Na vlnách z luxfer. V ďáblickém paneláku mají příčky ze skleněných kostek a spoustu světla

Socialistická nálepka se pomalu, ale jistě odlepuje. Luxfery se tak čím dál více začínají objevovat také v moderních domácnostech. Tentokrát je využili architekti ze studia Papundekl, kteří z nich utvořili příčky, aby mohli dovnitř vpustit světlo. A vlastně proč ne – luxfery vytvořily domov v paneláku, dalším výdobytku nechvalně proslulé doby, kterému se v Česku začíná odpouštět.

Luxfery v bytě prakticky obepínají celou koupelnu, přičemž jednu stěnu skleněné kostky tvoří také v pracovně. „Hlavní důvod, proč jsme luxfery použili, je přivedení přirozeného světla do středu dispozice bytu. Zároveň jsme od začátku věděli, že se klientům líbí. Mají i dobré akustické vlastnosti, protože jsou duté, což se hodí jak u koupelny, tak u pracovny,“ uvedl pro CzechCrunch architekt Šimon Bierhanzl.

Klienti po luxferech sáhli záměrně. V identickém bytě na sídlišti už bydleli, proto věděli, jaké má problémy. K těm se řadilo i světlo. Když v Ďáblicích koupili nový byt, chtěli ho zrekonstruovat a vpustit do něj i slunce.

Z luxfer jsou tak všechny nové nenosné příčky v bytě, které bylo potřeba upravit nebo přemístit kvůli vylepšení dispozice. Ta se díky zásahu architektů změnila – zůstala jedna zděná příčka mezi ložnicí a pracovnou. Výhodou bylo, že kostky lze také snadno poskládat i do oblouku. Zaoblení pak architekti využili na místo, kde byla poměrně krkolomná ulička. Dnes je tam luxferová vlna, která tvoří koupelnové jádro.

Foto: Papundekl architekti Z jedné strany kuchyň

„Naším záměrem bylo nechat si navrhnout a vytvořit vzdušný a světlý prostor, který bude respektovat identitu lokality, zároveň prostor pozvedne a dodá mu osobitost. První návrhy nám přišly velice odvážné a takto radikální změna nás lákala,“ říkají majitelé bytu.

Luxfery podle Bierhanzla mladá generace hodnotí pozitivně. Mají výhody, třeba právě ty, které se týkají světla, nenesou ani extra velké náklady navíc. „Určitě to vyšlo dráž než sádrokartonová nebo zděná příčka, ale zároveň se nejednalo o takový náklad, který by si nemohl dovolit průměrný klient,“ uvádí architekt.

Papundekl ale provedl v bytě vícero zásahů. Místo lina je nově šedá podlahová stěrka. Někde pak také architekti odhalili betonovou konstrukci a podtrhli tak ráz panelového domu. Do interiéru také navrhli modulární regálový systém, který je pomocí ocelových trámů kotvený ke stropům. Doplňují ho police z překližky.

„Regály se nachází ve všech hlavních místnostech a jsou modifikovány podle potřeby, takže někde slouží jako knihovna nebo jako kuchyňské skříňky a jinde zase jako pracovní stůl nebo noční stolky,“ popisují architekti.

Originální je v bytě také to, že v něm nejsou žádné lustry. V policích jsou totiž umístěné LED pásky a ty jsou jediným zdrojem světla v celém bytě. Vypínače a zásuvky jsou pak integrovány do nábytku, aby nebylo nutné do panelu vrtat.

Foto: Papundekl architekti Luxfery vpuoští do bytu především světlo