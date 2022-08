Na výstavu do metra. Stanice Muzeum a Můstek jsou v rukou současných českých umělců

Příští stanice umění. Tuhle hlášku sice v metru neuslyšíte, ale v přestupních stanicích Můstek a Muzeum si i tak do 14. srpna můžete prohlédnout tvorbu od čtyřiceti současných českých umělců. Pod taktovkou iniciativy ARTakeaway, která již třetí rok vytváří dialog mezi umělci a širokou veřejností, zde totiž probíhá výstava The Next Stop?.

Podobný koncept, kdy se umění vystavuje ve stanicích metra, je známý ze světových metropolí, v Česku se však představuje poprvé. Díla jsou vytržena ze svého přirozeného prostředí a přesunuta do veřejného prostoru, kde se mohou přiblížit i k publiku, které by jinak do galerijních prostor nezavítalo.

Výstava The Next Stop? se tematicky zabývá utopickou budoucností, kterou zpracovává skrze fotografie, malby, kresby, videa a objekty. „Podobně jako futurismus projektoval budoucí světy ovládané technikou, chceme se soustředit na budoucí světy, ve kterých vládne princip harmonie a funkčního společenství – největší inspirací nám je v tomto směru říše zvířat a rostlin,“ popisuje letošní koncepci jedna z organizátorek a kurátorek akce Zuzana Šklíbová.

Foto: ARTakeaway Výstava se tematicky zabývá utopickou budoucností

Téma utopické budoucnosti se odráží také v letošním vizuálu výstavy. Hlavním motivem třetího ročníku se staly ilustrace od představitele darwinismu Ernsta Haeckela. Umělecká díla jsou umístěna v klasických i digitálních „citylightech“ a záměrně nejsou vystavena v kuse na jednom místě.

Cestující, kteří se nechají při cestě metrem vtáhnout do světa umění, si mohou prohlédnout i díla Markéty Kinterové, Mileny Dopitové, Tomáše Hrůzy, Vojtěcha Veškrny, Jana Kvíze a dalších.

Pro letošní výstavu stejně jako v případě předchozích ročníků vznikla mapa, která je k dispozici na webových stránkách iniciativy nebo prostřednictvím QR kódů instalovaných přímo na místě. „Zároveň pracujeme na příběhu, který bude fungovat jako dramaturgické vodítko, rámec, v němž budou jednotlivá díla tvořit celek,“ přibližuje členka autorského týmu Petra Müllerová.

Pilotní ročník projektu v režii ARTakeaway proběhl v reakci na pandemickou situaci a uzavření kulturních institucí. Výstavní prostory nahradily výlohy obchodů a podniků na Praze 7, podobně jako v metru se tak kolemjdoucí mohli stát náhodnými diváky v umělecké galerie při cestě do práce, na nákup nebo při procházce městem. Loňský ročník projektu proběhl jako bytová výstava.