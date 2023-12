Na lyžích se stala mistryní světa, pak vybudovala kliniku. Teď ji Šárka Strachová úspěšně prodala

Uložit 0

Ve švédských horách v roce 2007 vybojovala pro Česko vůbec první zlatou medaili v alpském lyžování. Když o deset let později oznamovala konec své bohaté lyžařské kariéry, už měla Šárka Strachová jasno, co bude dělat. Dobře si totiž uvědomovala, že sportovní život nebude věčný. Na lyžích si navíc nevyjezdíte tak pohádkové prémie, že byste se zabezpečili až do smrti, a tak se rodačka z Benecka vydala do světa byznysu. V Praze začala budovat kliniku celostní terapie a sportu VO2max, kde se zabývají komplexním přístupem k našemu zdraví, a dnes je v ní každý den plno a dál roste. A aby v tom mohla pokračovat, rozhodla se ji Strachová letos prodat. Z kliniky jako takové ale rozhodně neodchází.

Vstoupit správnou nohou do života po životě sportovce není vždy úplně snadné. Šárka Strachová to ale měla nalajnované jasně. „Některým sportovcům se po ukončení aktivní kariéry otevře ohromné prázdno, které není čím zaplnit. Já to měla opačně, nevěděla jsem, co dělat dřív. Jeden den jsem pověsila lyže na hřebík a druhý den jsem si sedla do kanceláře,“ usmívá se při vzpomínce na rozjíždění kliniky VO2max dnes osmatřicetiletá Strachová, která její základy začala pokládat už pár let předtím, než se závoděním definitivně skončila.

Důležitým rádcem pro ni byl Antonín Strach, který Šárku nejprve poznal jako trenér a později se stal jejím životním i byznysovým partnerem. Vedle slavného triumfu na šampionátu v Åre 2007 získala Strachová na mistrovství světa v alpském lyžování celkem čtyři medaile. Na zimní olympiádě ve Vancouveru dojela ve slalomu třetí a zajistila tím pro Česko olympijskou medaili ze sjezdového lyžování po šestadvaceti letech. Jedna z nejúspěšnějších českých lyžařek ale věděla, že u lyžování po konci kariéry zůstat nechce.

„Zároveň jsem cítila velkou touhu sdílet zkušenosti, které jsem během lyžování získala. Ani ne tak to, jak se tvoří slalomový oblouk, ale hlavně zkušenosti o tom, jak správně pečovat o své zdraví, žít život v rovnováze a ve svém plném potenciálu,“ popisuje Strachová. Myšlenka založit specializovanou kliniku byla na světě. Reálné obrysy začala značka VO2max nabírat už v roce 2015. Tehdy se Strachová také nastěhovala do malého prostoru v budově Futurama Business Park v pražském Karlíně, kde její projekt najdete dodnes.

Teď už ovšem v mnohem honosnějších prostorách, kde dřív sídlila společnost Endorphin Republic. To je zajímavé zejména proto, že za ní stojí Antonín Strach, který se Šárkou začal spolupracovat v roce 2006. Tehdy jako kondiční trenér a bývalý veslař rozšířil její realizační tým, o dalších pár let později se vzali. Teď společně úspěšně podnikají. Strach buduje pod značkou Endorphin Republic specializované prodejny se sportovním vybavením a je také výhradním distributorem kol značky Scott.

„Manžel je pro mě velkou inspirací, protože celý život podniká, vede velké firmy, a tak si k němu můžu vždy zajít pro radu,“ popisuje Strachová, která si kliniku VO2max vzala od začátku manažersky na starost. Na střední škole studovala mimo jiné ekonomii se zaměřením na byznys a účetnictví, na VŠE se pak rozhodla během prvního semestru skončit a věnovat se čistě vrcholovému sportu. S podnikatelskými botami se ale rychle sžila, přestože říká, že začátky nebyly jednoduché.

Ve VO2max začínali budovat vše od nuly, nepřevzali žádné vybavení, systémy ani klienty. Cílem bylo postavit místo, kde se lidé budou učit komplexnímu přístupu ke svému zdraví. Do názvu promítli označení maximálního množství kyslíku, které tělo dokáže efektivně využít během jedné minuty fyzické aktivity. Od měření kapacity plic nakonec ustoupili, ale práce s dechem je i nadále zcela klíčová. Protože právě nesprávné dýchání je častým spouštěčem mnoha zdravotních obtíží.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Šárka Strachová, bývalá lyžařka a zakladatelka kliniky VO2max

„Hodně dbáme na prevenci a celostní medicínu. Základem je fyzioterapie, která je už sama o sobě komplexní. Zároveň pak v případě potřeby či zájmu dokážeme vše propojit s dalšími službami, jako je psychoterapie, funkční medicína nebo biorezonance. Kromě fyzioterapie pro dospělé a péči o sportovce se specializujeme také na dětskou či gynekologickou fyzioterapii,“ popisuje Šárka Strachová. A tento koncept zafungoval.

Dnes je kapacita kliniky slovy její šéfky naplněná po strop. „Týdně nám tu projde přes tři stovky klientů,“ říká. To se logicky propisuje také do finančních výsledků. Aktuálně se ve VO2max pohybují v obratu kolem milionu a půl měsíčně. V loňském roce obrat meziročně vyrostl o čtyřicet procent na 10,5 milionu korun a letos by měl být opět o několik desítek procent vyšší. Firma se navíc drží v zisku, do kterého se postupně vyšvihla až v průběhu let.

