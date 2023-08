Na trať mezi Prahou, Berounem a Rakovníkem vyrazila liška. Nové vlaky RegioFox slibují větší komfort

Pro uvedení nového vlaku na české koleje nemohl být snad ani příznačnější den. Na trase mezi Prahou, Rudnou, Berounem a Rakovníkem totiž vyjel vůz vybavený klimatizací, což ve více než třicetistupňovém horku, které má trvat ještě minimálně týden, přijde vhod. Do flotily Českých drah v úterý přibyl RegioFox – vlak, který pohání motor od Rolls-Royce.

S onou klimatizací je to trochu nadsázka, opravdu ale jen trochu. RegioFox totiž nahradí vlaky RegioNova. S liškou si přitom cestující polepší – jedná se o moderní vlak, který je velmi tichý, kromě klimatizace jsou k dispozici elektrické zásuvky s USB a také Wi-Fi.

Dohromady je uvnitř 115 míst k sezení (devět z nich v první třídě), vejde se sem osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky. Vlaky jsou bezbariérové a na toaletě je i přebalovací pult. „Jde o vývojově nejnovější jednotky, které budou poprvé na světě nasazeny do provozu u nás,“ uvedl k tomu bývalý pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr. Vlaky budou jezdit i po hlavním městě.

Lišky jsou nové motorové jednotky, které vyrobila společnost PESA Bydgoszcz. České dráhy jich mají objednáno 76, rámcová smlouva ale mluví o dodávce až 160 nových vlaků. Jezdí sice na klasickou naftu, zároveň je ale lze krmit i biopalivem HVO, což je zkratka pro hydrogenačně upravený olej, který je srovnatelný s čistou fosilní naftou. Právě biopaliva mají produkovat o devadesát procent méně oxidu uhličitého.

Foto: Facebook Adama Scheinherra Vlaky budou mít i barvy Pražské integrované dopravy

Zatím ale v Česku jezdí jeden vůz. Ještě do konce roku chce státní podnik převzít dalších dvacet až pětadvacet kusů. Než se tak stane, musí ale šest vlaků projít zkušebním provozem. To znamená, že musí najezdit nejméně padesát tisíc kilometrů.

Z očekávané dodávky by deset vlaků mělo jezdit v rámci Pražské integrované dopravy. Barvy budou mít její, to znamená světle šedou s červenou. Dalších sedm vlaků bude sloužit v Pardubickém kraji a tři v kraji Jihočeském, to už v barvách Českých drah. V budoucnu by k tomu měly přibýt také kraje Královéhradecký, Plzeňský a Vysočina.

Nové vlaky jezdí rychlostí až 120 kilometrů v hodině, podle Scheinherra umožní vyšší výkon vlakům po prvním roce provozu zkrátit jízdní doby i o několik minut.

Dodávka 76 vozů vyjde České dráhy na sedm miliard korun s tím, že kus vychází na devadesát milionů. Byť na trati je zatím jen jeden, národní dopravce už má k dispozici dva vozy. Ten druhý by měl vyjet do provozu asi za deset dní – a také bude jezdit z Rakovníka do Berouna a odtud pak přes Rudnou do Prahy.

S vlaky od polského výrobce má už Česko zkušenosti – od roku 2012 totiž na českých tratích operuje také RegioShark. I žralok přitom jezdí především na regionálních tratích.