Na výlet a na něco dobrého. Startup Lokálové propojuje turistiku s nejlepšími lokálními potravinami

Za kým vyrazíte, když jedete na výlet a chcete tipy na to, co nejlepšího si dát v dané oblasti k snědku? Ideálně samozřejmě za někým místním, kdo má přehled o všem, co se v okolí jeho domácí hroudy šustne. Česká republika je totiž protkaná skvělými farmáři, výrobci marmelád, ciderů, malými pivovary, pekaři a dalšími talenty, jejichž výrobky stojí za to objevit – když víte, koho se zeptat. A právě s touto vizí založily Klára Slavíková a Barbora Kuželová startup Lokálové. Díky nim se nemusíte ptát, protože výběr toho nejlepšího dávají dohromady za vás.

„Když jsme se s kamarádkou Bárou před dvěma lety poprvé sešly nad projektem, kterým jsme chtěly lidem ukázat, že my Češi umíme vyrábět kvalitní světové produkty, netušily jsme, na kolik krásných věcí a zajímavých lidí v regionech narazíme,“ začíná o zrodu projektu, který začal naplno fungovat na jaře letošního roku, vyprávět jeho spoluzakladatelka Klára Slavíková.

Slavíková s Kuželovou nejprve uvažovaly o blogu, hlavou se jim prohnal také nápad na turistického průvodce s přesahem do světa gastronomie. Nakonec se rozhodly svůj projekt pojmout úplně jinak – zaměřily se na výběr místních „foodies“, tedy lokálů s podrobným přehledem o gastronomické scéně v kraji, kde žijí, a společně dali dohromady nejlepší lokální sezónní produkty.

Pro začátek se kamarádky zaměřily na oblast jižních Čech, kde už měly částečně vytvořenou síť kontaktů, kterou mohly začít dále rozšiřovat. „Lokály jsme sbíraly přes přátelé, sociální sítě… A naše kritéria se nemění. Musí to být lidé se zájmem o lokální život, vyhledávající kvalitní potraviny a suroviny a smýšlející nad rozvojem svého okolí. Jsou to vždy lidé se smyslem pro estetiku,“ vysvětluje Slavíková.

Foto: Lokálové Za produkty a jejich kvalitu ručí místní – Lokálové

A aby produkty společně s místními co nejvíce přiblížili lidem, kteří by je jinak nemohli tak snadno objevit, rozhodli se jejich výběr poskládat do lokálních beden v několika variantách, které si lze objednat při rezervaci ubytování ve vybraných penzionech, chalupách, apartmánech nebo glampingových ubytovnách. Lokálové tak spojují dobré jídlo s pobytem, který návštěvníkům umožňuje danou lokalitu skutečně poznat.

„Naši nabídku využívají celé rodiny při prodloužených víkendech nebo dovolených, zamilované páry a svatebčané, ale například i pracovní týmy na své team buildingy nebo skupinky kamarádek přijíždějící na Šumavu nebo jih Čech na jógový retreat. Své si v ní najde opravdu každý, kdo umí ocenit dobré a čerstvé suroviny a jídlo z nich,“ říká Slavíková.

Projekt Lokálové od svého počátku spolupracuje například s vybranými tiny housy Hide and Seek a dalšími útulnami, které se vyznačují tím, že se nacházejí uprostřed přírody, v místech, kde člověk může skutečně uniknout ruchu velkoměst. Tudíž jsou také od obchodů a služeb, které jsou jinak po ruce.

Lokálové ale své bedny dovezou zdarma přímo na místo určení, takže hostům toužícím po klidu, ale zároveň po něčem dobrém k snědku, vytrhnou hned dva trny z paty. Vlastně jich vytrhnou mnohem více, jelikož lze objednat jak snídaňovou nebo brunchovou bednu, tak bednu vegetariánskou, grilovací či obědovou.

V některých ubytováních, s nimiž projekt Lokálové spolupracuje, navíc vznikly takzvané Honesty bary – druhým pilířem projektu je totiž zásobení hotelových recepcí originálními lokálními produkty, které mohou posloužit jako vkusný dárek z dovolené. Honesty bary jsou například v rekreačním zařízením Knížecí cesta a Amenity resort na Lipně.

Foto: Lokálové V ubytováních vznikly také Honesty Bary, tvořené výběrem lokálních dobrot

„Jde o naše vlajkové destinace, kde nám spolupráce funguje po všech stránkách. Jsou to místa, kde majitelé rádi dopřejí svým hostům další možnost, jak si zpříjemnit dovolenou,“ dodává Slavíková.

Objevovat lokální produkty umožňují zakladatelky projektu i těm, kdo nevyráží nikam na výlet, ale chtějí si prostě jen zpříjemnit víkend hezkým brunchem poskládaným z pečiva z řemeslné pekárny, sýry a máslem od farmářů, poctivou paštikou, vejci od jihočeských slepic, bio jablečným moštem a bylinným čajem z bylin nasbíraných v šumavské přírodě a dalšími dobrotami. Domů si však prozatím mohou objednávat jen jihočeští.

„Jižní Čechy jsou naše pilotní oblast, která je turisticky významná. Ale v plánu máme rozšíření i do dalších regionů. Některé oblasti už máme zmapované, ale v současnosti hledáme partnera, se kterým bychom mohly na rozvoji pracovat,“ uzavírá Slavíková.