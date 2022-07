Na pomoc Českému Švýcarsku se za dvě hodiny vybralo přes milion. Plameny doráží to, co kůrovec začal

Ke Hřensku se stahují stovky hasičů z celé republiky – dopoledne jich tam kvůli rozsáhlému požáru v národním parku České Švýcarsko bylo přes 400. V boji s ohněm, který se těžko přístupným a kůrovcem zdevastovaným lesem šíří od neděle, pomáhají i vrtulníky a letadla a také záchranáři z Německa. Vše komplikuje vítr a sucho. Lidé mohou posílat peníze na pomoc prostřednictvím platformy Donio.

Kromě toho, že Filip Molčan je známým a úspěšným podnikatelem v IT, je také dobrovolným strážcem parku České Švýcarsko. S rodinou totiž bydlí v roubence v obci Doubice. V pondělí večer na Twitter, kde jej sleduje přes 15 tisíc lidí, napsal: „Dorazil jsem domů. Situace venku je naprosto šílená. Tohle jsem viděl jen v katastrofických filmech. Vydrží Sokolí hnízdo do rána? Nejspíš ne. Soutěsky, Janov, Hřensko… Ráno se budu bát vzbudit.“

Jeho obavy se ukázaly jako oprávněné, po prvních pozitivních signálech se situace v úterý dopoledne opět zhoršila, v obci Mezná v první zóně národního parku, kam se vycházelo po projížďce na loďkách soutěskou, shořelo přes noc několik domů. Molčan k tomu pak dopoledne připsal: „Bohužel to vypadá, že se situace zase horší, oheň přeskočil soutěsky směrem k Janovu, postupuje také vrchem po Křídelních stěnách. Jdu odvézt z domu bráchy, který je na dovolené, to nejcennější…“

Na internetu se už objevily také první výzvy na pomoc veřejnosti. Na platformě Donio vznikla s přispěním místního senátora Zbyňka Linharta sbírka, kam lidé jen během dvou hodin od spuštění poslali 1,3 milionu korun. Peníze mají na pomoc jak lidem, kteří přišli kvůli požáru o dům, tak případně hasičům. Do sídla národního parku v Krásné Lípě je také možné nosit materiální pomoc pro hasiče, jako jsou energetické nápoje nebo proteinové tyčinky.

O tom, že oheň v regionu labských pískovců se vymyká běžným letním požárům, svědčí i to, že na místo dorazil jak premiér Petr Fiala, tak ministr vnitra Vít Rakušan. Záchranáři už museli evakuovat desítky lidí, do oblasti mají dorazit také hasičské posily z jiných krajů. Celkem je v plamenech území o rozloze více než třiceti hektarů, tedy 300 tisíc metrů čtverečních. To odpovídá zhruba osmi Václavským náměstím. Hasiči už požádali o pomoc i kolegy ze zahraničí, především kvůli dodání letecké techniky, z Polska by tak měl dorazit například vrtulník.

České Švýcarsko se národním parkem stalo v roce 2000 a má rozlohu 80 kilometrů čtverečních. Problém území, které je cenné hlavně kvůli svým skalám, je, že původní převažující bučiny tam v minulosti nahradily smrkové lesy. Jenže ty těžce zasáhla kůrovcová kalamita a rezervace byla poseta mnoha suchými úseky. Správa národního parku navíc rozhodla, že mrtvé dřevo nechá v lesích trouchnivět a nechá přírodu, aby se sama obnovila – to zároveň ale pomohlo v době sucha se šířením ohně.

Navíc nejde jen o mrtvé stromy, ale i suché, z jehličí tvořené podloží, které také samo dobře hoří. Nicméně starostové okolních obcí nyní tvrdí, že na riziko dlouhodobě upozorňovali. „My jsme jako město upozorňovali už před několika lety, že máme obavu z požárního nebezpečí, opakovaně jsme vyvolávali jednání a říkali jsme, že není otázka, jestli to chytí, ale kdy. A teď se to bohužel naplnilo,“ řekl agentuře ČTK starosta města Krásná Lípa Jan Kolář.