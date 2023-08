Nájemný vrah v osobní krizi. V prvním traileru se představuje Zabiják, nový thriller Davida Finchera

Jsou to tři roky, co vyšel poslední film uznávaného režiséra Davida Finchera Mank, který pojednává o vzniku scénáře Občana Kanea. Od doby, co se filmař, známý díky snímkům jako Sedm, Zodiac nebo Muži, kteří nenávidí ženy, pustil do svého primárního žánru thrilleru, ale uběhla už téměř dekáda. Teď na Netflix konečně míří jeho novinka Zabiják, kde si mají přijít na své milovníci Fincherových temnějších poloh.

Jak je zřejmé z názvu, hlavním hrdinou snímku je nájemný vrah. Dřívější popisy naznačovaly, že budou diváci sledovat jeho každodenní život a existenciální krizi, která postupně rozkládá jeho zdravý rozum. Bližší informace teď odhalují, že titulní zabiják se po nezdařilé misi pustí do mezinárodní honičky ve válce se svými zaměstnavateli, ale také se sebou samým.

První zveřejněná upoutávka, následující jen několik záběrů z letošního ledna, o mnoho více neodhaluje. Její rychlý střih, série krvavých záběrů a promluvy Michaela Fassbendera, který bezejmenného protagonistu ztvárnil, nicméně dávají najevo, že se lze těšit na stylovou jízdu na hraně možností konvenčního filmu. Podle všeho přitom nepůjde jen o temný atmosférický thriller, ale doplní ho také prvky černého humoru.

Zabiják je adaptací stejnojmenné francouzské série komiksů publikované od konce devadesátých let až do roku 2013. Fincher se o její natočení poprvé zajímal už v roce 2007, až předloni ale projekt začal nabývat jasnějších tvarů, kdy ho pod sebe vzal Netflix. Filmový šéf firmy Scott Stuber tehdy v rozhovoru pro Variety řekl, že má jít o thriller „podobného ražení, jakými se oceňovaný režisér proslavil“.

Hned od roku 2007 byl s projektem spojen také Fassbender. Ten se v posledních několika letech na velkém plátně příliš neobjevoval, jelikož se rozhodl věnovat primárně své vášní pro automobilové závodění – profesionálně se účastnil i několika závodů v rámci slavného Le Mans. Právě v loňském videu o závodění herec komentoval spolupráci s Fincherem.

„Pracovat s jedním z nejlepších žijících filmařů byl pro mě splněný sen,“ řekl. „Bylo pro mě zajímavé vzít si zkušenosti z toho, co děláme na trati, a aplikovat je u filmu. Obzvlášť s někým, jako je David, který točí velice přesně, vše má do detailu promyšlené a od pohybů nebo toho, jak věci vypadají na políčcích filmů, má přesná očekávání,“ pokračoval.

Vedle Fassbendera se v chystané novince objeví také Tilda Swinton a méně známí herci a herečky jako Charles Parnell, Arliss Howard nebo Monique Ganderton. Scénář k Zabijákovi napsal Andrew Kevin, který má na kontě také kultovní filmy Sedm, Ospalá díra nebo 8 MM. O hudbu se postarala dvojice Trent Reznor a Atticus Ross, držitelé dvou Oscarů za filmy Sociální síť a Duše.

Zabiják a předchozí Mank jsou jen posledními příklady dlouhodobé spolupráce Davida Finchera s Netflixem. Coby výkonný producent byl například u zrodu prvního původního seriálového hitu streamovací služby Domek z karet a režíroval také několik epizod. Později zastal role producenta i režiséra také u vychvalovaného kriminálního thrilleru Mindhunter: Lovci myšlenek. V roli producenta ještě pro Netflix pracoval na seriálu Love, Death & Robots a sérii videoesejů Voir.

Světová premiéra nového thrilleru proběhne příští týden, konkrétně 3. září, na Benátském filmovém festivalu – 27. října pak má následovat omezené uvedení v kinech ve Spojených státech. A nakonec během 10. listopadu Zabiják dorazí na Netflix.