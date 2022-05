Nájemní bydlení budoucnosti. Jak se bude žít v domě, který v Karlíně spojuje architekturu s uměním?

Developer Trigema v květnu zahájil pronájem bytů v nájemním domě Fragment, který vyrůstá přímo naproti budově staré Invalidovny v pražském Karlíně. Ve stavbě, kterou podepřou sochy od výtvarníka Davida Černého, je už nyní k nahlédnutí také vybavený vzorový byt.

Bydlet se ve Fragmentu sice začne až na konci letošního roku, případní zájemci si ale mohou byt zarezervovat již nyní. Společnost Trigema totiž zahájila první etapu předpronájmu. Souběžně s tím také odhalila, jak bude bydlení v neotřele pojatém domě vypadat.

Podoba bytů, kterých bude v projektu celkem 140, byla až do května neznámá. A jelikož Fragment od počátku vzniká jako tak trochu jiný developerský projekt, očekávání byla velká. Dům totiž netradičně spojuje architekturu s uměním. Na jeho podobě se podíleli architekti Jiří Řezák a David Wittassek ze studia Qarta architektura společně s českým výtvarníkem Davidem Černým.

„Fragment má ambici přepsat kapitolu nájemního bydlení v Česku. Svým propojením umění a designu jak v exteriérech, tak v interiérech, přidanými službami a vysokým standardem široce přesahuje hranici obyčejného rezidenčního bydlení,“ říká o projektu Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Foto: Svoboda & Williams V projektu Fragment si lze již prohlédnout vzorový byt

Vysokým standardem Soural myslí především to, že jednotlivé byty jsou nabízené kompletně zařízené podle návrhu interiérového designéra. V prostoru tak bude kromě kuchyňské linky také veškerý nábytek – pohovka, jídelní stůl se židlemi či postel. Fragment je prostě navržen tak, aby se nájemce mohl poté, co dům otevře své dveře, rovnou nastěhovat. A do bytu pak stačí přivézt jen své osobní propriety.

Developer Trigema navíc pracuje s důmyslným technologickým vybavením všech jednotek. To zahrne stropní vytápění i chlazení, filtraci a úpravu vlhkosti i teploty přiváděného vzduchu a chytrou domácnost, pomocí které lze ovládat teplo, ventilaci, osvětlení, domovního vrátného či zabezpečení.

Hrubá stavba projektu již byla dokončena, hotové je i usazení oken. V současné době probíhají práce na interiérech a na fasádě, kterou vyrábí firma Spiral. Právě fasáda dodá celému objektu jiný rozměr, jelikož vytvoří jakýsi rozpixelovaný efekt.

Foto: Trigema Díky členitosti hmoty působí stavba rozpixelovaným dojmem

A kolik bude bydlení v nadčasovém nájemním domě vlastně stát? Pronájem má na starosti realitní kancelář Svoboda & Williams. Na jejích stránkách již nájemní nabídku rozšířily jednotky o dispozicích 1 + kk až 5 + kk. Garsonka začíná na 18 tisících za měsíc, nejžádanější dispozice 2 + kk pak na 26 tisících.

Za luxusní mezonet se třemi koupelnami a dvěma terasami nájemce zaplatí nejméně 85 tisíc měsíčně. K uvedeným cenám je však potřeba přičíst ještě poplatky za energie a služby, které si může každý nájemce zcela přizpůsobit svým potřebám.

„Ceny jsou nastaveny velmi příznivě, zejména když vezmeme v potaz, v jak atraktivní lokalitě se projekt nachází, že jde o novostavbu od renomovaných architektů a že jsou všechny byty pronajímány kompletně zařízené ve vysokém standardu,“ uvádí Andrea Střechová ze Svoboda & Williams.

Nájemní bydlení se v uplynulých letech dostává do hledáčku rezidenčních developerů stále častěji. Nedaleko Fragmentu staví developer AFI Europe projekt Tulipa Karlín, další nájemní byty vznikají také v projektech Tulipa Třebešín nebo AFI City. Do tohoto typu výstavby investují také společnosti Finep či Skanska.