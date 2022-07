Na ministerstvu je nechtěli, učitele nadchli. Středoškoláci svou aplikací bourají bariéry ve třídách

Všem jim je devatenáct a je to pár týdnů, co úspěšně odmaturovali a složili zkoušky na vysoké školy. A vyřešili všechny ty formální věci kolem, říká Ondřej Sukač. Teď mají čas se opět vrhnout do práce. On a jeho dva spolužáci přišli s aplikací Comenio, která dokáže zbourat jazykovou bariéru mezi ukrajinskými žáky a českými učiteli. Je to od původní myšlenky trochu odbočka, ale k vysněnému cíli vlastně zkratka. Projekt totiž ukázal, jakými různými způsoby můžou lidé s mobilem v ruce komunikovat. A s touhle myšlenkou se mladíci hodlají rozšířit do okolních zemí.

Jednoduchá webová aplikace poskytuje přednastavené zprávy a má prostor i na ty vlastní. Rychle dvěma lidem, kteří si nerozumí, ukazuje sdělení v jazyce, který umí. Aniž by byla kde veřejně vidět, používá ji už 2 700 lidí. Když vše půjde, jak má, nabídnou ji tři studenti i v zahraničí. A kdyby uspěla tak, jak si ideálně představují, mohli by ji používat i na úřadech.

Comenio už v názvu nezapře zaměření na školy. Původně to byl projekt pro stydlivé žáky. Ty, kteří látku během hodiny nestíhají nebo něčemu nerozumějí. Než by se ale přihlásili před svými spolužáky, raději mlčí. Oficiálně se tomu říká komunikační ostýchavost a problémy s ní má podle výzkumů asi 20 procent žáků ve třídě. „My si ale myslíme, že to číslo je hodně malé. Že to je třeba 70, možná i 80 procent,“ dodává Sukač.

Od stydlivosti k Ukrajině

Ondřej Sukač, Tomáš Kroupa a Daniel Burkart, spolužáci ze střední, se předloni sešli na hackathonu, kde dávali dohromady projekt, který měl právě komunikační ostýchavost řešit. Přišli s webovou aplikací s přednastavenými zprávami – pokud žák nebude něčemu rozumět nebo třeba nebude stíhat, mohl by poslat jednu z nich celkem nenápadně učiteli.

Projekt se líbil a tři studenti na něm začali pracovat i po hackathonu. V lednu přišli se základní betaverzí, pak ale všechno změnila válka na Ukrajině „Nás napadlo, že když máme hotové poměrně dobré technické řešení, stačí ty zprávy prostě jen přeložit,“ popisuje Sukač. Aplikaci tak téměř ze dne na den zacílili na pomoc Ukrajincům, kteří se ocitli mezi samými Čechy.

Comenio se tak stalo rychlým překladačem problémů ve třídách. Nepotřebuje rozsáhlý slovník nebo zdlouhavé vysvětlování, vlastně ani znalost výslovnosti nebo schopnost číst v latince. Stačí vybrat jednu z přednastavených rychlých zpráv. A když je třeba něco víc, dokáže přeložit zprávu prostřednictvím překladače. Není přitom nutné mít nějaké technické znalosti. Učitel si v aplikaci vytvoří virtuální místnost, žáci se do ní přihlásí a můžou mu v ní zprávy posílat.

Foto: Comenio Daniel Burkart, Tomáš Kroupa a Ondřej Sukač oslovili přímo učitele

Tři spoluzakladatelé Comenia měli dojem, že by s jednoduchým – a především hotovým – nápadem mohli pomoct desetitisícům ukrajinských studentů základních a středních škol, kteří se v tuzemsku začali objevovat. Oslovili ministerstvo školství i asociace středních i základních škol a jejich ředitele. Reakce od nich ale byla téměř nulová.

Kamarádi to ale nevzdali. Zacílili přímo na učitele. „Pokaždé, když jsme projekt prezentovali nebo někomu dávali, reagovali pozitivně,“ říká Sukač. Aplikaci učitelům doporučovali ve facebookových skupinách, hledali místa, kde spolu online komunikovali, a vnímali, jak se povědomí o Comeniu rozšiřuje.

Ze zmíněných 2 700 lidí, tedy unikátních uživatelů, kteří aplikaci používají, je zřejmě většina ukrajinských studentů. Kolik zástupců z každé strany aplikaci používá, zakladatelé říct neumějí.

„Můžeme to jen odhadnout podle toho, kolik uživatelů má aplikaci na desktopu a kolik na mobilu. Předpokládáme, že učitel si ji otevře na počítači a student komunikuje přes mobil, což je představa, kterou jsme původně měli. A viděli jsme, že tak to i obvykle v praxi funguje,“ uvádí Sukač. Pokud by to tak bylo, na jednoho učitele by připadalo zhruba devět žáků.

Comenio se od základní myšlenky rozšířilo. Vedle komunikace směrem od žáka k učiteli probíhá taky ta od učitele ke studentům. Pedagog může vytvářet různé otázky, kvízy i zasílat upozornění. To, co napíše v češtině, žákovi přijde v ukrajinštině. A pokud nemá čas vyřídit, co mu studenti poslali během hodiny, může se na vše podívat i po jejím skončení, zprávy v aplikaci zůstávají.

Tak trochu jiné prázdniny

Pro Sukače, Kroupu a Burkarta teď klasické prázdniny nezačaly. Jejich představa totiž zahrnuje rozšíření aplikace do zemí, kde je výrazně víc uprchlíků. Začínají proto s vývojem polské a rumunské verze, věří ale, že by se nápad uplatnil i na Slovensku nebo v Maďarsku.

Vedle toho všeho si ovšem spoluzakladatelé uvědomili ještě jeden fakt. Pokud nástroj umožní rychle komunikovat dvěma lidem ve třídě – v často předem známých situacích, kdy se řeší podobné problémy –, mohl by pomoct i na dalších místech.

Na ministerstvu školství je upozornili třeba na to, že jde podobně bourat bariéru mezi rodiči a učiteli. Pokud jsme stále u cizinců, rodiče totiž často nevědí, jak si jejich děti vedou. A dorozumívat se pro ně může být stejně tak složité jako pro jejich potomky.

Takových míst je ale víc. Spoluzakladatelé si představují, že jednou by Comenio mohl být komplexní komunikační nástroj, který by řešil situace třeba i na úřadech. I tam chodí cizinci, kteří nejsou schopni se domluvit. A i oni se ocitají ve stále stejných situacích.

„Prvně bychom rádi dosáhli milníku, kdy by se v aplikaci jen v Česku vystřídalo tisíc lidí denně,“ představuje si Sukač. S kamarády vědí, že z technické stránky si řešení umějí zajistit sami. To, co trochu pokulhává, je ovšem propagace Comenia. Učitelé si o něm mezi sebou sice říkají, to ale znamená poměrně pomalé rozšiřování.

„Přes prázdniny máme zase soutěže, mentoringové programy, bavíme se s nadačními fondy, pokud by to dopadlo, mohly by nám s tím pomoct,“ představuje si Sukač. Do začátku dalšího školního roku totiž chtějí nové jazykové verze vypustit. A stejně tak i ucelenou propagaci v Česku. „Ať jsme na začátek školního roku připraveni. To bude mít použití aplikace největší potenciál,“ věří Sukač.