„Začátky byly hodně náročné, i proto, že jsme celou kliniku stavěli na samoplátcích a neměli žádné smlouvy s pojišťovnami, které by nám přivedly klienty. Ty máme až poslední rok. Museli jsme tedy lidi správně oslovit a motivovat, aby přišli. Zpětně to ale považuji za skvělý krok, protože díky samoplátcům máme silný základ, na kterém můžeme stavět,“ říká Strachová s tím, že dvě třetiny z několika stovek klientů si i nadále péči hradí výhradně sami. V tomto trendu chce klinika pokračovat.

V poslední době se ve VO2max dostali do situace, kdy už kvůli naplněné kapacitě nejsou svým klientům schopní vždy termínově vyhovět tak jako dřív. To byl nicméně jeden z cílů její zakladatelky. „Věděla jsem, že nebudu mít energii řídit firmu dalších deset let. Proto jsme se kliniku snažili vybudovat do velikosti, kdy se pro někoho mohla stát zajímavým akvizičním cílem. A to se nám v posledních dvou letech povedlo,“ říká Strachová.

Důležité pro ni bylo, aby i po případném prodeji zůstal zachovaný koncept a přístup, který ve VO2max vybudovali. Právě takového zájemce nakonec našla. Na podzim do její kliniky nákupem stoprocentního podílu vstoupil holding Centrum zdraví, který v Česku provozuje tři polikliniky, v Praze Nový Smíchov a Palmovku, a ve středních Čechách Dolní Břežany. Oficiální cenu transakce ani jedna ze stran neprozradila, podle odhadů CzechCrunche se jednalo o deal v řádech desítek milionů korun.

Na VO2max díky tomu čeká nová etapa, ve které ji bude i nadále řídit její zakladatelka. Díky silnému majiteli bude ale mít Strachová větší prostředky na další expanzi, která je vzhledem k naplněným kapacitám nevyhnutelná. „Centrum zdraví splňovalo všechny mé představy. Nekupují si pouze prostory nebo databázi klientů, ale kupují si náš brand, naši filozofii a koncept, který chtějí dál rozšiřovat. Naším plánem je stát se jedním z největších center se zaměřením na fyzioterapii v Praze. Kliniky Centra zdraví staví hlavně na medicíně, nabízí téměř všechny lékařské obory a my to teď doplníme prevencí a fyzioterapií,“ popisuje nové spojenectví Strachová.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Šárka Strachová, bývalá lyžařka a zakladatelka kliniky VO2max

Za celým holdingem Centrum zdraví stojí podnikatel Josef Brož a jeho tři zmíněné kliniky v loňském roce vygenerovaly obrat přes 143 milionů korun, což představovalo meziroční růst o patnáct procent. „Oslovil nás celý koncept, zejména kvalita služeb a nadstandardní péče. Tímto rozšíříme naše portfolio o další důležitý sektor. Značku Vo2max máme v plánu zachovat a dále rozšiřovat,“ dodává jednatel společnosti Petr Strnad k akvizici a Šárka Strachová se na novou etapu své kliniky velmi těší. „Cítila jsem, že na další růst budu kvůli časovým i finančním kapacitám potřebovat partnera a toho se nám povedlo najít,“ říká.

Do rozjezdu VO2Max, specializovaného vybavení a prvních let provozu s manželem investovali mnoho milionů. Mohli si to dovolit jednak díky Strachovu podnikání, které ročně generuje v tržbách stovky milionů korun a slušný zisk, svou část přinesla také úspěšná slalomářka. Jak ale s úsměvem připomíná, lyžování není, co se týče odměn, žádný tenis nebo fotbal.

„Vydělala jsem si na svahu slušné peníze, ale nebyly to stovky milionů. Spoustu peněz jsem musela investovat zpět do své kariéry, protože tu nemáme tak silné zázemí, a některé peníze navíc zůstaly u mého otce,“ připomíná Strachová nešťastnou epizodu, kdy se se svým otcem a zároveň manažerem po roce 2010 rozešla ve zlém a obvinila ho z toho, že zpronevěřil několik milionů z finanční odměny ze závodů.

Díky sportovní kariéře a všemu, co jsem měla možnost zažít a vyzkoušet, jsem si uvědomila, o čem naše zdraví skutečně je.

S otcem se dodnes nestýká, ale už dokáže brát vše s nadhledem. Do života jí navíc v roce 2012 vstoupila ještě dramatičtější událost, kdy u ní lékaři po celkovém metabolickém rozvratu měli podezření na nádor na mozku. Ten se naštěstí nepotvrdil a nezhoubný útvar v oblasti hypofýzy lyžařce záhy odoperovali. Nepříjemné okamžiky nakonec přetavila v motivování ostatních na své životní cestě.

„Díky své sportovní kariéře a všemu, co jsem měla možnost zažít a vyzkoušet si sama na sobě, jsem si uvědomila, o čem naše zdraví skutečně je, že je to soubor mnoha faktorů, které na nás mají vliv,“ popisuje. V posledních letech ji navíc vedle byznysu „zaměstnává“ také dnes pětiletá dcera, s níž tráví většinu volného času. „Je to o to náročnější, nemám vůbec čas sama na sebe, ale vím, že jednou budu s láskou na toto období vzpomínat,“ směje se Strachová, která už letos s rodinou stihla zahájit i lyžařskou sezonu.

V rakouském středisku Sölden s manželem navíc vyřídili i pracovní povinnosti. V Endorphin Republic se totiž specializují také na lyže a lyžařské vybavení všeho druhu. Dlouhá kariéra tedy Strachové chuť nazout lyžáky a pustit se z kopce dolů nevzala. Když ale v roce 2017 končila, nestoupla si prý na svah dobrý rok a půl. „Potřebovala jsem vydechnout, ten dril a opravdu těžký fyzický trénink mi rozhodně nechyběly. Pak jsem se ale na lyže začala vracet s radostí typického turisty. A ještě více se to umocňovalo, jak začala lyžovat také naše dcera,“ dodává.