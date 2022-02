Rok byly dvě kamarádky doma na mateřské, když si řekly, že už to stačilo. Chtěly nejen trochu vybočit z monotónního toku času, ale také si přivydělat. Ale jak a kde, když poslední věc, kterou můžete udělat, je prostě jít do práce? A tak si pomohly samy a založily platformu Mumdoo. Ta umožňuje ženám, které chtějí svůj um uplatňovat i potom, co se jim narodí dítě, najít flexibilní projekty na míru jejich odbornosti.

Platforma zprostředkovává specializované nárazové projekty. „Jde o projekty vyžadující odbornost a zkušenosti, které mohou maminky, expertky ve svých oborech, poskytnout. Klíčové je, aby projekty byly flexibilní, zvládnutelné odkudkoli, bez nutnosti chodit do kanceláře,“ popisuje jedna ze zakladatelek Lucie Geroldová.

Ta spolu s Kristýnou Cejnarovou založila Mumdoo teprve před necelým rokem a za tu dobu už platforma pomohla šedesáti ženám, které se zapojily do více než stovky projektů. Funguje přitom oboustranně. To znamená, že na stránkách si najde vhodný projekt jak maminka, tak i firma, která poptává krátkodobou nebo jednorázovou odbornou práci.

„Mumdoo jsme založily v květnu 2021, obě jsme v tu chvíli byly už asi rok doma s dětmi a cítily jsme, že nutně potřebujeme zaměstnat své hlavy i něčím jiným než jen péčí o děti a domácnost. Protože se nám během pár měsíců nepovedlo najít adekvátní flexibilní uplatnění a zároveň jsme slyšely od kamarádek v okolí podobné obtíže, rozhodly jsme se vybudovat platformu,“ vypráví Geroldová.

Obě na začátku hledaly něco, kde by mohly využít svoji specializaci. Zároveň ale potřebovaly něco, co by bylo dostatečně flexibilní. „Jsou týdny, kdy je pohoda a volného času je relativně dost, někdy je to zase větší blázinec a člověk padne s uložením dětí. Věděly jsme proto, že nejsme zatím schopné jít do pravidelného částečného úvazku,“ líčí Cejnarová.

Nevyhovovaly ani takzvané back office úkoly, o kterých se často říká, že jsou vhodné právě pro ženy na mateřské dovolené. Jednoduše proto, že neodpovídaly jejich oboru. S platformou nakonec nepomohly jen ženám, které to mají podobně, ale využily i současné situace na trhu práce, kdy firmy hladoví po lidech.

Práci je na platformě možné najít v několika oborech. Jde o online a strategický marketing, grafiku, překlady, práce s textem nebo analýzy dat. Postupně se nabídka práce rozšiřuje, nyní třeba o projektové řízení a finance. Zakladatelky se ale chtějí zaměřit například také na human resources, account management nebo projektové řízení.

Kamarádky Lucie Geroldová a Kristýna Cejnarová Foto: Mumdoo

„Začaly jsme s marketingem, protože nám byl nejbližší. Jsme schopné docela dobře zhodnotit poptávku i finální výstup. Jak ale postupně přicházejí poptávky i nové maminky se specializacemi na další oblasti, snažíme se reagovat a rozšiřovat oblasti, se kterými můžeme firmám pomoci,“ líčí Cejnarová, která pracovala v brand marketingu, zatímco Geroldová v tom digitálním.

Typickou zakázkou je podle nich například příprava marketingové strategie nebo analýza a správa sociálních sítí, ať už jde o organický obsah nebo placenou reklamu. Vyloženě jednorázovými projekty jsou překlady, příprava grafiky nebo textů – tiskových zpráv či popisků na web.

Mumdoo opravdu dělají, říká Vrba

Projekt odstartoval loni v květnu testem, jestli má platforma na trhu vůbec šanci uspět. Do databáze Geroldová a Cejnarová zapojily kamarádky, služby pak nabídly rodině a přátelům. Postupně se začaly nabalovat firmy, kterým se taková služba hodila. „Teď už máme i nové klienty, většinou na základě reference od těch, kteří už s námi měli zkušenost. Zatím jsme klienty tedy získávaly spíš organicky,“ uvádí Geroldová s tím, že v plánu je i to, že je začnou samy oslovovat.

Už nyní je mezi těmi, kdo práci poptává, například David Vrba, který prošel managementem firem jako 3M, Zátiší nebo Linet. Nyní se věnuje startupům, firemní kultuře a technologiím, je mentorem a koučem. U Mumdoo shání především někoho na přípravu textů, překlady nebo na práci s webem. „Mumdoo jsou specialistky na mateřské dovolené, které opravdu DO, tedy které opravdu dělají. Spolupracuji s nimi už šest měsíců a nemohu si jejich profesionalitu a flexibilitu vynachválit,“ líčí Vrba.

Doteď Mumdoo využila čtyřicítka firem, osmdesát procent z nich se sem obrací s dalším projektem. Cejnarová zároveň upozorňuje, že právě proto, že nabídka práce je závislá na poptávkách klientů, není možné někomu garantovat pravidelnou vytíženost. Jedná se skutečně o nárazové práce. Taková byla ostatně i ambice. Předpoklad je, že za nějakou dobu se maminky vrátí do svého původního zaměstnání.

Odměny se odvíjejí od typu projektu, ale dá se říct, že jsme na tom srovnatelně s trhem freelancerů a menších marketingových agentur.

Zároveň platí, že platforma nepropojí firmu s někým, jehož odbornost a základní schopnosti by si na začátku aspoň částečně neověřila. Maminky tak musí na stránkách vyplnit jednoduchý dotazník a vypracovat krátký vstupní projekt, který odpovídá jejich odbornosti. Následuje telefonát se zakladatelkami. Když vším tím žena projde, pak může dostat práci. Firmy zase vyplňují poptávkový formulář. Mumdoo slibuje, že jim najde odbornou maminku do 72 hodin.

„Tento proces je důležitý nejen kvůli prověření expertizy, ale i kvůli ověření skutečného zájmu o zapojení do Mumdoo, že nejde o bezmyšlenkovitě odkliknutý formulář,“ líčí Geroldová. Při jednání o projektu pak platforma může figurovat jako prostředník, někdy, když je potřeba porozumět práci více do hloubky, se firma s maminkou přímo propojí.

A i když zakladatelky tvrdí, že ženám jde především o vytržení z denního režimu, díky Mumdoo si mohou také přivydělat. Kolik? „Částky se odvíjejí od typu projektu, seniority konkrétní expertky a její individuální představy. Obecně se dá říct, že jsme na tom srovnatelně s trhem freelancerů a menších marketingových agentur,“ uzavírá Geroldová.