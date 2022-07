Nanuky začala vyrábět ve dvoupokojovém bytě. Její umění baví Tomáše Čupra i Porsche

Někdo se spokojí s nabídkou nanuků, po kterých lze v horkých letních dnech sáhnout v jakémkoliv supermarketu. To ale nebyl případ Lenky Klusoňové, které nevyhovovalo složení ani chuť běžně dostupných mražených sladkostí. A tak začala před čtyřmi lety vyrábět svoje vlastní. Dnes na ně má malou manufakturu, ale protože se všechny dělají ručně, žádné dva nejsou stejné. Zaujaly i jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů a nejen jeho.

„Nápad na Nanooky vznikl v roce 2018. Vždy jsem se zajímala o složení potravin a zdravou výživu. A když jsem se podívala na složení běžných nanuků, kvůli všem možným éčkům a další chemii mi spíše připomínalo telefonní seznam,“ říká Klusoňová k tomu, jak vlastně nápad na vlastní nanukovou firmu začal.

Receptury si začala nejdřív hledat na internetu a testovala je doma. Především na manželovi a návštěvách. Právě jejich pozitivní odezva ale Klusoňovou přesvědčila o tom, že by se mohla do výroby pustit profesionálně. Poctivých zmrzlináren bylo tehdy v Praze už celkem dost, ale kvalitní nanuky jí na trhu chyběly.

První výtvory byly dle jejích slov „tak trochu punk“ – vyráběla je doma v kuchyni dvoupokojového bytu, navíc s domácí manufakturou začínala při zaměstnání, takže se jí věnovala jen po večerech a během víkendů. Společně s manželem pořídili nový mrazák a začali s nanuky objíždět farmářské trhy.

Foto: Nanooky Lenka Klusoňová nejprve se svými nanuky objížděla farmářské trhy

„Když jsme viděli, že lidi mají zájem, dali jsme dohromady naše úspory, pronajali si výrobnu, nakoupili stroje a suroviny a pustili se do toho o trochu více. Na začátku jsme investovali přibližně půl milionu korun,“ vyčísluje Klusoňová.

Postupně také zdokonalovala receptury, a to i na základě zpětné vazby od zákazníků. Na začátku zkoušela vyrábět nové příchutě metodou pokus–omyl, ale nakonec začala více pronikat do zmrzlinářské chemie a naučila se předjímat, jak se směs zachová po tom, co ji zmrazí. „Celý proces jsem tak vychytala do dnešní kvality. Řešila jsem postupy, aby se lépe spojily všechny suroviny, aby směs prošla procesem pasterizace,“ vysvětluje.

Důležitý milník pro značku Nanooky přišel hned na začátku, tedy v roce 2018, kdy neušla pozornosti Tomáše Čupra, zakladatele online supermarketu Rohlík, který přednášel na Startup festivalu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Právě tam jela Klusoňová prezentovat své produkty. Zastavil se u jejího stánku a nanuky ho zaujaly natolik, že jí nabídl možnost prodávat je právě na Rohlíku.

„Nad takovýmto prodejem jsem původně ani neuvažovala. Chtěla jsem jezdit po akcích a dělat přímý prodej a nanuky dodávat také do kaváren, ale byla to příležitost, kterou jsem musela využít. Začala jsem hledat ekologické a rozložitelné obalové materiály a postupně se připravovala na spolupráci,“ vzpomíná Klusoňová.

Její nanuky se tak staly prvními řemeslnými zmrzlinami v nabídce populárního českého online prodejce. Rohlík se tím také proměnil na hlavní zdroj příjmů nanukové firmy, zejména pak během pandemie covidu, kdy se zmrzlinou nebylo možné objíždět trhy a ani gastronomické provozy neměly takový odbyt.

Foto: Nanooky Každý nanuk je zdobený ručně

I když je dle slov Klusoňové spolupráce s Rohlíkem dlouhodobě velká výzva, je za ni ráda. A to i přes to, že se zavázala, že bude tento obchod jediným prodejcem, kde bude nanuky touto formou nabízet. Český jednorožec je tak jediné místo v online prostoru s nabídkou Nanooků, ale Klusoňová během let rozšířila také pole odběratelů v oblasti kamenných provozoven.

„Každým rokem přidáváme nové kavárny. Letos jsme například nově v kavárně I Love You přímo vedle Petřínské rozhledny nebo v podniku Jemný Bistro v Modřanech. Přibývají také poptávky ze svateb i mezi firmami, kterým záleží na kvalitě, ekologii a udržitelnosti. Na své akce si nás objednaly i firmy Converse nebo Porsche.“

Klusoňová říká, že jí za ony čtyři roky, co zmrzliny vyrábí, pod rukama prošlo už 50 tisíc nanuků. A i když byla značka Nanooky na začátku spíše koníček k zaměstnání, s příchodem brigádníků nabrala vážnější obrátky. A vzhledem k tomu, že firma roste každým rokem a řemeslné nanuky se objevují na více akcích i ve více podnicích, mladá podnikatelka věří, že ledový byznys bude brzy jejím jediným zdrojem příjmů.