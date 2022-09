Nadace PPF podpořila digitalizaci skautů. Poslala peníze aplikaci, která šetří čas vedoucím i rodičům

Popularita skautingu a podobných aktivit v Česku dlouhodobě roste. Počet dětí, které tráví čas ve spolcích jako Junák, Sokol, Pionýr nebo u mladých hasičů, už dosáhl 350 tisíc. Donedávna však byli všichni závislí na technologiích z doby analogové. Změnit se to snaží aplikace Levitio, kterou nyní finančně podpořila Nadace PPF.

Příběh Levitia se začal psát před několika lety ve chvíli, kdy se ve skautu potkali softwarový developer Lukáš Haraga a specialista na komunikaci Ondřej Běnek. Z pozice vedoucích totiž rychle zjistili, že jim zabírá příliš mnoho času administrativa, vyplňování excelových tabulek, hlídání docházky či komunikace s rodiči.

Výsledkem tak nevyhnutelně bylo, že měli méně času na samotný program pro děti. Sami se tak pustili do tvorby aplikace, která by jim věci spojené s řízením jejich organizace usnadnila.

Dnes lze v Levitiu na pár kliků jednoduše zapisovat docházku, dát dohromady skautskou výpravu nebo napsat na digitální nástěnku všechny potřebné informace k další schůzce. Rodiče si zase mohou plánované události sesynchronizovat se svým kalendářem nebo svou ratolest omluvit. Podobnou misi má na poli mateřských škol i česká aplikace Twigsee.

Foto: Levitio Rozhraní aplikace Levitio

Nápad skautských vedoucích zaujal i Nadaci PPF. „Autory Levitia jsme se rozhodli podpořit proto, aby mohli dotáhnout vývoj aplikace a všech jejích plánovaných funkcí a posunout český skauting na cestě k digitalizaci. Cílem naší podpory je pomoci projektu i v mezinárodní expanzi, protože podobná aplikace neexistuje ani za hranicemi České republiky,“ říká za Nadaci PPF Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady. Přesnou výši finanční podpory ani jedna ze stran nekomentovala.

Všechny funkce Levitia směřují k ušetření času. Právě ten je komoditou, které si volnočasoví vzdělavatelé obzvlášť cení, protože peněz v jejich oblasti není nazbyt a musí si je vydělávat jinde, což s časově náročným koníčkem nejde dohromady.

Podle výzkumu agentury Ipsos 42 procent Čechů neví, že vedoucí za svou činnost zpravidla nedostávají zaplaceno. Právě vysoká míra administrativy odrazuje 52 procent nové generace potenciálních vedoucích.

Magdalena Šafaříková, vedoucí 213. pionýrské skupiny UFO, používá Levitio v placené verzi „Potřebovala jsem něco, co mi ukáže všechny věci na jednom místě, tudíž nebudu muset využívat spousty tabulek. Levitio se k tomu blíží opravdu mílovými kroky,“ říká. Je tak jednou z více než tří tisícovek organizátorů, kteří Levitio v Česku na Slovensku vyzkoušeli v tisícovce oddílů.

Nové funkce vyvíjí tvůrci vždy podle přání současných uživatelů. Za poslední rok jsme do appky přidali čtrnáct důležitých funkcí. Do budoucna přemýšlíme o úkolovníku, portálu pro členy a rodiče, evidenci plateb či táborovém modulu. Zároveň připravujeme její nový design. Naše zákazníky i v následujících dvanácti měsících čeká hromada novinek,“ láká Lukáš Haraga na funkce, které vzniknou právě díky podpoře od Nadace PPF.

Foot: Lenka Malinová / Levitio Aplikace Levitio

Jedním ze zásadních cílů Levita je nyní finanční stabilita. To je složitější, než se na první pohled může zdát, a to kvůli snaze autorů zůstat v neziskovém sektoru. „Mnozí nám radili nezisk opustit a vyvíjet aplikaci pro firmy, které za ni zaplatí. My jsme se ale rozhodli zůstat a pomoct. Znamená to nicméně výzvu, protože předplatné Levitia stojí přibližně desetinu toho, co by zaplatily komerční subjekty. Proto je potřeba mít buď desetinásobek zákazníků, nebo hledat zdroje jinde,“ zmiňuje Ondřej Běnek. Chce tak zamířit s aplikací za hranice a zároveň vyvíjet takové inovace, které by k soběstačnosti pomohly.

Levitio není jediným spolkem podobného typu, jejž Nadace PPF podpořila. Od roku 2019 obdarovala různé skautské iniciativy celkovou částkou přes devět milionů korun.

„Pomáháme primárně kofinancovat rekonstrukce stávajících a výstavbu nových skautských kluboven. Nedostatek kapacit a nevyhovující stav těch původních vnímáme jako zásadní bariéru pro uspokojení vysoké poptávky po umístění dětí do skautu,“ doplňuje Tomas Sedláčková.