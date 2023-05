Na cestu do USA už nebude potřeba očkování proti covidu, země ho přestane vyžadovat příští týden

Do USA bude od 11. května možno vyrazit bez očkování

Spojené státy americké zruší od 11. května letošního roku, což je příští čtvrtek, povinnost prokazovat se před vstupem do země očkováním proti onemocnění covid-19. Údaje o očkování tak nebudou muset předkládat zahraniční cestující, zrušení povinnosti se vztahuje také na zaměstnance federálních úřadů a jejich spolupracovníky. Informoval o tom zpravodajský server Reuters s odkazem na prohlášení Bílého domu.

Ve čtvrtek 11. května skončí ve Spojených státech stav zdravotní nouze. To znamená, že ve stejný den skončí také omezení, které zakazovalo přístup do země lidem bez očkování některou z vakcín proti nemoci covid-19 od společností AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm a Sinovac.

Od 12. června 2022 zrušila administrativa prezidenta Bidena obecnou povinnost mít při leteckých cestách do USA negativní test. Očkování bylo ale stále nutné. Kvůli tomuto pravidlu tak nesměl do země vstoupit například srbský tenista Novak Djoković – ten vzhledem ke svému odmítavému postoji vůči vakcinaci přišel o možnost účasti na loňské US Open, letos nemohl hrát na turnajích série Masters v Indian Wells a Miami.

„Povinnost očkování proti covidu-19 posílilo vakcinaci napříč celým národem a naše očkovací kampaň zachránila miliony životů. A i když je očkování stále jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zlepšení zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců, nacházíme se už v jiné fázi a původní opatření již nejsou nutná,“ stojí v prohlášení z Bílého domu, které se vyjadřuje i k povinné vakcinaci zaměstnanců federálních úřadů.

Z Bílého domu také zaznělo, že počty úmrtí související s onemocněním covid-19 klesly od ledna 2021 o 95 procent, počty hospitalizovaných pak o 91 procent. Stejně tak i v globálním kontextu jsou počty úmrtí souvisejících s koronavirem nejnižší od propuknutí pandemie.

Oddělení vnitřní bezpečnosti zároveň uvedlo, že po 12. květnu 2023 již nebude vyžadovat očkování ani po cestujících, kteří se do spojených států dostanou prostřednictvím nejen letecké, ale i lodní dopravy, například na trajektech.

Do té doby se ale do Spojených států dostanou stále jen plně očkovaní cestující, tedy ti, kterým od plnohodnotné vakcinace uplynuly minimálně dva týdny. Do země zároveň nemohou ještě několik dnů cestovat lidé, kteří dostali ruskou očkovací látku Sputnik nebo indickou Covaxin.