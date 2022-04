Náměstí namísto dvora. Architekti vytvořili v Ostravě unikátní kruhový dům

Je to takový malý les uprostřed Ostravy. Komenského sady se řadí k jedněm z největších městských parků a rostou v nich na tři tisícovky stromů. Jen kousek odtud vznikají také zahrady, konkrétně takzvané Ostravské zahrady, kterým vdechlo podobu architektonické studio Ja architekti. Nový rezidenční projekt by se měl začít stavět už příští rok.

Celkem by měly ve svažitém místě vzniknout budovy čtyři, jedna vyčnívá pro svůj neobvyklý kruhovitý tvar. Kruh zvolili architekti proto, že v místě chybí centrum – to vznikne v podstatě namísto dvora. „Vytvořením vnitřního atria, které je zároveň náměstím a parkem, zde vzniká živý veřejný prostor, a tedy pomyslné nové centrum Slezské Ostravy,“ líčí pro CzechCrunch architektka Andrea Jašková.

Kruhový objekt doplní další tři domy. Všechny budou mít v parteru prostor pro obchody a služby, přičemž jedna z budov je převážně administrativní. V zásadě se ale v Ostravských zahradách bude především bydlet. Prodej jednotek ostatně už odstartoval.

K dispozici budou byty od 1+kk s dispozicí okolo 30 metrů čtverečních, ty největší o pěti místnostech s kuchyňským koutem dosáhnou až 200 metrů čtverečních a budou mít i wellness zónu. Dohromady tady bude až 350 jednotek. „Velká část bytů je malometrážních, nicméně projekt nabízí i prémiové byty s unikátními výhledy a prostornými terasami,“ říká architektka.

Projekt řeší ateliér jako celek, i když je rozdělený do čtyř etap. V ideálním schématu by ale všechny čtyři části měly vznikat paralelně. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci. Stavět by se mohlo už příští rok a s kolaudacemi se počítá v rozmezí let 2024 až 2026. Dohromady se jedná o 43 tisíc metrů čtverečních plochy.

V území městské části Slezská Ostrava dřív bývalo tréninkové hřiště, čemuž byla podle Jaškové uzpůsoben i terén. „My jsme této situace a podkovitého tvaru území v návrhu využili a zasadili objekt do svažitého terénu. Velkou devízou území je výhled na centrum Ostravy a celé panorama města. To je také jedno z témat, které určilo výslednou podobu architektury, neboť většina bytů je pohledově otevřená na západ, kam směřují i prostorné terasy,“ popisuje architektka.

Ja architekti uspěli v soutěži. Investorem jsou Ostravské zahrady s.r.o., za kterými stojí zakladatel M&M Reality Milan Zavadil a Patrik Gančařík.

Foto: Ja architekti V ústředí však stojí dům kruhovitého tvaru

Foto: Ja architekti Až na jednu budovu, která bude administrativní půjde o byty

Foto: Ja architekti Většina bytů směřuje na západ