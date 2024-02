Na titul čeká 17 let, ale dnes vládne. Ferrari ulovením Hamiltona otřáslo celou F1 a vzduchem létají miliardy

Uložit 0

Poslední titul mistra světa ve Formuli 1 získal jezdec v barvách Ferrari před tak dlouhou dobou, že to pamatují už jen dva aktivní závodníci. A to jsou ještě Lewis Hamilton a Fernando Alonso spíše přírodní úkazy, kteří díky svým výjimečným jezdeckým schopnostem boří bariéry a dál závodí i v pokročilém věku. Psal se rok 2007 a šampionem se tehdy stal Kimi Räikkönen. Od té doby kouká slavná italská stáj svým soupeřům na záda. Teď ale v Maranellu upekli přestupovou bombu, která otřásla celou Formulí 1 a vysílá jasný vzkaz: Ferrari chce opět vítězit. Lewis Hamilton se pokusí získat titul mistra světa ve třetí stáji a stát se definitivně nesmrtelným.

Když se ve čtvrtek začaly objevovat první zprávy, že se Lewis Hamilton dohodl s Ferrari, mnozí tomu nechtěli uvěřit. Večer už bylo vše oficiálně potvrzeno. Jeden z nejlepších jezdců historie dost možná naposledy změní stáj. Až bude v příští sezoně usedat do kokpitu k prvnímu závodu nové sezony, bude Britovi čtyřicet let. A bude to poprvé, kdy bude mít jeho monopost červenou barvu a bude na něm logo se vzpínajícím se hřebcem. Lewis Hamilton potvrdil, že má i nadále ty nejvyšší ambice. Jeho přestup z Mercedesu do Ferrari není o ničem jiném než o dalším titulu. Obě strany po něm nesmírně touží.

„Největší přestup v historii F1 se stal skutečností. Kdo by si to včera večer dokázal představit? (…) Přestup sedminásobného šampiona překonává i návrat Michaela Schumachera, Sennův přestup do Williamsu nebo Hamiltonův přechod z McLarenu do Mercedesu,“ napsal na síti X komentátor Stevo Eisele. „Zkrátím to: Lewis Hamilton se rozhodl jít naproti formulové nesmrtelnosti. Vyhrát rekordní osmý titul s Ferrari je něco, co lze jen těžko překonat… Přinejmenším smekám klobouk před jeho odvahou,“ dodal Eisele, který vytvořil s bývalým závodníkem Josefem Králem populární komentátorské duo vystupující pod značkou EisKing.

Foto: Depositphotos V Mercedesu se Lewis Hamilton stal mistrem světa F1 šestkrát

Motivace obou stran je zřejmá. Lewis Hamilton se chce stát nejúspěšnějším závodníkem, který kdy ve Formuli 1 jezdil. Aktuálně se sedmi tituly mistra světa dělí v historických tabulkách o první příčku s legendárním Michaelem Schumacherem. Na svůj první titul z roku 2008 ještě v barvách McLaren-Mercedes navázal sérií šesti triumfů mezi lety 2014 a 2020, kterou jen v roce 2016 narušil jeho týmový kolega z Mercedesu Nico Rosberg. V posledních třech letech se však Hamilton musel stejně jako všichni ostatní sklonit před dominantním Maxem Verstappenem z Red Bullu.

V Mercedesu mohl jezdit ještě minimálně dva roky a mluvilo se o tom, zda mu stáj Tota Wollfa dokáže připravit ještě jeden mistrovský monopost. To už se ale pravděpodobně nedozvíme. Letošní sezonu, která vypukne na konci února v Bahrajnu, ještě Lewis Hamilton odjede v barvách Mercedesu, ale z další sezony se rozhodl vyvázat a podepsal s Ferrari. Italská stáj se rozhodla vsadit na to, že ji právě Hamilton, podle mnohých ten vůbec nejlepší jezdec historie, pomůže i v pokročilém věku vrátit na vrchol.

Na spanilou jízdu Michaela Schumachera a jeho šňůru několika titulů na začátku milénia dokázal navázat jen zmiňovaný Kimi Räikkönen. Od roku 2017 Ferrari na svého šampiona čeká. Nepovedlo se to ani Fernandu Alonsovi nebo Sebastianu Vettelovi, kteří za Ferrari několik sezon jezdili, ale tituly mistra světa získali v jiných stájích. Hamilton to teď bude mít za úkol zlomit. S Ferrari podepsal několikaletý kontrakt, který začne platit v roce 2025.

Kdyby se mu podařilo triumfovat už v první sezoně, bylo by mu na jejím konci skoro jednačtyřicet. Starší mistři světa byli v historii jen dva. Giuseppe Farina v roce 1950, kdy celý seriál teprve začínal, a o sedm let později Juan Manuel Fangio, jemuž bylo šestačtyřicet. V novodobé historii by Hamilton v tomto měřítku překonával de facto jen sám sebe. Zkrátka a dobře, Ferrari a Hamilton se budou chtít zapsat do historických tabulek nesmazatelně.

Na výsledky na trati si budeme muset počkat, ale jeden pozitivní efekt má Hamiltonův přestup pro Ferrari už teď. Do historických výšek vyletěly akcie italské automobilky s označením RACE, které během čtvrtečního obchodování na newyorské burze připisovaly více než dvanáct procent. V tržní hodnotě to znamená plus zhruba jedenáct miliard dolarů. Cena jedné akcie atakovala hranici 390 dolarů za kus, přičemž dosavadní maximum bylo kolem 372 dolarů. Ferrari totiž Hamiltonův příchod perfektně načasovalo.

Akcie ženou vzhůru také dobré finanční výsledky, které automobilka oznamovala ve středu. Loňský rok byl pro Ferrari rekordní a ve čtvrtém čtvrtletí dokázala naplnit očekávání investorů. Italská automobilka reportovala za rok 2024 čistý zisk ve výši 1,26 miliardy eur (přes 31 miliard korun). Historicky nejvyšší byly také příjmy, které se meziročně zvýšily o sedmnáct procent na 5,97 miliardy eur (148 miliard korun).