Nakoupila barefooty za sto tisíc a z paneláku rozjela e-shop. Loni utržila přes 100 milionů

Na jaře roku 2015 byl synovi Zuzany Sovjákové Koubkové jeden rok a učil se chodit, potřeboval proto první botičky. „Po návštěvě vyhlášeného obchodu s obuví mě napadlo, jak mohou tak malé děti nosit tak tvrdé a neforemné boty? Začala jsem se o tuto problematiku zajímat a narazila jsem na styl barefoot, o kterém jsem do té doby neslyšela,“ vypráví zárodky příběhu, který ji nakonec dovedl k vlastnímu byznysu.

Když se chtěla o barefootech dozvědět více, na Facebooku narazila na skupinu, jež tehdy měla necelých tisíc členů. Zejména maminky v ní debatovaly o tom, kde se takové dětské boty dají koupit. Společně pak tvořily hromadné objednávky ze zahraničí. „Žádný významný prodejce s širokou nabídkou v Česku nebyl,“ popisuje Koubková, která tak našla potenciální díru na trhu. Zároveň se odvolává na statistiky, podle nichž nosí asi sedmdesát procent dětí příliš malé boty, některé z nich pak po zbytek života řeší následky.

„Obeslala jsem několik zahraničních dodavatelů a nakoupila první boty za přibližně sto tisíc. Stránky jsem si nastavila sama a šla do toho. Vše se roztočilo takovým tempem, že z pokojíčku v paneláku jsem se musela za půl roku stěhovat do nové provozovny, za rok zase do větší a nyní máme sklad o velikosti asi tisíc metrů čtverečních,“ vypráví.

Vznikl e-shop Bosonožka, který naskočil na trend barefootů, obuvi, jež simuluje chůzi naboso například díky tenké podešvi. V Česku byl o tento druh bot dlouhodobě nadstandardní zájem, podle podnikatelky stále roste. A to se podepisuje i na jejím byznysu. Loni e-shop, který už nabízí kromě dětských barefootů i mnohem širší sortiment, poprvé od vzniku prodal více než sto tisíc párů bot, zároveň v obratu překonal hranici sto milionů korun. Počet objednávek meziročně vzrostl o 49 procent, během tradičně silného posledního čtvrtletí v roce o sedmdesát procent.

Foto: Bosonožka Prodejna e-shopu Bosonožka

Aktuálně brněnská firma působí na českém a slovenském trhu, má čtyřicet zaměstnanců a nabízí přes devět tisíc modelů bot od 77 výrobců z více než dvaceti zemí, pětina z toho má být z Česka a Slovenska. S některými výrobci udržuje dlouhodobé partnerství a například se značkou Koel spolupracuje také na vývoji nových modelů bot.

„Možná i díky tomu se povědomí o službách a nabídce Bosonožky postupně dostává k zahraničním zákazníkům. Dobře to ilustruje příběh z loňska, kdy speciálně kvůli šíři naší nabídky přicestovala do Česka rodina až ze Švédska. Boty si koupili všichni a přesvědčovali nás, abychom otevřeli švédskou pobočku,“ usmívá se Koubková.

Expanzi e-shopu sice plánuje, konkrétní směr ale zatím nechce předjímat. Kromě toho se chce do budoucna zaměřit na rebranding Bosonožky a také rozběhnout vlastní privátní značky včetně designu bot. Dlouhodobou misí je pak podle Koubkové snaha o osvětu a pomoc zvyšovat lidem kvalitu života díky správné chůzi a botám.

„Chůze je pro naše tělesné zdraví nesmírně prospěšná. Zlepšuje kondici srdce a cév, posiluje kosti a svaly, pomáhá udržovat zdravou tělesnou hmotnost a zlepšuje pohyblivost a flexibilitu,“ vyjmenovává Koubková. Jako další výhodu zmiňuje, že jde o cvičení, při kterém velmi málo dochází ke zranění a lze ho provádět v každém věku bez ohledu na kondici.

Navíc nejde jen o fyzickou stránku. „Kromě tělesných přínosů hraje chůze také klíčovou roli pro naše duševní zdraví. Umožňuje nám uklidnit mysl, snížit stres a posilovat duševní pohodu. Chůze nám také dává možnost prohloubit naše vnímání světa kolem sebe, otevírá prostor pro hlubší úvahy a tvořivé myšlení. Větší pohyb v přírodě může podporovat naši schopnost soustředit se, zlepšit paměť a stimulovat kreativitu,“ dodává Koubková.