Na potopené jachtě přišla o muže i dceru. Miliardy po ní chce kolos HP, ozval se i právník loďařů

Angela Bacares přišla před měsícem o svého manžela a sama jen tak tak přežila, když se zachránila z luxusní plachetnice Bayesian, kterou ve Středozemním moři potopila extrémní bouře. Ani náhodou to ale neznamenalo konec špatných zpráv a všechny mají jedno společné: někdo po ní chce peníze, velké peníze. Jejím manželem totiž byl britský miliardář Mike Lynch s poněkud pochroumanou pověstí.

Při tragické nehodě z 19. srpna přišla Angela Bacares nejen o svého manžela, ale také o osmnáctiletou dceru. Spolu s nimi zemřelo i několik jejich blízkých známých a spolupracovníků, kteří u Sicílie slavili, že Lynch vyhrál jeden ze soudních sporů v USA – tamní úřady jej vinily, že před lety obelhal kolos HP, když mu prodal svou softwarovou firmu Autonomy.

Jenže dozvuky aféry nemizí ani po Lynchově skonu. A nejen to. Před víkendem se u soudu v Palermu objevil právník Tommaso Bertuccelli a na Angelu Bacares podal žalobu o náhradu škody ve výši 222 milionů eur. Mělo jít o finanční kompenzaci, kterou měla vdova vyrovnat poničení pověsti výrobce potopené jachty.

