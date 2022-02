Od roku 2003 je majitelem anglického fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič. Během svého téměř dvacetiletého působení do něj jeden z nejbohatších Rusů napumpoval miliardy korun. Teď se však pětapadesátiletý Abramovič řízení londýnského celku vzdal. Důvodem jsou možné sankce, které mu jakožto ruskému miliardáři kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajinu hrozí. Ve svém vyjádření válečný konflikt nijak neadresoval, ale v pondělí se objevily informace, že by měl být sám Abramovič přímo zapojený do mírových vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou.

Během pondělí odstartovaly na ukrajinsko-běloruských hranicích jednání mezi ukrajinskou a ruskou delegací o dalším vývoji eskalujícího konfliktu. Izraelský deník The Jerusalem Post přinesl informaci, že Roman Abramovič vyslyšel volání ukrajinských zástupců a rozhodl se pomoci ve zprostředkování potenciálních mírových rozhovorů mezi oběma stranami. Zda je přímo v Bělorusku, zatím není oficiálně potvrzeno, avšak Abramovičův mluvčí miliardářovu účast v jednáních potvrdil.

„Mohu potvrdit, že Roman Abramovič byl ukrajinskou stranou kontaktován s žádostí o podporu při dosažení mírového řešení a že se od té doby snaží pomoci. Vzhledem k tomu, co je v sázce, bychom vás rádi požádali o pochopení, proč jsme nekomentovali ani situaci jako takovou, ani jeho zapojení,“ uvedl Abramovičův mluvčí pro agenturu PA. Abramovičova rodina je židovského původu a majitel Chelsea je úzce propojen s židovskými komunitami jak na Ukrajině, tak v Rusku.

Zabavení jachet a luxusních sídel

Západní země v čele se Spojenými státy v posledních dnech oznámily, že si právě na ruské miliardáře chtějí došlápnout. „Tento týden zahájíme činnost multilaterální transatlantické pracovní skupiny, jejímž cílem bude identifikovat, vypátrat a zmrazit majetek ruských společností a oligarchů, na které byly uvaleny sankce – jejich jachty, sídla a veškeré další nezákonně nabyté zisky, které můžeme podle zákona najít a zmrazit,“ uvedl koncem minulého týdne ve svém prohlášení Bílý dům, který na opatřeních a sankcích spolupracuje s evropskými spojenci.

Sankce mají cílit na takzvané oligarchy, jak se označují zpravidla východoevropští magnáti, kteří zbohatli různými způsoby po rozpadu Sovětského svazu. Obvykle mají různé politické vazby, ať už prostřednictvím vlastní účasti v některé z politických funkcí, či vazbou na přední politické představitele včetně současného ruského prezidenta Vladimira Putina. Takové spojenectví pak nejbohatší Rusové obvykle využívají k vlastnímu prospěchu a obohacení.

„Elity blízké Putinovi nadále využívají své blízkosti k ruskému prezidentovi, aby drancovaly ruský stát, obohacovaly se a vyzdvihovaly své rodinné příslušníky do nejvyšších mocenských pozic v zemi na úkor ruského lidu. Sankcionovaní oligarchové a mocné ruské elity využívali rodinné příslušníky k přesunu majetku a k utajení svého obrovského bohatství,“ uvedlo ve svém prohlášení americké ministerstvo financí. Jak upozornil server CNBC, Spojené státy již oznámily i několik konkrétních jmen ruských oligarchů, na které sankce dopadnou.

Jsou mezi nimi například bývalý předák KGB, šéf diamantového dolu či někdejší místopředseda ruské vlády. Na oficiálním sankčním seznamu ale není zmíněný Roman Abramovič, který ostatně své přímé napojení na Vladimira Putina dlouhodobě odmítá. Dříve však působil jako gubernátor Čukotky a patří mezi řadu oligarchů, kteří za nejasných okolností zbohatli při rozpadu Sovětského svazu. Po jeho sankcionování volají například britští politici, a proto se ruský magnát rozhodl vzdát vedení svého londýnského fotbalového klubu Chelsea.

