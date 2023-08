Na koncert na nádraží. Z železniční stanice v Bubenči bude do konce roku společenské centrum

Z železniční mapy bubenečské nádraží zmizelo, vlaky tu totiž přestaly jezdit už v roce 2014. Na mapu se nyní znovu dostane, tentokrát ale na jinou. Z někdejší nádražní budovy se již brzy stane společenské centrum Stanice 6, kde vznikne i kavárna. Hotovo by mělo být už do konce letošního roku.

Městská část Praha 6 pro nádraží vybrala provozovatele už v roce 2019. V soutěži zvítězili se svým projektem Richard Preisler, Martin Kontra a Martin Krb. Ti stojí například za známým Bajkazylem na pražské náplavce. Z někdejší nádražní budovy by se mělo stát komunitní centrum, jehož středem bude kulturní sál. To znamená, že by zde mělo být místo pro pořádání koncertů, divadelních představení nebo pro tančírnu. Součástí rekonstruované budovy by ale měla být také kavárna či bistro. Zároveň tu bude také prostor pro sportovní vyžití. Počítá se s půjčovnou bruslí a kol a také nonstop otevřenou cykloopravnou.

„Inspirovali jsme se podobnými prostory ve světě a z toho jsme usoudili, že budoucnost měst je propojování dříve nemyslitelných aktivit. Chceme, aby se místo vrátilo Pražanům a chceme také klást důraz na lokální suroviny i produkty. Návštěvníci se mohou těšit na kávu z lokálních pražíren, lokální mošty, pivo z malých pivovarů a chuťovky z českých surovin,“ uvedl pro deník Blesk Preisler.

Foto: Ondřej Tuček Z nádraží bude komunitní prostor s galerií

Program by měl mapovat tuzemskou i evropskou alternativní scénu, hrát se tu budou akustické hudební projekty i experimentální elektronika. Lidé budou moci chodit na filmové dokumenty i hostující divadelní soubory. V galerii by se pak měli prezentovat umělci, kteří jsou nějak spjatí s Prahou 6.

„Chceme nádraží vrátit zašlou krásu, hlavně je ale cílem vrátit domu život a dát mu novou funkci. Interiér bude otevřený a poskytne prostor pro konání nejrůznějších typů společenských a kulturních akcí,“ popsal architekt Ondřej Tuček.

Na nádraží se začaly letos v červenci odstraňovat vnitřní nepůvodní příčky, v nosných stěnách vzniknou nové otvory. Stavební společnost Konsit ale bude opravovat také celou fasádu, měnit se bude dispozice dveří i oken. Součástí prací je i oprava krovu a nová střecha. V budově by měly být také nové elektroinstalace a rozvody topení či vzduchotechniky.

Současné stavební práce se dotknou také okolí budovy. Upravovat se budou chodníky, vznikne tu nové parkování, na peronu i okolo nádraží bude nová dlažba. Rekonstrukce za zhruba třicet milionů korun by měla být hotová do konce roku. „Bude to první nádražní budova v Praze, která dostane natrvalo nový smysl a život. Mimo Prahu už takové zdařilé projekty existují, v hlavním městě to bude premiéra,“ uvedl radní pro kulturu Prahy 6 Jan Lacina.

Foto: Ondřej Tuček V novém centru se bude využívat i peron

„Nechceme, aby nádraží Bubeneč dopadlo stejně tragicky jako budova nádraží Praha-Vyšehrad, z níž jsou po třiceti letech přešlapování ruiny,“ dodal také Lacina. Budoucím provozovatelům Stanice 6 pronajme městská část prostor na deset let, a to za cenu sto tisíc korun ročně.

Bubenečské nádraží v Praze 6 bylo v provozu od roku 1854. Před deseti lety se stalo kulturní památkou, o rok později tady přestali jezdit vlaky. Praha 6 získala nádraží do správy na začátku roku 2019, a to od hlavního města. Praha ho koupila od Českých drah i s přilehlými pozemky za čtrnáct milionů korun. Dráhy tady ukončily provoz, protože nádraží nahradila nová stanice Praha-Podbaba.