Průběžně aktualizujeme. Na Filozofické fakultě v centru Prahy se střílelo. Incident si vyžádal deset obětí, jedenáctým mrtvým je útočník, uvedla v České televizi mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Vážně zraněných má být devět lidí, další středně a lehce. Celkem má být kolem 30 zraněných. Ministr vnitra Vít Rakušan v České televizi prohlásil, že střelec je po smrti. Podle svědka, který je zaměstnancem fakulty a mluvil s redakcí CzechCrunche, ke střelbě mělo dojít na čtvrtém patře. Lidem bylo doporučeno, ať se zabarikádují. K incidentu vyjelo pět posádek záchranářů, dva lékaři i speciální vůz Fénix.

Policisté zablokovali okolí, a to od Právnické fakulty Univerzity Karlovy až po Karlův most, píše Deník N. V okolí je zastavena doprava, tramvaje a autobusy jsou odkloněny. Rakušan veřejnost vyzval, aby policisty na místě poslouchala a nekomplikovala zásah. „Bezprostřední nebezpečí nyní nehrozí, druhý střelec nebyl potvrzen,“ doplnil šéf vnitra. Záchranná služba mezitím uvedla, že zranění jsou závažná, střední i jen lehká.

Podle Deníku N k budově fakulty přijíždějí pyrotechnici. Existuje podezření, že by na místě mohly být výbušniny. Kvůli řádění střelce se významné nemocnice v hlavním městě připravily ihned přijmout raněné. Potvrzené je, že někteří ranění zamířili do Ústřední vojenské nemocnice, minimálně jedna měla být umístěna na Bulovku. Po páté hodině večerní ale záchranáři traumaplán ukončili, když poslední z raněných opustili místo střelby.

Poté, co ke střelbě došlo, se podle dostupných informací studenti i pedagogové uzamkli v knihovnách a učebnách. Vedení fakulty jim rozeslalo e-mail s tím, aby se opevnili v místnostech a nevycházeli. Pro jistotu byli evakuováni i lidé z učeben, které má Filozofická fakulta v Celetné ulici. Pokyn, aby se zabarikádovali, dostali i studenti přilehlé Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Studenti Filozofické fakulty na sociálních sítích sdílejí zprávy, že ve střelci poznali jednoho z jejích studentů. Údajně měl předtím doma napadnout otce. Podle serveru Novinky.cz zasahují policisté se samopaly v domě na Kladensku, jejich akce má souviset s dnešní střelbou na Palachově náměstí v Praze.

Střelba je nejtragičtějším takovým případem v dějinách samostatného Česka. Před osmi lety v uherskobrodské restauraci Družba zabil střelec osm lidí, v roce 2019 v ostravské nemocnici pak šest lidí.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023