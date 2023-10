Na pražském Rohanském ostrově bude stavět i J&T. První byty a kanceláře by mohly stát už za tři roky

Uložit 0

Na Rohanský ostrov vstupuje nový hráč. Na jednom z nejatraktivnějších pozemků v Praze už začala stavět Sekyra Group, část pozemků ale nyní koupila také společnost J&T Real Estate. Zatímco první staví blíž k centru, J&T bude dotvářet novou městskou zástavbu blíž k Libeňskému mostu. Celková investice je patnáct miliard korun.

První domy J&T plánuje stavět na nároží ulic Voctářova a Štorchova. Jde o dva hektary pozemků, kde by měly v první etapě vzniknout tři rezidenční domy s celkem 258 byty s balkony a terasami. Domy vzniknou podle návrhů studií Unit architekti a Kaama. Developer chce ale v rámci první etapy stihnout postavit také tři kancelářské budovy, kde by mělo být zároveň místo pro obchody a služby. Ty budou dílem studia Loxia, stejně jako veřejný prostor u nich. Vznikne tu mimo jiné piazzetta.

„Výchozím principem je tradiční bloková výstavba, uzpůsobená jednadvacátému století tak, aby celá čtvrť byla dobře prostupná a všechny byty měly kvalitní osvětlení a výhledy do zeleného vnitrobloku či na řeku,“ uvedla architektka z Loxia Jana Mastíková.

Foto: J&T J&T chce kromě kanceláří v místě postavit celkem až tisícovku bytů

První etapa nové výstavby by měla být zahájena už příští rok, respektive v jeho druhé polovině. Dokončena by mohla být v roce 2026, což je docela rychlost. Na Rohanu je ale něco takového možné díky předchozím dohodám. V roce 2018 určilo urbanistickou podobu ostrova studio Pavel Hnilička Architects and Planners. To v zásadě rozkreslilo, kde by v území měly vzniknout ulice, jak vysoké mají být domy nebo jak široké mají být chodníky. Dané je také to, že zástavbu by od řeky měla oddělovat promenáda dlouhá víc než kilometr. Parky a veřejná prostranství budou tvořit polovinu Rohanského ostrova.

Dojednané jsou v místě také takzvané kontribuce – tedy peníze, kterými developeři přispějí do městské kasy na občanskou vybavenost za to, že hlavní město změní územní plán. Na Rohanu se to stalo loni za příspěvek ve výši 650 milionů korun. Za tyto peníze by tu měla vzniknout nová základní škola pro více než osm set žáků. Stavět by se měla začít v roce 2026, zkolaudovaná musí být nejpozději do roku 2032.

Dohromady má nicméně J&T v plánu zastavět až čtyři hektary ostrova, na kterých by měla vzniknout celkem tisícovka bytů. Ty budou navazovat na budoucí Park Maniny, kde nyní skončil soutěžní dialog, který předurčil jeho podobu. Park má sloužit také jako protipovodňová ochrana.

Plánované multifunkční budovy mají odbourat hluk z dopravy a zajistit klid v rezidenční části. Dohromady by jich v konečné fázi mělo být pět. „Chceme tu vytvořit živou čtvrť, která bude naplňovat myšlenku města krátkých vzdáleností. Cílem je propojit na jednom místě práci, bydlení i volný čas,“ říká předseda představenstva J&T Real Estate Dušan Palcr.

Harmonogram celé čtvrti teď není přesně dán, orientačně by měl ale nový projekt růst zhruba deset let, kdy další domy vzniknou pod taktovkou slovinského studia Bevk Perović Arhitekti. J&T ale poptalo i ateliér, který by měl navrhnout vnitrobloky jednotlivých obytných domů.

Dvacet hektarů pozemků

J&T koupila pozemky od společnosti Konsorcium Rohan. Ta vznikla v roce 2008 a posléze uspěla ve výběrovém řízení hlavního města na developera revitalizace a urbanistického rozvoje Rohanského ostrova. V Konsorciu, které má opci na nákup pozemků, má poloviční podíl Sekyra Group, spoluvlastníkem je ale právě i J&T, které se ve čtvrti realizuje. Před čtyřmi lety tu společnost dokončila kancelářský projekt Rustonka, před třemi roky pak svoje sídlo na Invalidovně. Letos proběhla kolaudace administrativní budovy Red Court rovněž na Invalidovně. Pozemky na samotném Rohanu nicméně získala firma Dušana Palcra až nyní.

Naproti tomu Sekyra Group a její projekt Rohan City už nyní dokončuje první etapu, ve které se staví dva rezidenční domy a jedna kancelářská budova. Další výstavbu na ostrově chce developer zahájit příští rok, půjde o dvě budovy. Začít by ale měla také další etapa, a to ta, která je na Rohanu nejblíž centru.

Foto: J&T J&T bude stavět blíže Libeňskému mostu

Dohromady by mělo být na ostrově k dispozici dvacet hektarů pozemků za 1,68 miliardy korun. Všechny zatím Konsorcium od města neodkoupilo. Smlouva mezi ním a Prahou říká, že pozemky budou k odkupu za fixní cenu 8 567 korun za metr čtvereční. Částka se ale zvyšuje o inflaci. Kupní cena, za kterou nakupovala nyní J&T, je tak víc než dvacet tisíc korun.