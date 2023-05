Na dvou stech metrech čtverečních se střídají barvy a oblé tvary. Architekti chtěli byt ozdravit

Někteří lidé potřebují kvůli omezené dispozici svého bytu do jedné místnosti vměstnat tři. To rozhodně nebyl případ pražského bytu, jehož interiér je dílem studia No Architects. Domov s neobvyklou velikostí 228 metrů čtverečních si na nedostatek prostoru nemohl stěžovat. A právě proto skutečně dostal po zásahu architektů hned tři nové místnosti, byť i ty jsou nakonec v jednom pokoji.

Architekti chtěli příliš velký prostor takzvaně ozdravit. Rozhodli se proto obětovat kus obývacího pokoje. To umožnilo vznik další univerzální místnosti, kterou mohou využívat všichni členové domácnosti. V pokoji je jak pracovna, tak herna a hostovský pokoj. „Tím přibyla další vrstva potenciálních životních konstelací připepřená možností prostor kdykoli monumentalizovat otevřením velkých posuvných dveří, které umí bezešvě zmizet za velkou knihovnou,“ popisují autoři interiéru.

No Architects je studio založené na spolupráci architekta Jakuba Filipa Nováka a vizuální umělkyně Daniely Baráčkové. Pražský byt podle toho také vypadá. Nábytek je dělaný na míru a v bytě upoutají různé barvy v jednotlivých místnostech. To vše umocňují všudypřítomné oblé tvary.

Foto: No Architects Oblá je částečně kuchyňská linka, ale i ostrůvek

Ty člověk vidí kromě jiného i v modré kuchyni, kde působí velmi netradičně. Samotná kuchyňská linka na svém konci vytváří nepatrný kulatý záhyb, který doplňuje oválný ostrůvek, nad nímž bdí oválné světlo. I pódium, na kterém kuchyně s ostrůvkem stojí, je oblé. Na něm je pak dlažba s oblými motivy.

Ve zbytku bytu je dubová podlaha, nešpičaté tvary lze ale vidět i tam, třeba na na míru vyvedeném jídelním stole a lavici. Obývacímu pokoji zase dominuje kulaté zlaté světlo. V nově vzniklé herně je zase kulatý průlez.

Obývák je stejně jako kuchyně stále v modré, ale v tmavším tónu. Herně lomeno pracovně dominují barvy hned tři. Žlutá, červená a tmavě modrá. Oblé jsou tu pak i žluté skříně. Zato ložnice je vyvedená ve světle růžové, jak jinak než s kulatým zrcadlem. Vrchol opakujícího se tvaru lze pak vidět v šatně, kde architekti vytvořili kulaté okno, aby i sem dohlédlo světlo.

To jinak není těžké sem dostat. Byt má totiž velké terasy s výhledem na Prahu. Architekti projekt nazvali Vítejte doma, protože chtěli navrhnout místo, „kde se vaří, stoluje, pracuje, kde si hrají děti, sleduje se televize, čte se a tvoří, spí se a převléká.“

Pražský byt se nachází v novostavbě. Podle studia No Architects bylo právě proto nejtěžší umístit sem technickou infrastrukturu, tedy topná tělesa, větrací mřížky rekuperace, uzávěry a rozvaděče pod dvířky všeho druhu, měření, ovladače a připojení na média. „V tomto ohledu jsou interiéry do novostaveb vždy výzvou. Krom jiného je nutné se přizpůsobit omezením, jež představuje už hotová technická infrastruktura, která obvykle následuje nějaká přímočará technická řešení,“ uvádí architekti.