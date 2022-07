Na českobudějovické náměstí se vrátí voda z mlýnského náhonu. Auta zmizí pod zem

Patří k nejvýznamnějším náměstím v Českých Budějovicích. Ostatně jeho kořeny sahají dál než do čtrnáctého století. Jeden čas tu stávalo i popraviště, v současnosti rynek popravují především auta. Místo veřejného prostranství je tu totiž parkoviště. Senovážné náměstí by se však už za pár let mělo dočkat nové podoby.

Město hledá funkci pro náměstí pojmenovaném po povozech se senem, které tu stály na začátku dvacátého století v rámci trhů, už od konce šedesátých let. Teď ji našlo ve vítězném návrhu od ateliéru Pavel Hnilička Architects + Planners.

„Senovážné náměstí vnímáme především jako součást hradebního okruhu kolem historického centra. Navazujeme na stávající park Na Sadech a navrhujeme prostředí plné stromů s prostorným pobytovým trávníkem před budovou Jihočeského muzea,“ popisují architekti. Právě velká zelená plocha byla jedna z věcí, kterých si porota na návrhu cenila.

Avšak aby se mohlo náměstí proměnit, bude nejprve potřeba někam uklidit všechna auta, která tu dnes stojí. Součástí projektu je tak i podzemní parkoviště pro více než dvě stovky vozů.

Foto: Pavel Hnilička Architects+Planners Na náměstí by měl být opět odkryt i mlýnský náhon

Architekti také chtějí odkrýt takzvanou Mlýnskou stoku, která je tu stejně dlouho jako místo samo. Jde o náhon, který obíhá historické centrum. Před pár lety byl náhon zatrubněný. Teď by se měl opět otevřít a doplnit veřejný prostor.

„K náhonu se přimkne dlážděná část náměstí a plocha pro budoucí sídlo Alšovy jihočeské galerie. Než se galerii podaří realizovat, může zde vzniknout například živá městská tržnice,“ líčí Hniličkova kancelář. Architekti vybrali pro novou plánovanou budovu místo, investorem by měl být kraj, který by na ni měl vyhlásit samostatnou architektonickou soutěž.

Úpravy vyjdou na 450 milionů korun, nové sídlo Alšovy galerie bude stát zhruba 800 milionů. Náklady na parkoviště jsou vyčísleny okolo 200 milionů. Soutěžní návrhy, včetně toho vítězného, jihočeská metropole zveřejní na výstavě.

Podle architektů by náměstí mělo být přívětivé k pěším cyklistům i řidičům a mělo by jít o prostředí funkční, univerzální a všeobecně příjemné k pobytu. To vše by mělo být hotovo do roku 2028, právě včas na to, aby se Budějovice mohly stát Evropským hlavním městem kultury. O status se zatím město uchází.

Dodat náměstí novou jiskru chtěly Budějovice i proto, že kolem Senovážného náměstí stojí významné veřejné budovy. Je to kulturní dům Metropol, Jihočeské muzeum, komplex budov patřící biskupskému gymnáziu i budovy pro Českou poštu, jsou tu divadlo i knihovna.

Foto: Pavel Hnilička Architects+Planners Návrh počítá i s místem pro novou budovu Alšovy galerie