Kouzelná skříň s oblečením nebo úplně nový způsob nakupování – obchodní gigant Amazon pro svůj nový projekt nešetří slovy, která mají naznačit, jak odlišný zážitek teď jeho zákazníky bude čekat. Stačí vejít do obchodu a s aplikací vyfotit několik druhů oblečení, které vás budou zajímat. Každý další kousek, který byste jistě rádi, vám může doporučit umělá inteligence.

Říkají mu Amazon Style a prozatím firma otevírá tento obchod ve Spojených státech poblíž Los Angeles. Chlubí se rozlohou 2 787 metrů čtverečních vyplněných sestavenými „looky“, tedy navrhovaným oblečením od hlavy až k patě. Ty jsou mimochodem inspirovány známými influencery.

Co je ovšem důležitější, jsou všudypřítomné QR kódy. Tady se obchodem prochází s mobilem v ruce. To aby nakupující mohli kódy skenovat, vybrat barvu i velikost a zařadit se do virtuální fronty na reálné kabinky. Ty pracovníci připraví pro každého konkrétního nakupujícího. Odemykají se telefonem. A jakmile do nich zákazník vejde, oblečení tu bude tu nachystáno právě pro něj.

Ovšem vedle kousků, které si zákazníci osobně vybrali, jim svou nabídku představí i umělá inteligence. „Díky pokročilým algoritmům strojového učení Amazon Style poskytujeme zákazníkům personalizovaná doporučení, která odpovídají rozpočtu, střihu a stylu,“ popisuje výkonná ředitelka Amazon Style Simoina Vasenová.

Dokud bude nakupujícího bavit zkoušet si stále něco nového, může zůstat. Každá kabinka nabídne dotykovou obrazovku, přes kterou půjde požádat o další zboží. Personál mu ho donese do oboustranné skříně během několika minut. „Je to jako kouzelná skříň se zdánlivě nekonečným výběrem,“ dodává Vasenová.

Kombinace online a offline

Rychlost je důležitá. Obchod využívá stejné technologie a procesy jako skladovací centra Amazonu, takže má dostupných dost položek, které může k zákazníkovi během několika minut dostat. Technologie se starají i o řízení zásob a kombinací toho všeho prý může firma nabídnout víc druhů zboží, než je pro obchod podobné velikosti běžné. Ale zdaleka nejvýraznějším tahákem je tu právě strojové doporučení.

Amazon si uchová záznamy o zboží, které zákazník naskenuje, a jeho algoritmus na základě toho mu nabídne další, podobné. Proces jde zpřesnit vyplněním dotazníků o vašem stylu. Během nakupování je možné také zboží hodnotit a brouzdat hodnocením ostatních. Nebo si zobrazit na mobilu podrobné informace o každém vystaveném kousku.

Nakupování tu přitom může skutečně trvat – nový obchod totiž nabídne stovky značek. Kromě oblečení i z kategorií obuvi a doplňků. Naopak platby mají být rychlé, a to díky službě Amazon One, tedy rozpoznání dlaní. Takže nakupující budou moct při odchodu nákup doslova odmávnout.

Vstup Amazonu do kamenných obchodů s módou přichází v době, kdy podnik sesadil firmu Walmart z prvního místa v prodeji oblečení ve Spojených státech. I díky tomu, jak se v době pandemie zvyšoval podíl prodeje přes internet. Amazon se v oblasti módy v posledních letech prosazuje čím dál víc, v září 2020 spustil internetový obchod s názvem Luxury Stores a nabízí i vlastní značky.

S přispěním ČTK.