V krátkém a ojedinělém oficiálním prohlášení na klubovém webu Roman Abramovič uvedl, že vedení Chelsea předává do rukou klubové charitativní nadace. „Vždy jsem se rozhodoval v nejlepším zájmu klubu. (…) Proto dnes předávám správcům charitativní nadace Chelsea správu a péči o Chelsea FC. Věřím, že v současné době mají nejlepší předpoklady k tomu, aby se starali o zájmy klubu, hráčů, zaměstnanců a fanoušků,“ uvedl majitel Chelsea, aniž by v prohlášení jakkoliv zmínil dění na Ukrajině.

Právě to za jedním z nejzásadnějších rozhodnutí za jeho dvacetileté působení v londýnském fotbalovém klubu stojí. Předáním vedení Chelsea do rukou správců charitativní nadace chce Abramovič eliminovat možné negativní dopady právě na klub. Platí, že bude moci do klubu dál investovat, pokud ho v tom nezastaví případné sankce, avšak denní řízení a klíčová rozhodnutí už nebudou na něm. Podle britského deníku The Telegraph Chelsea trvá na tom, že celý klub není a ani nebude na prodej, nicméně právě v závislosti na dalším vývoji situace by se mohly minimálně některé nabídky na převzetí klubu objevit.

Za řízení klubu jsou nyní zodpovědní správci nadace. Fotbalová rozhodnutí včetně přestupů, hráčských smluv či pozici trenéra budou činit stávající ředitelka Chelsea Marina Granovskaia spolu s bývalým českým reprezentantem Petrem Čechem, který je v klubu v roli technického poradce. Pár hodin po Abramovičově oznámení o změně vedení vydala Chelsea krátké prohlášení také právě k situaci na Ukrajině: „Situace na Ukrajině je strašná a zničující. Chelsea FC je v myšlenkách se všemi na Ukrajině. Všichni v klubu se modlí za mír.“

Pomoc židovské obce

Někteří ruští miliardáři už však proti konfliktu na Ukrajině vystoupili, jak informuje agentura Reuters. Jeden z nejbohatších Rusů a spoluzakladatel Alfa Banky Michail Fridman v dopise zaměstnancům uvedl, že tento konflikt vrazil klín mezi oba východoslovanské národy Ruska a Ukrajiny, které jsou přitom po staletí bratry. Zakladatel hliníkárenského obra Rusal Oleg Děripaska zase v příspěvku na Telegramu volal po co nejrychlejším zahájení mírových jednání.

„Narodil jsem se na západní Ukrajině a žil tam do svých 17 let. Moji rodiče mají ukrajinské občanství a žijí ve Lvově, mém oblíbeném městě. Velkou část svého života jsem ale strávil také jako občan Ruska budováním a rozvojem podniků. Jsem hluboce spjat s ukrajinským a ruským národem a současný konflikt vnímám jako tragédii pro oba národy,“ uvedl Michail Fridman. Předky na Ukrajině, ale také v Bělorusku má i sám Abramovič, který má vedle ruského pasu i portugalské a izraelské občanství.

Abramovičovo zapojení do mírových jednání potvrdil pro The Jerusalem Post také ukrajinsko-ruský režisér Alexander Rodňanskij, který je v úzkém kontaktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jenž byl původně hercem. Podle Rodňanského se ukrajinští představitelé obrátili na židovskou komunitu v Rusku s žádostí o pomoc ve zprostředkování mírových jednání. „Ukrajinci se snažili najít v Rusku někoho, kdo by jim pomohl najít mírové řešení. Obrátili se s žádostí o pomoc a Roman Abramovič je ten, kdo se rozhodl pomoci a zmobilizovat podporu pro mírové řešení,“ uvedl Rodňanskij.