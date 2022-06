Nadace Via školí budoucí starosty. Zájemcům ukazuje, co život v komunálu obnáší

Jedno z hesel Nadace Via zní: „Vytváříme místa, kde je radost žít.“ A s tím se pojí i komunální politika. Pro organizaci je to poměrně netradiční zaměření, jenže dává perfektní smysl. Rozhodla se proto vytvořit program, kde by už úspěšní politici z měst a obcí připravili na budoucí funkci ty, kteří nechtějí jen sedět doma a nadávat na politiku.

„Před několika lety jsme si povšimli zajímavého vývoje. Výrazně vzrostl počet lidí, kteří se z různých malých spolků v českých vsích a městech rozhodli založit malou lokální stranu a změnit své okolí tím, že vstoupí do místní politiky. To je skvělá zpráva, protože jde o další krok a stupeň angažovanosti lidí a rozvoje demokracie v Česku,“ vysvětluje ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Všimli si správně. Hned do prvního ročníku programu, který má zájemce připravit na pozici v komunální politice, se přihlásilo 48 lidí ze 41 obcí Česka. Během jednoho roku se několikrát osobně setkali s odborníky, kteří je připravovali na nejrůznější aspekty působení v lokální politice. Mentory jsou zkušení starostové a zastupitelé, kteří už mají s komunálem nějaký čas své zkušenosti.

Díky nim mají účastníci programu získat lepší představu, jak to na obecních a městských úřadech funguje v praxi a co znamená vstup do politiky v osobní nebo rodinné rovině. Svého mentora si může každý z účastníků vybrat.

Foto: Nadace Via Ředitel Nada Via Zdeněk Mihalco

Mentorkou se stala například i bývalá místostarostka Mníšku pod Brdy, nyní zastupitelka Daniela Páterová. Oslovila ji sama Nadace Via. „Rozhodování bylo jednoduché. Sama jsem před svou kandidaturou měla spoustu otázek týkajících se komunální politiky a bývala bych uvítala mentora, který by mě provedl alespoň částí procesu zapojování se do komunálu. Proto jsem dlouho neváhala a souhlasila, “ uvedla pro CzechCrunch Páterová.

Program má podpořit aktivní lidi z celé republiky. Nadace Via ho spustila po posledních komunálních volbách ve spolupráci s Nadací Jablotron. „Nejdříve jsme ho testovali v pilotním módu a po úspěchu prvních ročníků jsme se rozhodli, že ho rozšíříme a budeme dál rozvíjet,“ říká Mihalco s tím, že program se stal součástí hlavní vize Nadace Via. Tou je společnost aktivních lidí, kteří přijímají zodpovědnost za své okolí v místě, kde žijí.

Na začátku to ovšem nebylo tak jednoduché. Program je zcela unikátní a přelomový i v mezinárodním kontextu. Jinými slovy, Nadace Via je celosvětovým průkopníkem nového pohledu na to, co všechno mohou nadace pokrývat. Mihalco říká, že startu předcházela poměrně dlouhá a důkladná debata, a to zejména na úrovni správní rady. „Nadace je totiž nestranická instituce. Hledali jsme hrany, za které už nepůjdeme. Zároveň jsme si řekli, že například zástupce extremistických hnutí podporovat nebudeme,“ líčí ředitel.

Pro spuštění podobného programu hrál fakt, že tím Nadace Via říká: Jít do politiky je správné. A lidé, kteří k tomu najdou odvahu, si zasluhují podporu, nikoli nedůvěru a podezíravost okolí. Podle Mihalca je práce starosty či zastupitele neuvěřitelně náročná, odpovědná a důležitá. „A když se dělá dobře, může to znamenat radikální zlepšení života lidí v daném místě. Máme velké štěstí, že díky energii a zápalu řady lidí je nyní v Česku spousta skvělých starostů,“ dodává.

Páterová říká, že za nejdůležitější považuje ukázat zájemcům, že je možné obec řídit s respektem, lidskostí a nadšením. „Nemusíte mít ostré lokty a spoustu známých na důležitých místech ani několik vystudovaných škol. Stačí pracovitost, píle, odhodlání a odvaha. Ženy, se kterými jsem spolupracovala, toto všechno mají a věřím, že v komunálních volbách uspějí,“ říká Páterová.

Zároveň ale platí, že ne všichni, kdo programem projdou, se starosty či zastupiteli stanou. Někteří už během příprav vyhodnotí, že to není pro ně a že chtějí zůstat tím, čím jsou. Tedy aktivními občany. Do voleb však nakonec už z prvního programu šla naprostá většina účastníků.

Foto: Nadace Via Do prvního ročníku se přihlásilo 48 lidí

„Stále více lidí si uvědomuje, že demokracie není jen o tom, že zajdou jednou za rok k volbám, ale také o tom, že působí v místním spolku, pravidelně darují nevládní organizaci nebo dokonce vstoupí do politiky. Zkrátka přijímají spoluzodpovědnost za to, co se kolem nich děje. Právě politická angažovanost patří k nejvyšším formám angažovanosti občanské,“ líčí Mihalco.

Kdo ve volbách nakonec uspěje, bude jasné už letos na podzim, respektive na sklonku léta. Volby proběhnou už 23. a 24. září. Už teď je také jasné, že Nadace Via bude připravovat další zájemce. Může to udělat i díky podpoře dárců. V rámci programu se díky nim rozdělilo skoro půl milionu korun, a to buď na různá školení pro účastníky, nebo na pořádání akcí pro veřejnost.

A co může být pro kandidáty a příští potenciální zastupitele největší překvapení? „Byla jsem připravená na ledacos, ale nepříjemně mě zaskočili lidé, kteří mě osobně neznali, a přesto se o mně vyjadřovali na sociálních sítích, jako by o mně věděli úplně všechno. Tomu jsem dlouho nerozuměla, nechápala jsem to a bylo mi to nepříjemné. Čase jsem zjistila, že nemá smysl se tím zabývat a přestala jsem takové příspěvky sledovat,“ vzpomíná Páterová na své začátky.