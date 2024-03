Na průměrný pražský byt stojí ve frontě 43 lidí. Dobrá nabídka se v inzerci neohřeje ani den

Uložit 0

Na trhu s nájemním bydlením je na začátku letošního roku nezvykle živo. U prodejních inzerátů se tvoří virtuální fronty, které v případě Prahy čítají v průměru 43 lidí na byt, v Brně jde pak o 18 zájemců. V hlavním městě trhnul rekord panelákový byt na Jižním Městě, o který se ucházelo dokonce 330 zájemců. Stejně tak je rychlé i tempo, ve kterém nové nabídky mizí. Vyplývá to z dat realitního portálu Bezrealitky.

Pražská nabídka bytů k nájmu je pochopitelně nejžádanější. Na jeden inzerát zde momentálně reaguje v průměru o 16 procent více zájemců než ve stejném období loňského roku. Velký zájem o byty je také v Brně a Plzni, která s průměrným počtem 17 reakcí na jeden inzerát obsadila třetí příčku. V celém Česku pak došlo podle údajů Bezrealitky k meziročnímu růstu zájmu o 11 procent.

První čtvrtletí roku bývalo přitom historicky spíše klidnější a počet zájemců začínal růst od konce března do května. To se však podle Marina Ponzera, šéfa Bezrealitky, změnilo již v loňském roce. Větší počet zájemců totiž pravděpodobně nesouvisí jen s cenou bydlení: do aktuální situace se promítá také demografický vývoj.

„Silným ročníkům z druhé poloviny nultých let je dnes mezi 15 a 20 roky. Část rodin tedy může hledat větší bydlení kvůli tomu, že má nově doma puberťáka, část zase může plochu redukovat, protože jejich dítě je například na vysoké škole anebo se chystá vylétnout z hnízda. A do trendů se také promítá rostoucí počet single domácností, zejména u lidí nad čtyřicet let,“ vysvětluje Ponzer.

Mnoho domácností navíc podle něj zjistilo, že ani přes pokles úrokových sazeb na vlastní bydlení nedosáhnou, a proto se teď rozhlíží po nájmu, kde budou moci zůstat několik dalších let. Největší zájem v rámci nájemní nabídky bytů mají Češi o dispozici 2+kk a ploše mezi 45 a 50 metry čtverečními, většímu zájmu se ale těší i velké rodinné byty. A čím nižší cena, tím větší tahanice.

Ukázkou je byt o dispozici 3+1 o ploše 75 metrů čtverečních situovaný v panelovém domě na pražském Jižním Městě. Majitel za něj požadoval 17,5 tisíce korun s poplatkem 3,5 tisíce korun za energie a na inzerát se přihlásilo 330 zájemců. V tomto případě zájem způsobila výjimečně nízká cena – za pražský byt o velikosti kolem 70 metrů čtverečních totiž nájemce zaplatí v průměru téměř 30 tisíc.

Růst cen nájemního bydlení však podle dat Bezrealitky za poslední rok zpomalil, v mnoha krajích nadto přešel k poklesu nebo stagnaci. Pražské nájmy se na začátku roku pohybovaly pod hranicí 370 korun za metr čtvereční nájemní plochy při devítiprocentním meziročním růstu, v Brně se nájmy zastavily na 277 korunách při dvouprocentním růstu, stejným tempem se zvýšily i nájmy v Ostravě. Vliv ve zpomalení sehrál především větší počet nemovitostí v nabídce, ale i útlum poptávky, k němuž v průběhu loňského roku došlo. Nyní ale začíná opět oživovat.

„Ceny se dají pravděpodobně opět do pohybu. Minimálně bude platit, že segment lepších bytů v centrech měst nebo novostaveb se může cenově vzdalovat od zbytku. Nezapomeňme, že i letos doběhne řadě lidí fixace jejich hypoték v novostavbách kupovaných ještě za starých podmínek, a pokud mají v bytě nájemníky, náklady budou chtít přenést právě na ně. A týkat se to nemusí jen Prahy nebo Brna, ale i dalších krajských měst,“ dodává Martin Ponzer.