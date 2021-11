Zatímco někteří každý rok navštěvují jednu a tu samou pláž, jiné to naopak neustále táhne k poznávání nových koutů naší planety. Právě pro druhý tábor vydává National Geographic několik tipů na destinace, které by měly na svůj cestovatelský seznam přidat v následujícím roce. Letos je to například Chimanimani, Seina či Hokkaido.

Byť současná situace cestování příliš nenahrává, není od věci mít v záloze alespoň plán, kam se vydat. Při výběru těch nejzajímavějších destinací můžete vsadit na výběr redaktorů časopisu National Geographic, kteří i letos vybrali pětadvacet atraktivních destinací, které byste mohli i třeba pro příští rok zvážit.

Vybírána byla taková místa, která nabízí tu nejkrásnější přírodu, největší dobrodružství, cestu za udržitelností, kulturou a historií, nebo jsou ideálním místem pro volný čas trávený v rodinném kruhu. Některé se nacházejí na druhém konci planety, o některých člověk nikdy neslyšel a některé jsou Česku vzdálené, co by kamenem dohodil.

Bolavý zadek u Seiny

Vychutnejte si Seinu ze sedla kola Foto: La Seine à Vélo

Jednou z bližších destinací je řeka Seina vybraná do kategorie nejlepších míst pro dobrodružné cestování. Možná si říkáte, že poklidná vodní hladina vinoucí se malebnou francouzskou krajinou nemůže vyvolávat příliš adrenalinu. Pokud však osedláte kolo a vydáte se po nedávno vybudované cyklostezce La Seine à Vélo, možná budete překvapeni, kolik dobrodružství se dá zažít při projížďce Normandií.

Bezmála 450 kilometrů dlouhá trasa startuje v Paříži a následuje Seinu až k jejímu ústí u města Le Havre. Porce kilometrů cyklisty zavede do míst, jako je ptačí rezervace Grande Noé, ruiny opatství Jumièges či jedinečné zahrady v Giverny, které se staly předobrazem pro slavná díla Clauda Moneta.

Mnoho dobrodružných zážitků podle redaktorů National Geographic slibuje i návštěva Colorada, plavání se žraloky na Palau, putování po kanadském Novém Brunšviku či kostarické spojnici mezi karibským a pacifickým pobřežím.

Nebe plné hvězd v severní Minnesotě

Pohled na hvězdnou oblohu je fascinující, avšak stále vzácnější kratochvílí. Z důvodu světelného smogu si dnes lze prohlédnout hvězdnou oblohu v její plné kráse jen v některých oblastech. O zachování těchto míst se snaží iniciativa Dark Sky Initiative od Heart of the Continent, která operuje i na severu Minnesoty.

Díky jejím snahám se podařilo oblastem národního parku Voyageurs a Boundary Waters Canoe Area Wilderness získat statut mezinárodního parku tmavé oblohy a další místa by měla přibývat. K ochraně těchto míst přispívá i zájem turistů, díky kterým se historky o kráse tamní noční oblohy dostávají do celého světa. Pokud je pro vás Minnesota z ruky, zkuste navštívit Jizerské hory, konkrétně tamní park tmavé oblohy, který je nejtmavším místem v České republice.

Za přírodními krásami National Geographic doporučuje vydat se také k ruskému jezeru Bajkal či za slony do Namibie. Floru doporučuje obdivovat v australské Victorii a faunu zase v Belize.

Hokkaido není jen o dýních

Les ve Furanu na ostrově Hokkaido Foto: topcools tee/Unsplash

Milovníkům historie a kultury doporučují redaktoři cestovatelského časopisu návštěvu japonského ostrova Hokkaido. Ten je u nás znám především díky dýni, které dal jméno. Ve skutečnosti toho však tento nejsevernější a nejdivočejší ostrov Japonska nabízí daleko víc.

National Geographic upozorňuje na komunitu Ainu a nejrůznější instituce, které mapují kulturu a historii života těchto obyvatel severní oblasti souostroví. Ti za sebou mají utlačování ze strany Japonců, což málem skončilo vykořeněním jejich tradic a zánikem jazyka, který nemá s japonštinou pranic společného. Návštěvníci se ale také dozvědí mnoho o udržitelnosti, jelikož duchovno Ainů je založeno na vděčnosti a respektu vůči přírodě.

Výběr dále láká na ochutnávku tradičního čaje na horu Jingmai v Číně. Kulturní požitky slibuje i italský ostrov Procida v Neapolském zálivu. V Atlantě se lze dozvědět více o peripetiích svobody slova a volebním právu na území Spojených států. A v Londýně lze zapomenout na všechny strasti díky hudebním zážitkům v ulici Denmark Street.

Chimanimani, důkaz důležitosti ochrany přírody

Pohled na horu Binga Foto: Andrés Moreno/Flickr

V kategorii cest za udržitelností se objevuje národní park Chimanimani, kterému dominuje vůbec nejvyšší hora Mosambiku Mount Binga čnící do výše 2 436 metrů nad mořem. Ve stínu hory se dříve proháněli sloni, lvi a další zvířata, která byla zachycena i na jeskyních malbách, které zde byly objeveny. Ovšem pytláci a občanské nepokoje se podepsaly na stavu populace místní fauny.

I přesto je druhová rozmanitost tohoto místa stále velmi bohatá. Proto se místní organizace snaží zachránit, co zbylo, a lákají turisty na ochutnávku jedinečné krásy místa, na kterém může každý návštěvník nalézt vnitřní klid a mír, a pomoci tak oblasti ke svému znovuzrození.

Za podobně udržitelnými příběhy, jaký lze prožít v Chimanimani, je vhodné vycestovat také do národního parku Yasuní v Ekvádoru, kde probíhá boj proti odlesňování. Kreativní způsob rekultivace pozůstatků ocelářského průmyslu je možné obdivovat v Porúří. Zelený přístup k životu ve městě ukazuje polská Lodž. A snahy o zmírnění dopadu návštěv turistů lze studovat v kaňonu řeky Kolumbie na hranici Oregonu a Washingtonu.

Granada a její geometricky dokonalý palác

Dokonalá symetrie Alhambry Foto: Hari Nandakumar/Unsplash

Pokud přemýšlíte, kam vzít celou svou rodinu, popřemýšlejte nad španělskou Granadou, kde se vaši potomci i něco naučí. Redaktoři National Geographic lákají především na pevnost Alhambra vybudovanou ve 13. století místními sultány, která je považována za jeden z největších pokladů, jaký za sebou muslimové na Pyrenejském poloostrově zanechali.

Palác představuje ukázku geometrické a matematické dokonalosti v tehdejším stavebnictví. Symetrie, nejrůznější tvary a proporce, to všechno mohou obdivovat dospělí a názorně dětem ukázat, k čemu se geometrie, kterou děti znají především ze školních lavic, dá využít v praxi.

V kategorii ideálních destinací pro rodiny s dětmi seznam dále láká na nomády v Turecku, historii železnice v Marylandu, plavbu po Dunaji či potápění na exotickém karibském ostrovu Bonaire. Více o nejzajímavějších destinacích pro rok 2022 se můžete dozvědět přímo ve výběru National Geographic.