Namalujte Česko budoucnosti s umělou inteligencí. Vyhlašujeme kreativní soutěž s virtuální výstavou

Všichni jsme umělci. Teď už opravdu ano. Digitální nástroje jako DALL-E, Stable Diffusion nebo Midjourney, které používají umělou inteligenci pro převod textu do nádherných malířských výtvorů, jsou k dispozici zdarma a na pár kliků komukoli. Dokonce vyhrávají soutěže. A jednu teď vyhlašujeme i my. Vítězné snímky budou k vidění na unikátní virtuální výstavě přímo v redakci CzechCrunche, kde navíc svá digitální díla ukážou i některé známé postavy zdejší technologické, byznysové či společenské scény.

Porota na tradiční umělecké soutěži přehlídky Colorado State Fair vybrala letos v září v kategorii nejlepší obraz dílo mladého herního designéra Jasona Allena. Na tom by nebylo nic objevného ani výjimečného, určitě ne aby o události referovala média z celého světa. Důvod pozornosti byl jiný – Allen svůj výtvor s prvky sci-fi, fantasy a historického realismu vytvořil s pomocí programu Midjourney. Vlastně ho nakreslila umělá inteligence.

Okamžitě se rozproudila debata o hranicích, kdy je využívání podobných nástrojů přípustné, jak ohlídat, aby s nimi umělci nepodváděli, a kdy nastane doba, v níž galerie začnou vystavovat tvorbu, k jejímuž vzniku lidský um přispěl jen malou částí… Je to zajímavá a podnětná diskuze, ale my v CzechCrunchi ji necháme odborníkům a radši se inspirujeme k troše té zábavy pro nás a naše čtenáře i příznivce.

Jelikož se díky platformám DALL-E, Midjourney nebo Stable Diffusion může (samozřejmě s trochou nadsázky) stát Picassem v podstatě kdokoli s přístupem k internetu, rozhodli jsme se vyhlásit uměleckou soutěž. Nečekejte ale sofistikovaný kunsthistorický a kurátorský výběr, komparativní hodnocení či pečlivé zasazování do kontextu doby. Nic takového. Tohle je soutěž pro kohokoli a ty nejlepší kousky bude vybírat redakce CzechCrunche podle svého zcela subjektivního gusta. Bude se prostě hlasovat, co se nám nejvíc líbí.

Takže jak na to? Jestli sáhnete po DALL-E, Stable Diffusion nebo Midjourney, které jsou všechny k dispozici zdarma i široké veřejnosti, je čistě na vás. Na internetu je spousta návodů, není to nic složitého, hodně jsme o tom napsali i my. Služby fungují jako určitý převodník textu na obrázek, takže důležité je dobře promyslet, jak zformulujete zadání. Společným motivem by mělo být Česko budoucnosti, to ovšem berte jako obecný tematický rámec, fantazii a inspiraci, co se do toho prostoru vejde, se meze nekladou.

Výsledek svého úsilí pak pošlete na adresu lubos@cc.cz, do předmětu dejte Všichni jsme umělci a kromě snímku připojte i informaci o tom, s pomocí které aplikace jste jej vytvořili a jaké bylo slovní zadání.

Foto: CzechCrunch Čtveřice návrhů k heslu Česko, země budoucnosti podle Stable Diffusion

Uzávěrka je na Mikuláše, tedy v úterý 6. prosince. Pak se budou dít věci. Tohle je totiž soutěž se vším všudy včetně výstavy. Samozřejmě výstavy digitální, která proběhne přímo v redakci CzechCrunche. Naše karlínské prostory ve 3D nasnímala společnost Virtury, jednotlivé zdi a stěny pak digitálně vyzdobíme nejlepšími výtvory a ještě před Vánocemi uspořádáme unikátní virtuální výstavu.

Výstava bude přístupná všem, bude časově omezená a k vidění na ní bude nejen deset vítězných snímků od našich čtenářů, ale i obrázky členů od redakce a od několika výrazných postav tuzemské byznysové scény, které jsme požádali o spolupráci.

Upozornění ověřené praxí: když vymýšlíte slovní zadání, podle kterého programy začnou tvořit, je dobré si s úlohou pohrát. Já jsem třeba ve Stable Diffusion zadal „Czech Republic is the country for the future“ a to, co mi vyšlo, nebyla žádná sláva, jak se můžete snadno přesvědčit u obrázku výše. Naopak „prague castle with skyscrappers and flying taxis in comics style“ v DALL-E dopadl o dost lépe, viz úvodní snímek u tohoto článku.