networks nebo americko-izraelského Check Pointu, ale i izraelské armády. Letos v červnu firma vstoupila na newyorskou burzu, kde od investorů vybrala 1,2 miliardy dolarů (26 miliard korun). Její hodnota je odhadována na 12 miliard dolarů.

Pobočka v Česku se stává celosvětově sedmou, kromě zmíněného nizozemského zastoupení má firma kanceláře v americkém Oregonu, Kalifornii a Massachusetts, dále v Tel-Avivu a Tokiu. Zatímco do pandemie vstupovala s 500 zaměstnanci, dnes jich má 1 200. Díky náboru v Česku tak vyroste ještě o další čtvrtinu.

„Technologie nám rozhodně pomohla sblížit je, přestože jsou z různých částí světa. Například jsme gamifikovali řadu aspektů firemní kultury, vytvořili soutěže a interaktivní události. Jednou z nich byla virtuální wellness výzva. V Tokiu, Oregonu či ve Skotsku se lidé na Slack fotili při aktivitách, které je udržují v kondici. Mohli jste se podívat na každodenní život svých kolegů,“ vysvětluje Warner, že místní rozkročení nevidí jako překážku.

SentinelOne má globálně přes šest tisíc zákazníků. Mezi ty nejznámější patří Aston Martin, TGI Fridays, Electronic Arts nebo třeba Estée Lauder. Firma už teď v tuzemsku i celém regionu díky jejich pobočkám přítomná je. „Rozhodně tu vidíme potenciál pro růst zákaznické báze,“ dodává však Warner.